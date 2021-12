REALITYCHECK. Opmerkelijke vraag aan ‘K2 Zoekt K3’-finaliste Amy en gerechtelijke problemen voor ‘Free Love Paradise’-koppel Gaêtan en Cristina

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Matt is van’t straat

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Matt. © SBS

Hij haalde in het eerste seizoen van ‘Big Brother’ de finale niet, maar iets meer dan een half jaar geleden mocht Matt Ardeo het ‘Big Brother’-huis wel verlaten met 15.000 euro extra op z’n rekening. Een keuze die hij maakte nadat de kandidaten voor het blok werden gezet in de realityreeks: gokken op een plek in de top drie of het spel onmiddellijk verlaten, mét een aanzienlijk bedrag uit de groepspot. Omdat de jonge dj door de coronacrisis enkele schulden had, koos hij voor dat laatste.

Ondertussen won Matt niet alleen in het spel, maar ook in de liefde. Zo deelt hij op Instagram een foto waarop hij te zien is met z’n nieuwe vriendin, de 18-jarige Gwenyth. Op het kiekje is te zien hoe de twee genieten van een romantisch tripje in Italië. “Jezelf mega gelukkig voelen door iemand? Lekkerste gevoel ooit!”, schrijft de Nederlander erbij.

Geproficiateerd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tempteesjon Amy?

Volledig scherm 'K2 Zoekt K3'-finaliste Amy Courtens werd al meermaals gevraagd voor 'de ultieme relatietest'. © Kristof Ghyselinck

Ze nam eerder al deel aan Miss België en ‘K2 Zoekt K3', maar het scheelde niet veel of we hadden Amy Courtens teruggezien in ‘Temptation Island’. Dat vertelde Amy tijdens een ‘Instagram Live’-sessie. “Ik ben hier al drie keer voor gevraagd”, klinkt het. “Eenmaal als verleidster, de twee andere keren samen met mijn verloofde. Ik heb telkens vriendelijk bedankt, en ben niet van plan om dat ooit wel te doen. Ik heb geen problemen met mensen die er wel ‘ja’ op zeggen, maar dat gaat bij mij niet gebeuren. Dat ben ik niet.”

We snappen het, maar vinden het een beetje zonde. Meer Amy op tv is nooit een straf, toch?

Happy birthday!

Volledig scherm 'Temptation Island'-koppel Amber en Arda, met hun zoontje Amari. © Kristof Ghyselinck

Z’n slippertje met de Nederlandse verleidster Eline kostte Arda indertijd z’n relatie met Elke, maar ‘zijn’ seizoen van ‘Temptation Island’ werd voor hem alsnog een succes. Terug uit Thailand gaf de personal trainer zich helemaal over aan z’n gevoelens voor die andere verleidster, de Belgische Amber. Het koppel ging al gauw samenwonen, en niet veel later volgde ook de geboorte van zoontje Amari. Die mocht afgelopen week één kaarsje uitblazen op z’n verjaardagstaart.

Reden genoeg ook voor papa Arda om z’n kleine uk te eren met een schattig kiekje, en een liefdevolle boodschap. Al hopen we wel dat het wasproduct en de wasverzachter in afslag staan...

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

No Biggie!

Volledig scherm Liese en Naomi namen deel aan het eerste seizoen van 'Big Brother'. © RV

Op het nieuwe seizoen van ‘Big Brother’ - waarvoor maar liefst zestienduizend mensen zich inschreven - is het wachten tot drie januari. Oudgedienden Liese en Naomi willen de heuglijke terugkeer van ‘de moeder aller realityshows’ extra in de verf zetten, met een eigen online talkshow. Daarin zullen de dames alle avonturen van hun opvolgers bespreken, en er gratis en voor niets hun ongezouten mening bijgeven. We zijn benieuwd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Free Love, maar wel veel geld...

Volledig scherm Gaêtan en Cristina namen deel aan 'Free Love Paradise'. © VTM2

Samen met z’n vriendin Cristina zocht spierbundel Gaêtan in ‘Free Love Paradise’ naar een dame om een trio mee te beleven. Gaêtan, een voormalig Belgisch kampioen bodybuilding, riskeert nu vijf cel. Volgens het parket dealde Gaêtan enorme hoeveelheden xtc, speed, cannabis, crystal meth en steroïden. Daarmee zou hij - naar’t schijnt, we hebben zijn zichtrekening niet gecheckt - zo’n anderhalf miljoen euro verdiend hebben.

