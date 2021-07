REALITYCHECK. Rodanya maakt het bont en ‘Love Island’-babes Kelly en Rowèna ruziën op Ibiza

Realitycheck‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Het zal je vriend maar zijn...

Volledig scherm Dusty uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Hij zorgde tijdens het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ al regelmatig voor incidenten, en ook de voorbije week was het prijs voor Dusty. Na een boeking - lord knows waarom iemand Dusty zou willen boeken, maar dat terzijde - wilde de Nederlander een meisje mee naar huis nemen. De dame in kwestie had gezegd dat ze vrijgezel was, maar dat bleek niet zo te zijn. In een gesprek met Shownieuws vertelde Dusty dat zijn vriendengroep vervolgens benaderd werd door een groep jaloerse mannen. Dusty zat op dat moment al zelf in de auto, mét het meisje. Zijn vriend, die nog buiten de auto stond, moest het zwaar ontgelden. Hij werd namelijk geslagen en vervolgens in zijn rug gestoken, waarna een ambulance hem afvoerde naar het ziekenhuis. Ondertussen is de onfortuinlijke vriend van de realityster weer thuis. De politie meldt bovendien dat er een aanhouding werd verricht, maar het is niet duidelijk of die persoon dezelfde is die de vriend van Dusty heeft neergestoken. Er wordt nog naar getuigen gezocht.

Voor Dusty was deze ervaring in ieder geval een eye-opener. “Ik wil geen meisjes meer naar huis meenemen, want dat kan tot situaties leiden”, zegt hij. Benieuwd hoe lang dat gaat duren...

Copyright, anyone?

Volledig scherm Dusty uit 'Ex on the Beach: Double Dutch': zijn 'Dusty Cream'-zonnebrandolie lijkt qua verpakking wel héél erg op die van 'Bali Body'... © RV

Voor wie het vergeten was: tijdens het meest recentste seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ was Dusty ook de man met slechts één enkele missie: hij wilde de kaap van honderd bedpartners ronden. Niet gelukt, maar verschillende vrouwen maakten wel kennis met z’n ‘Dusty Cream’. Ter info: die benaming hebben wij niet verzonnen, maar Dusty zélf.

En daar was hij duidelijk trots op. Zozeer zelfs, dat hij er ook een business deal in zag. Zo heeft Dusty sinds kort namelijk z’n eigen ‘Dusty Cream’ - een zonnebrandolie wel te verstaan - op de markt. Voor dertig euro per flesje, alstenblief. Goed voor Dusty, zou je dan denken. Maar sinds de realityster z’n plannen bekend maakte, krijgt hij heel wat kritiek te verduren. Zo is het enkele attente volgers niet ontgaan dat de verpakking van z’n product wel heel erg lijkt op die van ‘Bali Body’. Bovendien is laatstgenoemde - een merk dat al een hele tijd bestaat - ook goedkoper om te bestellen op buitenlandse sites. Nou nou nou, snappen wij meteen hoe hij de mogelijke rechtszaak van ‘Bali Body’ kan betalen...

Groot gelijk!

Volledig scherm Imke uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Ze kwam naar ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ als de ex van Keanu, maar Imke dook tijdens het programma ook meermaals de koffer in met Dusty. Niets ongewoon bij dit programma horen we u al denken, maar Imke ging nog een stapje verder. De leerkracht in wording had - voor het oog van televisiekijkend Vlaanderen en Nederland - een kwartet met haar vriendin Lesley, Keanu en Dusty.

Een primeur voor het programma, al vroegen heel wat kijkers zich nadien af of Imke na haar seksuele escapades zélf nog dacht dat ze voor de klas kon staan. Ja dus. Zo benadrukt Imke op Instagram dat ze voor ‘leerkracht’ studeert, en dus niet per se ‘juf’ wil worden. Haar opleiding heet voluit ‘leerkracht bio-esthetiek en haartooi’. “Ik kan hiermee veel richtingen uit, zoals privéopleidingen geven om anderen een vak als schoonheidsspecialiste of kapster te leren”, legt de Belgische schone uit. “Ik vind het ook belangrijk om een hoger diploma te halen, of om überhaupt een diploma te hebben, voor als je uiteindelijk toch iets anders moet/wil gaan doen. Zelf wil ik graag een eigen schoonheidssalon uitbaten, en daarnaast opleidingen geven. Dus dan is het aangeraden om te weten hoe je de leerstof op een correcte manier kan aanbrengen.”

Imke versus de haters: 1-0.

Kind van de rekening?

Volledig scherm Jørney en Odim uit het zevende seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. Hun relatie is voorbij. © RV

Onlangs kon je in onze realitycheck lezen dat de romance tussen ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-sterren Jørney en Odim voorbij is. De Nederlandse schone met Noorse roots pikte het niet dat Odim een wilde feestnacht - compleet met escorte - voor haar had verzwegen, waarop ze de relatie verbrak. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat Jørney haar Belgische ex volledig uit haar leven kan bannen. In haar nieuwste YouTube-video geeft de blondine immers toe dat ze zwanger is van Odim. “Ik heb dit eventjes verzwegen, omdat ik in alle rust samen met Odim goed moest nadenken over welke beslissing ze nu gaan nemen”, klinkt het.

Op het moment dat Jørney zwanger raakte liep haar relatie nog prima, geeft ze aan. “We kwamen tot de conclusie dat we het kindje willen behouden, en we waren er best wel blij mee.” Maar inmiddels ‘zien ze elkaar niet meer, en spreken ze elkaar vanwege omstandigheden ook even niet’. “Maar hoe het ook gaat lopen tussen ons: we hebben afgesproken dat we goede ouders gaan zijn samen. Ik weet ook zeker dat ik als moeder zijnde alles zo goed mogelijk gaat doen, ik ben ervan overtuigd dat Odim dat ook gaat doen.”

