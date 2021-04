REALITYCHECK. Rosanna verkoopt echt àlles en de imposante nieuwe tattoo van Pommeline

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u vanaf nu elke week op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Only on OnlyFans

Volledig scherm Temptation Island - Rosanna en Niels © VIJF

Dé manier om dezer dagen geld te verdienen? OnlyFans, zo blijkt. Een sociaal mediafenomeen waarop gebruikers vaak expliciete foto’s en video’s kunnen posten. Geïnteresseerden tellen vervolgens flink wat ‘knaakskes’ neer om dat beeldmateriaal in hun bezit te krijgen. Reden genoeg dus voor onze Noorderburen om in de driedelige docu ‘OnlyFans Uncovered’ uit te zoeken wie de mensen zijn die dankzij het platform goed hun brood verdienen.

Ook de Nederlandse ‘Temptation Island’-producten Rosanna en Niels komen in deze reeks aan bod, want zijn bijzonder actief op de site. Zelf omschrijven ze OnlyFans als ‘een gouden business’, zo blijkt uit de teaser. Daarin horen we Rosanna trouwens ook nog het volgende orakelen: “Er zijn zelfs mensen die mijn tampons willen kopen, voor achthonderd euro.” Smakelijk.

No good deed goes unpunished

Niet in de docu, maar ook actief op OnlyFans: ‘Love Island’-beauties Rowéna Verhaasdonk en Kelly van der Minne. Naast hun - ongetwijfeld bloeiende - carrière als influencer hebben beide dames ook OnlyFans ontdekt. “Maar de extra inkomsten zijn niet onze drijfveer”, aldus het tweetal in een gesprek met lovereality.nl. “Wij willen OnlyFans enkel en alleen gebruiken om onze ongebruikte lingeriefoto’s te kunnen delen.” Nobel, toch?

Pech op de weg

Volledig scherm Love Island - Imen © RV

Imen Dirie (25), die dan weer in het tweede seizoen van ‘Love Island’ te zien was, heeft een paar heftige dagen achter de rug. De Nederlandse kreeg een zwaar auto-ongeluk, zo laat ze weten op Instagram. “Ineens lag er iets op de weg of was er iets met mijn rechterband. Ik vloog van links naar rechts en voordat ik het wist belandde ik met de auto op z’n kop in een sloot”, schrijft ze. “Ik ben een half uur bewusteloos geweest. Gelukkig hebben twee mannen mij gevonden en uit het wrak gehaald.”

En wij maar denken dat het na haar ‘Love Island’-deelname - waar Imen voor het oog van Vlaanderen en Nederland verliefd werd op Remco, die al een vriendin thuis had zitten - niet erger kon worden...

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ keert terug!

Volledig scherm Cast zevende seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch' © RV

Driewerf hoera, want vanaf zondag 11 april brengt MTV onze favoriete natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ weer op de buis. David Attenborough bleek niet beschikbaar als commentaarstem, maar laat dat de pret niet drukken!

Fopje, flauw mopje

‘Temptation Island: Love or Leave’-presentatrice Monica Geuze (26) is dan weer de koningin van de aprilgrappen. Zo liet ze haar volgers - en heel wat websites - immers geloven dat ze na een verloren weddenschap rondliep met een tattoo van een blikje Stëlz, fruitig spuitwater met alcohol. Ondertussen blijkt echter dat het om een promostunt gaat. Didn’t fool us!

Pommeline Derrière

Volledig scherm Pommeline Tillière © RV

Geen idee dat ze überhaupt nog plaats had op haar lichaam, maar vlak voor de derde lockdown vond realityster Pommeline Tillière (26) toch nog de tijd om een nieuwe tattoo te laten zetten. Pommeline trok naar de tattooshop van haar vriend Cirio, waar ze de gevleugelde woorden ‘Trust no soul’ op haar derrière liet vereeuwigen.

Brabantse (on)gezelligheid

Volledig scherm Big Brother - Mike © RV

The final four zijn bekend bij ‘Big Brother’: zowel Liese (28), Jill (22), Michel (36) en Nick (31) maken kans om met de geldprijs naar huis te gaan. Nederlander Mike Voets (29) hoopt vooral dat één iemand niet wint: Michel. “Hij kwetst mensen. Bij mij heeft hij afgedaan”, aldus Mike. Bespeuren we daar nu een beetje Brabantse (on)gezelligheid?

Jani van den Aldi

Volledig scherm Zach © VIJF

Een ongeluk komt nooit alleen. Nadat Zach Avelo (24) in het meest recente seizoen van ‘Temptation Island’ met z’n gedrag tegenover z’n toenmalige vriendin Simone heel Vlaanderen en Nederland tegen zich in het harnas joeg, maakt hij nu opnieuw z’n opwachting in een programma. Dit keer eentje van eigen makelij. Samen met zijn nieuwe partner Noémi presenteert Zach de - wel heel origineel getitelde - serie ‘Zach’s Show’. Dit visionele pareltje bevat ook de rubriek ‘Zach’s Makeover Show’, waarin iemand een make-over krijgt door Zach. Wie benieuwd is of deze ‘Jani van den Aldi’ er echt iets van bakt: op eigen risico te volgen via @zachsclothes op Instagram.