REALITYCHECK. ‘Temptation’-single Shallie valt in de prijzen en Timtation zet een belangrijke stap

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Een prijs voor Shallie

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Shallie. © a

Haar passage in ‘Temptation Island: Love or Leave’ zit er al een tijdje op, maar dat betekent niet dat single Shallie sindsdien op haar lauweren rust. De Belgische met Italiaanse roots trok afgelopen april naar Ghana, waar ze haar job als social media strategist verder aan het uitbreiden is. “Ik ben eveneens actief als influencer, en mocht hier in Ghana op meerdere evenementen de gastvrouw zijn”, legt Shallie uit in een exclusief gesprek met jullie favoriete reality queen. “Zo kwam ik op de radar van Supreme Global Talent, een - in Ghana bedachte - internationale realityshow. Zij kozen me als ambassadrice van hun programma, en hierdoor haalde ik ook de Ghanese pers.”

Alsof dat al geen hele eer was, viel Shallie niet veel later écht in de prijzen. “Vanwege mijn betrokkenheid bij Supreme Global Talent, werd ik genomineerd als International TV Star Of The Year”, vervolgt Shallie. “Dat is een categorie op de Supreme Dynamic Talent Academy Awards, een belangrijke awardshow hier in Ghana. Een hele eer, al wist ik pas een week voor de show dat ik genomineerd was. (lacht) Dat ik dan ook nog eens gewonnen heb - terwijl er een resem populaire Ghanese en Nigeriaanse acteurs en actrices genomineerd waren -, voelt helemaal als de kers op de taart. Ik ben dan ook voorlopig niet van plan om terug te keren naar België. (lacht)”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Shallie. © RV

‘Loco Ro’ is verliefd

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Rowéna. © SBS

Zo’n anderhalf jaar geleden kwam het tot een breuk tussen ‘Love Island’-koppel Rowéna en Stenn. ‘Loco Ro’ gaf nadien nog aan dat ze Stenn miste, maar ondertussen lijken die gevoelens definitief geklasseerd. De Nederlandse schone heeft namelijk een nieuwe partner op het oog, en die leerde ze kennen via haar ‘Love Island’-vriendin Aleksandra. “Hij is een echte man”, vertelt Rowéna aan de Nederlandse website LoveReality. “Hij kwam mij steeds in Nederland ophalen en bracht mij thuis. Dat vond ik toch wel speciaal aan hem. Hij is gewoon heel lief. Ik kan met hem lachen, en het voelt gewoon als een lief en beste vriend tezamen.”

Geproficiateerd!

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Rowéna is opnieuw verliefd. © RV

Diaz toont - alweer - z’n goed hart

Volledig scherm Onze favoriete realitytijger Diaz. © SBS Belgium

Onze favoriete realitytijger Diaz - die deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Celebs Gaan Daten’ - toont andermaal dat hij over een goed hart bezit. Nadat hij als shopmanager van het ‘Goons & Queens’-filiaal in Sint-Niklaas (een tattoo- en piercingstudio, red.) een actie op poten zette voor Kom Op Tegen Kanker, zet hij nu mee z’n schouders onder een crowdfunding voor de vrijwilligers van het Rode Kruis in de Bosnische stad Tuzla. “We willen hen allemaal voorzien van goede wandelschoenen”, legt Diaz uit. “Die kunnen zij dan dragen voor de ‘Marš Mira’ (een wandeltocht van 110 kilometer tijdens de jaarlijkse herdenking van de genocide in Srebrenica, red). Alle beetjes helpen, dus zelfs de kleinste donatie is welkom.”

Wie wil helpen, kan dat hier doen.

Jeffrey werd papa!

Volledig scherm 'De Bachelorette'-deelnemer Jeffrey. © SBS

Lang lang geleden, toen er van ‘De Bachelor nog geen sprake was, kwam ‘De Bachelorette’ op tv. Veertien mannen - spionnen Nikias niet meegerekend - deden hun uiterste best om het hart van Elke Clijsters te veroveren. En dat ging er soms heftig aan toe. Zo besliste Elke tijdens één van de eerste roosceremonies om drie mannen naar huis te sturen: Mike, Nicolas en Jeffrey (32). Die laatste was daar niet mee opgezet. De Gentse ondernemer richtte zich tot Elke en zei: “Niet iedereen lust kaviaar en kreeft.” Elke stond perplex. Achteraf zei ze: “Jeffrey moet eens nadenken over wie hij is en wat echt belangrijk is in het leven.” Jeffrey bleek geen spijt te hebben van zijn sneer. Nadien stuurde hij een filmpje de wereld in waarin je hem kaviaar en kreeft ziet eten. En zijn boodschap: “Niet iedereen heeft goede smaak. Elke eet liever pita met schapenvlees en looksaus.”

