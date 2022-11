REALITYCHECK. ‘Temptation Island’-presentator Rick Brandsteder laat zich verleiden en ‘De Bachelor’-kandidate Esmée scoort bij Miss België

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Esmée doet nog altijd mee!

Volledig scherm Esmée nam deel aan 'De Bachelor', en is nog steeds in de running om Miss België te worden. © Instagram

Vorige week kon je in deze rubriek nog lezen dat ‘Temptation Island’-verleidster Kunza de volgende ronde van Miss België niet had gehaald. Haar realitycollega Esmée - die deelnam aan ‘De Bachelor’ - mocht wél door. En wat blijkt? Ook nu hielde de blondine zich staande. De HR-consultant is een van de 32 dames die doorstoten naar de finale van Miss België, en dus mee mag afreizen naar Egypte.

Geproficiateerd!

Ook olé voor die andere Esmee!

Volledig scherm Sharon en Esmee, de zogenaamde 'terror twins' uit 'Ex on the beach: Double Dutch'. © MTV

Het is een positieve week voor de Esmeetjes, zo blijkt. De gelijknamige realityster uit Nederland - die iedereen ongetwijfeld kent dankzij haar passage in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ - liet op Instagram namelijk weten dat ze opnieuw verliefd is. De gelukkige luistert naar de naam Ernes, en is actief als muzikant.

Ook hier: geproficiateerd!

Da’s wel een héél goede verleidster...

Volledig scherm Bibi nam deel aan het laatste, reguliere seizoen van 'Temptation Island'. © SBS

Hij werd in onze contreien bekend als de presentator van ‘Temptation Island’, en het lijkt erop dat Rick Brandsteder bijzonder goede herinneringen bewaart aan dat avontuur. Of beter gezegd: aan én verleidster in het bijzonder. Zo blijkt dat Rick wel bijzonder veel interesse heeft in de Nederlandse Bibi. Zij was als extra single te zien in het laatste reguliere seizoen van het programma, ging zowel met Chris als Zach/k op stap en baarde opzien door haar ontblote boezem in het gezicht van Arda te duwen tijdens een lapdance.

Een man sloeg ze daarmee tijdens het programma niet aan de haak, maar het leverde haar dus wél interesse op van Rick. Dat blijkt in ieder geval uit enkele Instagram Stories van de Nederlandse roddelkoningin Yvonne Coldeweijer. “Hey Bibi. Vanavond al plannen? Veel te lang geleden! (…) Dacht misschien een nightcapje bij jou? Of klinkt dit heel avontuurlijk? Zorg ik voor de champagne”, klinkt het onder andere.

Op zich niets verkeerds aan uiteraard, maar de voorbije weken werd Rick wel gelinkt aan collega-presentatrice Nicolette Kluijver. En da’s dan toch iets minder netjes, om het beleefd te houden...

Los daarvan zouden wij Rick wel iets willen vragen, namelijk: zou hij even kunnen zeggen welke bil van Bibi nu de goede is? Wij vragen ons dat al sinds 2020 af, just saying.

Volledig scherm Rick Brandsteder en 'Temptation Island'-verleidster Bibi. © RV

Volledig scherm Rick Brandsteder en 'Temptation Island'-verleidster Bibi. © RV

Volledig scherm Rick Brandsteder en 'Temptation Island'-verleidster Bibi. © RV

Kinderdrama’s bij Rodanya

Volledig scherm Rodanya en Morgan namen in 2019 als koppel deel aan 'Temptation Island'. Ondertussen zijn ze uit elkaar. © SBS

Ze is momenteel hoogzwanger van een tweeling, maar dat belette ‘Temptation Island’-deelneemster Rodanya niet om een Q&A-sessie te houden op haar Instagram Stories. Een van de vragen was of de Nederlandse krullenbol nog een band heeft met Morgan, met wie ze en zoon en een dochter deelt.

Waarop Rodanya laat weten dat ze haar ex nooit meer spreekt. “Contact is er niet, net zomin als omgang”, schrijft ze. “Ik krijg ook niets voor de kindjes. Ik heb altijd zélf de volledige zorg gehad. Binnenkort staan we eindelijk tegenover elkaar en hoop ik dat de kinderen krijgen waar ze recht op hebben: een echte ‘papa’ - eentje die niet alles doet voor het oog, maar voor hun geluk.”

Morgan reageerde zelf nog niet op de aantijgingen van z’n voormalige vriendin, maar iets zegt ons dat het in de rechtbank allesbehalve netjes zal verlopen...

Volledig scherm 'Temptation Island'-delneemster Rodanya haalt uit naar haar ex-lief, Morgan. © RV

Djessy showt haar dochter

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Djessy is een trotse mama © MTV

Gelukkig zijn er ook mensen die minder drama’s meemaken met hun kinderen. Zoals Djessy, die meedeed aan het vierde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Negen maanden geleden werd zij voor het eerst mama. De realityster en haar vriend Jim werden negen maanden geleden ouders van dochter Charlie Zara.

Afgelopen week besefte Djessy dat de tijd met haar kleine uk voorbij lijkt te vliegen. Zo postte ze op Instagram een beeldje waarop haar kindje net een half jaar oud is. “Ik vond het vóór Charlie altijd zo achterlijk dat ouders in maanden de leeftijd van hun kind beschreven”, klinkt het. “Maar nu snap ik het. Omdat er veel verandert op een maand tijd, en ze groeien inderdaad superhard!”

Een baby voor Robin

Volledig scherm Robin de Rouw nam ooit deel aan 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Hij spoelde in 2018 tijdens ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ nog aan als de ex van Geneviève, maar sindsdien kwam Robin niet meer op tv. Met reden, want de Nederlander vormt al een hele tijd een gelukkig gezin met z’n vriendin Rowena. Enkele jaren geleden kregen ze met Solange hun eerste dochtertje, en daar werd op 13 november ook zusje Isabel aan toegevoegd.

Geproficiateerd!

Volledig scherm Rowena en 'Ex on the Beach: Double Dutch'-gezicht Robin zijn nu de trotse ouders van twee dochters. © Instagram

Hot or not?

Volledig scherm Farrah Abraham. © Getty Images

Afsluiten doen we deze week met een realityster uit de US of A: Farrah Abraham. De bezoekjes die de voormalige ‘Teen Mom’-ster aan de plastisch chirurg brengt, zorgen er namelijk voor dat haar volgers zich geregeld en hoedje schrikken. Ook haar meest recente wapenfeit op TikTok zorgt voor ophef. “Ze lijkt wel op zo’n wassen pop uit Madame Tussauds”, klinkt het onder andere.

Omdat we daar - uiteraard - zelf geen mening over hebben, laten we u hieronder graag zélf oordelen over het bewuste filmpje...

