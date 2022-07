REALITYCHECK. ‘Temptation Island’-deelneemster Daniëlle is mama en verleidster Kunza wil Miss België worden

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Harrie de hengst is terug!

Volledig scherm Harrie Snijders uit 'Ex On The Beach: Double Dutch' © MTV

Het werd al een tijdje gefluisterd, maar ondertussen blijkt het te kloppen: Harrie Snijders is opnieuw te zien in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. De Nederlander kwam in de vierde aflevering aangespoeld als de ex van Romee, Ayleen en Lynn. Even later komt met Giovanna ook zijn eigen ex toe. En dat is - Harrie zou Harrie niet zijn anders - meteen goed voor een hoop ellende. Onze innerlijke ramptoerist is daar uitermate tevreden mee, just saying.

De pret blijft (nog eventjes) duren

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': cast huidige seizoen. © MTV

Is ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ jouw guilty pleasure? Dan heeft jullie favoriete reality queen goed nieuws! Er is namelijk een negende seizoen op komst van het MTV-programma. Zo wordt er momenteel al gezocht naar sexy singles uit België en Nederland die zo’n avontuur wel zien zitten.

Daniëlle is mama

Volledig scherm Temptation Island 2018: Megan, Vanessa, Daniëlle en Deborah testten hun relatie. Geen van allen zijn ze nog samen met hun toenmalige lief. © SBS

‘Temptation Island’-gezicht Daniëlle is bevallen van haar eerste kindje. Dat nieuws maakte de vriend van de Nederlandse blondine bekend via Instagram. “Al kijkend naar jouw kleine handje, krijgt ons geluk een gouden randje”, jubelt haar vriend Avni Ozyurt op Instagram. “Zayn Idris Özyurt, 23’06’2022. Wat zijn wij blij met jou!”

Daniëlle werd bekend dankzij haar deelname aan ‘Temptation Island’, waar ze te zien was als de vriendin van Mezdi. Die gedroeg zich daar niet bijster goed, en daar ergerde Daniëlle zich - begrijpelijkerwijs - aan. “Heel Nederland zal zien wat voor zwijn jij bent”, sprak ze dan ook. Al was de blondine zelf ook geen heilig boontje: zo had ze het héél gezellig met Fabrizio - ja ja, onze bachelor! - en mocht die laatste ook een tattoo bij haar zetten. Die fase van haar leven ligt ondertussen achter haar.

En dus: geproficiateerd!

Van ‘Temptation Island’ naar Miss België

Volledig scherm Kunza wil Miss België worden. De traditionele pose heeft ze alvast onder de knie. © Benoit De Freine

Vorig jaar kregen we in ‘Temptation Island: Love or Leave’ met Donna een voormalige Miss België-finalistedie zich aan ‘de ultieme relatietest’ waagde. Dit jaar mogen we ons aan het omgekeerde verwachten. Zo wil Kunza, die in 2020 te zien was als verleidster, nu een gooi doen naar het kroontje van Miss België. Dat nieuws maakte de vriendin van ‘Big Brother’-finalist Nick zelf bekend. “Een nieuw avontuur waar ik met een bang hartje aan begin”, schrijft Kunza op Instagram. “Klaar om nieuwe mensen te ontmoeten, klaar om uit mijn comfortzone te stappen en hierdoor zelfverzekerder te worden. Een kleine meisjesdroom die misschien wel werkelijkheid mag worden. Ik hoop natuurlijk op jullie steun - en stem - te mogen rekenen, zodat ik uiteindelijk één van de finalistes mag worden voor Miss België 2023.” Nick gelooft alvast in haar kansen: “Je gaat dit fantastisch doen, babe”, schrijft hij.

Pif poef paf, ‘t is af?

Volledig scherm Ronnie en Saffire in betere tijden. © Getty Images

Of beter: daar lijkt het toch sterk op in het geval van ‘Jersey Shore’-ster Ronnie Ortiz-Magro en schoonheidsspecialiste Saffire Matos. Zo deelde Ronnie enkele dagen geleden een cryptische boodschap op z’n Instagram Stories: “De foute partner treft je vredevol aan, maar laat je gebroken achter. De juiste partner treft je gebroken aan, maar laat je vredevol achter”, schreef hij.

Even voordien had Saffire al gehint naar een breuk. Zij raakte in gesprek met een volger, en liet daar optekenen dat ze ‘slechts 15 minuten verloofd was’. Ondertussen hebben de twee elkaar ook ontvolgd, en zijn alle gemeenschappelijke foto’s verdwenen...

Die kennen we!

Volledig scherm Ronan Keating en zijn zoon Jack, zo'n tiental jaar geleden. © Getty Images for Laureus

Geen ‘Love Island’ zonder bekende koppen, lijkt het wel. Zo kan de Vlaams-Nederlandse versie bogen op voormalig Miss Exclusive Kimbery Bosman, en ook in ‘Love Island UK’ viel de voorbije dagen een bekende kop te spotten. Zo was Jack, de 23-jarige zoon van Ronan 'Boyzone’ Keating, een van de singles in Casa Amor. Helaas voor Jack bleek z’n bekende familielid niet genoeg om zich te verzekeren van een ticketje richting de reguliere villa. Zelf heeft Jack zich daar nog niet over uitgesproken.

Nu ja, zoals z’n papa zingt: “You say it best, when you say nothing at all...”

Ook die kennen we!

Volledig scherm Sarah Hyland is de nieuwe presentatrice van 'Love Island USA'. © NBCUniversal/NBCU Photo Bank via

Afsluiten doen we deze week dan weer met - voor de verandering - leuk nieuws vanuit Amerika. Niemand minder dan ‘Modern Family’-actrice Sarah Hyland werd daar uitgekozen om het nieuwe seizoen van de liefdesshow te presenteren. Sarah volgt actrice Arielle Vandenberg op, die gastvrouw was tijdens de eerste drie seizoenen.

Sarah lijkt alvast zin te hebben in haar opdracht. “Ik heb een berichtje.. En het is een juicy berichtje!”, schrijft ze bij een sensuele bikinifoto. “Ik kan niet wachten tot ik Love Island USA mag presenteren.”