Opmerkelijk: Cristina staat eveneens terecht. Zij zou de drugs gewogen, verpakt en klaargelegd hebben voor klanten. Ook twee broers van Gaêtan moeten zich verantwoorden voor de rechter. “Het begon allemaal heel kleinschalig”, zei Gaêtan tijdens zijn proces. “Maar de dood van mijn moeder zorgde voor een sneeuwbaleffect. Ik leefde in een bubbel en raakte er niet meer uit. Ik wil mij nu vooral excuseren tegenover mijn vriendin, mijn broers en alle anderen die ik mee in dit verhaal getrokken heb. Zelf gebruik ik geen drugs meer.”

Niet dat we ons willen bemoeien - nu ja -, maar dit lijkt toch wel héél erg een geval van ‘spijt komt na de zonde’...

Pif poef paf, ‘t is twee keer af

Volledig scherm Eindejaarsfeesten in mineur voor de tweelingbroertjes Oppenheim uit 'Selling Sunset': hun beider relatie liep op de klippen. Jason en Chrishell (foto links) gingen deze week uit elkaar, net als Brett en Tina Louise. © RV

Vijf maanden geleden maakten ze nog bekend dat ze verliefd waren, maar helaas: deze week werd duidelijk dat ‘Selling Sunset’-sterren Jason Oppenheim en Chrishell Stause niet langer een koppel vormen. Dat maakte Jason bekend via een berichtje op Instagram. “Chrishell en ik zijn niet langer samen, maar we blijven beste vrienden. We zullen altijd van elkaar houden en elkaar steunen”, schreef Oppenheim. “Ze was de meest geweldige vriendin die ik ooit heb gehad, en het was de gelukkigste en meest bevredigende relatie van mijn leven.”

“Hoewel we verschillende wensen hebben met betrekking tot een gezin, blijven we het grootste respect voor elkaar hebben”, aldus Jason nog. “Chrishell is een uitzonderlijk mens. Van haar houden, en haar in mijn leven hebben: het is een van de beste dingen die me ooit zijn overkomen.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Chrishell deelde nadien een berichtje op Instagram. Daarin benadrukt de realityster dat ze, ondanks hun breuk en hun meningsverschillen, altijd van Jason zal houden. “Maar mannen hebben de luxe dat ze kunnen wachten om een gezin te stichten, iets dat vrouwen niet hebben”, klinkt het. Stause sluit haar bericht af met een shout out naar Jason: “Bedankt voor de meest ongelooflijke relatie en voor het consequent eerlijk zijn tegen me, zelfs als het pijn doet.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Alsof één liefdesbreuk nog niet pijnlijk genoeg is, kondigde Jasons tweelingbroer Brett niet veel later aan dat ook hij single is. Zijn relatie met horeca-onderneemster Tina Louise liep eveneens spaak. Dat liet de makelaar weten via een Q&A-sessie op Instagram. “Sinds kort ben ik inderdaad single”, liet hij zich ontvallen. Tina bevestigde ondertussen de breuk. “Brett is mijn ex, maar we blijven goede vrienden”, stelt zij. En als we mogen afgaan op de lieve post die Brett - na die trieste bekendmaking - op z’n pagina deelde, is dat nog waar ook!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat zaakje stinkt...

Volledig scherm Realityster Stephanie Matto. © RV

Afsluiten doen we deze week dan weer met een bericht waarvan we niet eens zelf kunnen geloven dat we het typen. Met (stank voor) dank aan Stephanie Matto, die te zien was in het zesde seizoen van ‘90 Day Fiancé: Before the 90 Days’. Stephanie vormde toen een koppel met de Australische Erika, maar hun relatie bleek uiteindelijk niet het sprookje waarop beide dames gehoopt hadden.

Door haar passage in de TLC-reeks, werd Stephanie wel behoorlijk bekend. Dat loont zich blijkbaar op de meest vreemde manieren. Zo verdient de realityster zo’n vijftigduizend dollar per week door - we verzinnen dit écht niet - scheetjes in een fles te verkopen. Aan duizend dollar per potje. Wij doen dat voor de helft hoor...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Stephanie Matto (@stepankamatto) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK