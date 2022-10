REALITYCHECK. ‘Temptation Island’-verleidster Kunza zet alles op alles voor Miss België en zo gaat het nu met ‘De Bachelorette’-deelnemer Vincent

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Tatjana is van’t straat

Volledig scherm Tatjana was een van de dames uit 'De Bachelor'. © Play4

Ze probeerde om het hart te veroveren van Fabrizio in ‘De Bachelor’, maar helaas: de Belgische Tatjana strandde net voor de eindsprint werd gezet. Niet dat ze daar héél lang om treurde, zo blijkt. Op Instagram pronkt de schoonheidsspecialiste sinds kort namelijk met een nieuwe - en schijnbaar zeer sportieve - liefde, Joeri.

Geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En Vanessa ook!

Volledig scherm Vanessa nam deel aan 'De Bachelor'. © SBS

Niet alleen Tatjana is momenteel happy in love, ook haar ‘De Bachelor’-concurrente Vanessa zit op een roze wolk. De Belgische mindcoach - ja, da’s en echte job - showt op Instagram eveneens haar nieuwe liefde. Al doet Vanessa dat op een iets subtielere manier: zo veranderde ze haar profielfoto én staat de eerste letter van z’n voornaam met een hartje in haar bio, maar ontbreekt een ‘echte’ foto op haar profiel vooralsnog.

Maar goed: ook hier geproficiateerd!

Volledig scherm 'De Bachelor'-kandidate Vanessa heeft een nieuwe vriend. © Instagram

Serieuze voorbereidingen

Volledig scherm Kunza deed mee als verleidster aan 'Temptation Island', en doet nu een gooi naar het kroontje van Miss België. De typische pose na de kroning heeft ze alvast onder de knie. © Benoit De Freine

Vorige week kon je in deze rubriek lezen dat zowel ‘De Bachelor’-kandidate Esmée als ‘Temptation Island’-verleidster Kunza nog in de running zijn voor het kroontje van Miss België. En laatstgenoemde meent het serieus: zo is de vriendin van ‘Big Brother’-finalist Nick druk aan het sporten. Dat doet ze sinds kort bij Overdrive Sports, de studio van ‘Expeditie Robinson’-deelneemster Lesley - in een vorig leven nog militair en thaibokskampioene. Just saying: als Kunza niet wint, blijven we preventief wel uit haar buurt tot de ontgoocheling verteerd is...

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Kunza zet alles op alles voor Miss België. © RV

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Kunza zet alles op alles voor Miss België. © RV

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Kunza zet alles op alles voor Miss België. © RV

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Kunza zet alles op alles voor Miss België. © RV

De snitch heeft nog het een en ander te zeggen...

Volledig scherm Vincent drong in 'De Bachelorette’ mee naar het hart van Elke Clijsters. © Play4

Hij haalde de finale van ‘De Bachelorette’ net niet, maar stoere single Vincent had aan z’n plek in de top vijf genoeg om zich te ontpoppen tot een van de meest besproken kandidaten van het programma. Ook maanden na datum wordt de Zemstenaar nog steeds aangesproken op z’n deelname. “Heel gek, maar ik word nog steeds herkend. Blijkbaar heb ik toch een bepaalde indruk nagelaten”, lacht hij. “Momenteel gaat alles goed met mij. Ik liet een huis bouwen, en wil daar begin volgend jaar intrekken. Of ik al een partner gevonden heb om mij te vergezellen? Nee, dat nog niet. Ik heb wel dates gehad, maar de ware zat er nog niet bij. Maar ik wanhoop niet: die misses right zal wel een keertje mijn pad kruisen.”

Met bachelorette Elke Clijsters heeft Vincent - die tijdens het programma door medekandidaat Nicolas een snitch werd genoemd - nog steeds een goed contact, zegt hij. “We sturen mekaar af en toe een berichtje”, klinkt het. “Toen ik wist dat ze een vriend had, heb ik haar onmiddellijk laten weten dat ik blij was voor haar. En wanneer mijn huis af is, komt Elke eentje drinken om dat te vieren. Zonder ‘De Bachelorette’ was dat uiteraard niet het geval geweest, maar had ik ook minder vrienden gehad. Door het programma kreeg ik immers een goede band met Ivan, Wouter en Devlin. Daarnaast hebben we ook een WhatsApp-groep met alle mannen, waarin druk gebabbeld wordt.”

Daar werd - weinig verrassend - ook gesproken over de problemen waarin medekandidaat Jeffrey verzeilde. “Zoals jullie weten, kende ik Jeffrey al voor we beiden deelnamen aan ‘De Bachelorette’. Ik ken zijn huidige situatie, en vind het fantastisch dat hij zich zo sterk toont. Dat is niet evident als je zo’n tegenslagen meemaakt. Daar weet ik zelf alles over: ik heb mijn zoontje verloren. Ik heb het daar nog iedere dag moeilijk mee, en zeker rond Allerzielen. Maar ik besef ook dat je niet in dat verdriet kan blijven hangen. De wereld blijft hoe dan ook draaien.”

Dat Jeffrey bij een aantal mensen de perceptie tegen heeft, beseft vincent maar al te goed. Maar dat deert hem niet. “Hij is mijn kameraad, ik weet hoe de vork in de steel zit en ik steun hem. Als mensen daar een mening over hebben: so be it. Jeffrey weet dat hij me altijd om raad mag vragen. Niet dat hij dat vaak doet, want hij is nogal eigengereid. (lacht)”

Jørney laat in haar hart kijken

Volledig scherm Jørney uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © Instagram

Ze was een van de opvallendste kandidaten die twee seizoenen geleden meedeed aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en ook sindsdien liet Jørney regelmatig van zich spreken. Vooral haat explosieve relatie met baby daddy Odim - die ook deelnam aan het programma - haalde regelmatig deze rubriek. De voorbije maanden bleef het echter stil rond de Nederlandse blondine. Daar is een goede reden voor, zo blijkt. “Ik twijfelde of ik dit bericht zou delen”, schreef Jørney op haar Instagram Stories. “Ik ben de laatste persoon die zich wil laten kennen. Ik wil altijd doorgaan en positief blijven - hoe slecht de situatie ook is. Dat heb ik maandenlang gedaan.”

Al geeft Jørney meteen aan dat het haar veel moeite kostte. “Na ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ was ik opeens bekend, en ik had geen idee hoe ik dit moest managen”, klinkt het. “Vervolgens was ik zwanger, en daarna was het één grote rollercoaster... De afgelopen manden had ik telkens het gevoel dat de dag niet snel genoeg voorbij kon zijn. Natuurlijk heb ik een prachtige dochter, die me ontzettend gelukkig maakt. Maar hoe alles verlopen is (waarmee de Nederlandse alludeert op de vele problemen met Odim, red.): dat wil geen enkele mama... Ik krijg veel DM’s van vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt, en die mijn situatie niet zien als leedvermaak en sensatie. Voor velen is het namelijk slechts dat... En keer op keer bleven er dingen komen.”

“Dit heeft zo’n impact gehad op mij”, besluit Jørney. “Daar komt ook nog eens bij dat mijn moeder ongeneeslijk ziek is, en dat ik - door alle sensatie - niet meer honderd procent voor mijn bedrijf kon gaan. Veel negativiteit dus, waardoor de man met de hamer wel een keertje moest komen. Momenteel ben ik druk aan mezelf aan het werken, zodat ik weer de Jur kan worden die iedereen kent. Dat gaat lukken, en het gaat al beter.”

Go Jørney, go!

Eerste liefdesvakantie

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Vera en Sercan hebben een relatie, en genieten volop van de tijd die ze samen doorbrengen. © Instagram

Ze leerden mekaar kennen tijdens het tweede seizoen van ‘Big Brother’, en na hun deelname sloeg de vonk over tussen Vera - die aanvankelijk een relatie had met medekandidaat Dimitri - en Sercan. En dat het goed zit tussen de Nederlandse blondine en haar Vlaamse vlam, mag wel blijken. Zo geniet het stel momenteel van hun eerste vakantie samen, in Egypte. De twee vertrokken vanaf Brussels Airport - waar Sercan trouwens werkt als veiligheidsagent. Zou die vlucht dan met korting geweest zijn?

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De liefde is (nog steeds) blind

Volledig scherm 'Love Is Blind'-presentatoren Nick en Vanessa Lachey. © Netflix

Afsluiten doen we deze week met eentje voor de fans van het betere realitygeweld uit de States. Sinds deze week loopt namelijk het derde seizoen van ‘Love Is Blind’ op Netflix. Het concept blijft ook dit seizoen ongewijzigd, en draait om vrijgezellen die op zoek gaan naar de liefde. In de eerste fase van de realityreeks kunnen de deelnemers elkaar niet zien, maar wel met elkaar praten. Pas wanneer er een huwelijksaanzoek komt, volgt de echte ontmoeting - én de bruiloft.

Voor wie zich afvraagt of dat een succesvol concept is: nope. Alle koppels uit het tweede seizoen zijn inmiddels uit elkaar. Maar drama en sensatie? Daar zit het dan weer wél goed...

LEES OOK