En hoewel we Jeffrey al verbannen hadden naar een donker hoekje in onze gedachten, slaagt hij er af en toe toch nog in om een gastoptreden te maken. Waarop uw favoriete reality queen dan ook wil weten hoe het met de meest omstreden deelnemer van ‘De Bachelorette’ gaat. En wat blijkt? Sinds z’n opmerkelijke passage op tv, heeft Jeffrey z’n leven over een heel andere boeg gegooid. Zo is hij nog steeds samen met zijn vriendin, en werd het stel ondertussen ook e trotse ouders van een zoontje: Al Pacino. Ja, ook wij dachten eerst dat die naam een grapje was. Niet dus.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jeffrey Detant (@wolfofflanders)

Kindje, huisje, tuintje?

Volledig scherm Timtation en zijn vriendin Sofie. © Instagram

Hij maakte onlangs bekend dat ie voor het eerst papa zou worden, en nu heeft Tim ‘Timtation’ wauters alweer fijn nieuws te melden. Samen met z’n vriendin Sofie - die nu dus zwanger is - heeft Tim namelijk een huis gekocht. “Met een een kleine baby op komst waren we o zo blij, dus kochten we er maar meteen een huisje bij”, schrijft de ex van Deborah Leemans op Instagram. Daarmee lijkt de droom die Tim in 2018 op ‘Temptation Island’ uitsprak - ‘huisje, tuintje, kindje’ - stilletjes aan in vervulling te gaan.

2022, het jaar waarin zelfs Timtation volwassen werd.

Volledig scherm Tim 'Timitation' Wuters heeft een huis gekocht. Woehoe! © RV

And the nominees are...

Volledig scherm Salar, Nawel en Peter maken deze week kans op een exit bij 'Big Brother'. © SBS

Een nieuwe week betekent ook een nieuw kringetje pechvogels bij ‘Big Brother’. Zowel de Nederlandse kandidaat Salar als Belgen Nawel en Peter lopen dit keer het risico om geëlimineerd te worden. Voor Nawel is het ondertussen al de derde keer dat ze genomineerd is, voor Salar en Peter is het beiden hun tweede keer. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

90 Day Fiancé? Oh nee...

Volledig scherm '90 Day Fiancé: Before the 90 Days'-stel Varya Malina en Geoffrey Paschel. Hij heeft een zware celstraf gekregen. © TLC

Afsluiten doen we deze week met shocking news uit het ‘90 Day Fiancé: Before the 90 Days’-universum. Geoffrey Paschel - die te zien was in het vierde seizoen van de reeks - werd veroordeeld tot achttien jaar cel, zonder kans op vervroegde vrijlating. Paschel kreeg deze straf omdat hij het leven van z’n ex-verloofde compleet verziekte. “Meneer Paschel is veroordeeld voor gewelddadige kidnapping, huiselijk geweld en interferentie met noodoproepen”, aldus de rechtbank. Paschels criminele verleden - waaronder eerdere veroordelingen voor drugshandel -, speelden een rol bij zijn veroordeling. “Vanwege deze straf zullen er gedurende lange tijd geen andere slachtoffers door deze dader worden mishandeld”, stelde de rechter.

Opmerkelijk genoeg blijft Varya Malina, de Russische schone met wie Paschel in ‘90 Day Fiancé: Before the 90 Days’ te zien, haar partner trouw. Meer zelfs: nu Geoffrey opgesloten zit, neemt Varya zijn taken als vastgoedverhuurder over. Daarnaast zorgt ze blijkbaar ook voor zijn familie en z’n honden. “Gelukkig doet zot zijn geen zeer”, zou onze grootmoeder hierop zeggen...

