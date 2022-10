REALITYCHECK. ‘Temptation Island’-verleidster Zwanetta is niet tevreden en de deelnemers van ‘Love Island’ hebben weer heel wat meegemaakt

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Fijn voor Merijn

Volledig scherm Merijn nam deel aan het derde seizoen van 'Love Island'. © SBS

Hij was een van de meest opvallende deelnemers aan het derde seizoen van ‘Love Island’. Maar ondanks z’n verwoede pogingen om een dame te vinden - zo probeerde hij het achtereenvolgens met Kimbery, Sunita, Imen en Raphaëlla -, ging Merijn liefdeloos naar huis. Dikke pech, maar volgens het Nederlandse ‘Shownieuws’ is hun landgenoot ondertussen wél van’t straat. Zij merkten op dat Merijn wel héél vaak reageert op de foto’s van Nina - die deelnam aan het tweede seizoen van de volledig Nederlandse versie. Daar komt bij dat Merijn een tijdje terug al aangaf dat hij ‘gevallen was voor een andere ‘Love Island’-dame.’

Een naam noemde hij toen niet, but y’all can do the math...

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Makiko is verliefd - of dat denken we toch...

Volledig scherm Makiko was te zien in het eerste seizoen van 'Love Island'. © SBS

Ze kwam het eerste seizoen van ‘Love Island’ binnen als bombshell, en ging al snel met Nederlander Matthy aan de haal. Helaas voor Makiko bleek haar keuze al na enkele dagen een flop, en moest ze de villa alweer verlaten. Sindsdien verdween het model ietwat van de radar, maar op Instagram is ze nog steeds actief. Daar trakteert ze haar duizenden volgers niet alleen op fitnessfilmpjes, maar deelde ze recent ook beelden van haar vakantie in het Turkse Bodrum. En wat blijkt? Makiko was daar niet alleen. Wie in onderstaande fotoreeks scrolt, merkt op de vijfde foto namelijk een hand op die niet van de Nederlandse schone is...

Geproficiateerd*!

* allez, we vermoeden dat we dat mogen zeggen...

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Milan is het zeker...

Volledig scherm Milan nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. © SBS

Hij maakte z’n opwachting in het tweede seizoen van ‘Love Island’, maar de Belgische voetballer Milan hield aan z’n passage geen lief over. Gelukkig verging het hem - na z’n onsuccesvolle passage in ‘Casa Amor’ - nadien een stuk beter op amoureus vlak. Hij vormt namelijk al een tijdje een koppel met de knappe Louana, een model met Braziliaanse roots.

Geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En Teddie ook begot!

Volledig scherm Teddie was een van de dames die in het eerste seizoen van 'Love Island' hun kans waagden. © SBS

Ze was anderhalf jaar vrijgezel toen ze in het eerste seizoen de ‘Love Island’-villa betrad, maar helaas mocht de Nederlandse fotografe na enkele dagen alweer haar koffers pakken. “Ze heeft langer op het vliegtuig gezeten, dan dat ze op televisie kwam”, schamperden de kijkers bij haar exit. Pijnlijk, maar Teddie is er gelukkig niet om blijven treuren. Zo deelde Teddie onlangs een foto met haar nieuwe liefde, Steyn Skyler. Net als Teddie is hij creatief: de Amsterdammer timmert aan de weg als schilder, en dat doet ie zowel analoog als digitaal - via NFT’s.

Ook hier: geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van ‘Love Island’ naar ‘Fboy Island’? Yoram kan dat!

Volledig scherm Yoram nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. © SBS

‘Love Island’ is deze week een goudmijn voor de rubriek van yours truly. Ook Yoram, die tijdens het eerste seizoen van de liefdesshow enkele dagen een koppel vormde met Lisa, doet z’n duit in het zakje. Hij maakt namelijk z’n opwachting in de Nederlandse versie van ‘Fboy Island’. Dat is een reality-datingshow waarbij enkele vrouwelijke singles het kaf van het koren moeten scheiden bij de heren: wie zijn de nice guys, en wie de f***boys? Wij hebben géén idee in welke categorie we het Nederlandse model moeten situeren, maar hopen vurig dat deze serie binnenkort ook z’n weg vindt naar de Vlaamse kijkbuiskindertjes. Want helaas: voorlopig kunnen enkel onze Noorderburen van dit programma genieten...

Pech voor Marit

Volledig scherm Marit nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. © SBS

Yours truly zei het hierboven al: deze week blijken de dames en heren van ‘Love Island’ bijzonder actief. Ook de Nederlandse Marit, die in het tweede seizoen van de liefdesshow eventjes haar opwachting maakte, vult het lijstje aan. Zij werd eind april tot Miss Grand Netherlands gekroond, en mocht de eer van haar land verdedigen tijdens de internationale verkiezing in Indonesië. Helaas liep dat - ondanks de hoge verwachtingen omtrent Marit - niet zo vlotjes. Zo wist de Nederlandse de top twintig van de wedstrijd niet te halen. Een teleurstelling, maar Marit toont zich op haar Instagram Stories sportief. “Ik ben blij dat ik deze kans gekregen heb”, klinkt het.

Zie, zo kan het dus ook...

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Marit toont zich sportief. © Instagram

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zwaantje doet haar beklag

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Zwanetta © SBS

Afsluiten doen we deze week met een voormalige ‘Temptation Island’ - verleidster. Zo deed Zwanetta - ook wel gekend als ‘Zwaantje’ - haar beklag over ‘Temptation Island VIPS’, een volledig Nederlands format waar ze in 2018 eveneens aan meewerkte. En da’s haar niet bevallen, zo vertelt de Nederlandse. Dat deed ze in de podcast van haar landgenote, influencer Daelorian. In de bijna vijftig minuten durende video legt Zwanetta uit dat ze zelf wilde deelnemen aan ‘Temptation Island’, maar dat ze voor de VIPS-editie gevraagd werd. Aanvankelijk twijfelde ze, tot ze hoorde dat de opnames doorgingen in Mexico. “Ik hou van reizen”, zegt ze. “Toen dacht ik: ‘eigenlijk wil ik dat wel’. Waarom niet? Wat heb ik te verliezen?”

Al snel kreeg Zwanetta daar spijt van. “Ik heb problemen gehad met de productie”, vertelt ze. “Het stond me niet aan hoe mensen met je omgaan. Als er afspraken van tevoren worden gemaakt, en die worden niet nagekomen… Ja, ik ben iemand die niet houdt van onrecht, dus als jij afspraken maakt en dan iets anders zegt? Sorry, dan ben ik ook geen leuke meid meer.”

Zo wilde de productie naar verluidt dat Zwanetta haar fameuze krullenpruik (die ze ook op de foto bovenaan dit stukje draagt, red.) meenam. Dat vond ze prima, op voorwaarde dat ze ook andere pruiken mocht meenemen. Tot ze een van die haarstukjes effectief opzette. De situatie escaleerde, maar Zwanetta hield voet bij stuk. “Ten eerste ik word hier niet voor betaald. Dat is al iets waar jullie over gelogen hebben. Ik ga dat gewoon niet doen, klaar. Ik ben de VIP-verleidster, dus betaal me maar. ‘Daar doen we niet aan’, zeiden ze. En toen kwam ik er later achter dat meer dan de helft wél betaald werd. Toen wilde ik me niet meer volledig laten aansturen.” Een tweede keer deelnemen aan ‘Temptation Island VIPS’ ziet Zwanetta dan ook niet zitten.

Behulpzaam als we zijn: wie het volledige gesprek wil bekijken, kan dat hieronder doen.