De volgende stap

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Shani en Davey vormen nu een koppel. © RV

Ze vielen als een blok voor elkaar tijdens het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en ook nu nog is de liefde tussen Shani en Davey erg groot. Zo groot zelfs, dat het stel een volgende stap gezet heeft in hun relatie. Zo maakten Shani en Davey namelijk bekend dat ze onder een dak gaan leven. “Wij gaan officieel samenwonen. We hebben eindelijk een huisje”, klinkt het.

Ruzie op Ibiza

Volledig scherm 'Love Island'-dames Kelly en Rowèna © RV

Kelly en Rowèna werden beste vriendinnen na hun passage in het eerste seizoen van ‘Love Island’ en zitten samen op OnlyFans, maar zelfs bij besties kan het al eens kletteren. Iets dat de voorbije week ook duidelijk werd op Ibiza, waar beide dames al een tijdje op vakantie zijn. Aanvankelijk goed voor heel wat foto’s waarop de Nederlandse deernes het naar hun zin hadden. Tot het tweetal een verhitte discussie kreeg. Die liep zo uit de hand dat Kelly haar BFF blokkeerde op Instagram en de dames elkaar ook niet meer tagden in hun Instagram stories. Het toppunt van ruzies in 2021, met andere woorden.

Ondertussen zouden de twee het wel weer bijgelegd hebben. Of dat voor echt of for the gram is zal de tijd ongetwijfeld uitwijzen...

Foei, Rodanya!

Volledig scherm Nederlanders Rodanya en Morgan deden in 2019 mee aan 'Temptation Island'. © SBS

Ze overleefden ‘Temptation Island 2019' zonder problemen, maar achteraf liep het toch nog mis tussen de Nederlandse love birds Rodanya en Morgan. Na de opnames ontdekte die laatste immers dat zijn vriendin hem had bedrogen met verleider Danicio. De relatie sneuvelde, maar vervolgens bleek Rodanya zwanger te zijn van haar ex. Zoontje Levay Ace - what’s in a name, right? - werd geboren, en zorgde daarmee voor toenadering tussen Rodanya en Morgan. Zozeer zelfs dat Rodanya ondertussen zwanger is van een tweede kind, een meisje. Hoe die spruit zal heten weten we nog niet, maar de realityster weet wél heel goed wat ze wel - en vooral - niet wil.

Getuige daarvan? De ruzie die ze kreeg met de man die de (quasi gratis) aftermovie van haar gender reveal party maakte. Instagramaccount Juicechannel kreeg die gesprekken te pakken, en daaruit blijkt dat Rodanya - en we wikken en wegen onze woorden nu - niet echt de gemakkelijkste is. Zo geeft ze Homievisualz - zoals het bedrijfje van de man in kwestie heet - aanvankelijk alle vrijheid bij het maken van het filmpje. Meer zelfs: Rodanya is dolenthousiast wanneer ze het eindresultaat ziet. Tot ze plotseling haar kar keert en de man vraagt om haast het hele filmpje opnieuw te monteren. Een en ander resulteert in een bitse woordenwisseling, waarbij de realityster uiteindelijk zelfs dreigt om naar de rechter te stappen.

Pittig detail: Homievisualz kreeg wel dertig euro de dag zelf, maar dat moest cash... ‘omwille van de belastingen’. Pot, ketel, anyone?

Volledig scherm Ruzie tussen 'Temptation Island'-Rodanya en Homievisualz. Laatstgenoemde blikt ook zelf nog even terug op de discussie. Wie het hele gesprek tussen de twee wil lezen, kan dat doen via het instagramaccount Juicechannel. © RV

Uitgeteld!

Volledig scherm De cast van 'Counting On', zonder ma en pa Duggar en zoon Josh. © TLC

Afsluiten doen we dan weer met nieuws uit de TLC-stal. De zender stopt na elf seizoenen immers met ‘Counting On’, het vervolg op ‘19 Kids And Counting’. Die reeks - die tussen 2008 en 2015 liep - focuste op de kroostrijke Amerikaanse familie Duggar, maar werd gecanceld door toedoen van oudste zoon Josh. Hij werd toen beticht werd van kindermisbruik als tiener. Naar verluidt zou Josh toen vijf minderjarige meisjes - waaronder twee van z’n zussen - gemolesteerd hebben. Reden genoeg dus voor TLC om ‘19 Kids And Counting’ stop te zetten, en Josh ook van de zender te weren. Zeker toen die in die periode ook nog eens bekende dat ie een knoert van een pornoverslaving had én z’n echtgenote Anna meermaals ontrouw was geweest.

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Josh Duggar © AP

Maaaaaaaar... Drama verkoopt, ook bij de Duggars. ‘Counting On’ zag bijgevolg het levenslicht. Dat liep goed, tot Josh afgelopen april wéér voor opschudding zorgde. Toen werd hij opgepakt omdat hij naar verluidt meer dan 200 pornografische kinderfoto’s op z’n computer had staan. Als hij wordt veroordeeld voor deze aantijgingen, kan hem dat een mogelijke gevangenisstraf van veertig jaar opleveren.

Waarop TLC andermaal het contract met de Duggars verbrak, ‘zodat ze deze situatie een plaats kunnen geven’. Verschillende familieleden gaven ondertussen te kennen dat ze hier blij om zijn, al vermoeden we dat de zender hiermee in de eerste plaats de imagoschade wil beperken...

LEES OOK