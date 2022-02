REALITYCHECK. Ons Delphine is van’t straat en er is weer heel wat ‘Big Brother’-nieuws

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Ons Delphine is verliefd

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Delphine. © Kristof Ghyselinck

Ze leken bij aanvang haast té normaal voor ‘Temptation Island: Love or Leave’, maar al snel verbaasde het Belgische koppel Delphine en Bert vriend en vijand met hun niet-aflatende stroom aan pikante onthullingen. Hun relatie overleefde hun deelname aan het programma niet, waarop ons Delphine in een gesprek met jullie favoriete reality queen ook aangaf dat ze een jaartje single wilde blijven.

De liefde laat zich echter niet regisseren: nadat haar ex-lief Bert met Kelly een nieuwe vriendin vond, is nu ook ons Delphine niet langer single. Zo maakte de Belgische realityster op Valentijnsdag bekend dat ze haar hart verloren heeft aan Thomas, die in Oudenaarde woont. Ondertussen maakte Thomas ook al z’n opwachting op het TikTok-acconunt van ons Delphine. Ware liefde dus.

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Love Reality (@loverealitynl) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

@delphinedevrieze1 😆😆 ♬ STAY - The Kid LAROI & Justin Bieber Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

More than meets the eye

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Julio. © SBS

Julio (43) verblijft ondertussen al een tijdje in het ‘Big Brother’-huis, waar hij als ouderdomsdeken vooral opvalt... omdat hij zo’n aardig en zacht karakter heeft. Maar goed, schijn bedriegt blijkbaar. Zo’n jaar geleden werkte de Nederlander mee aan de videoclip van ‘Seek & Destoy’, een nummer van het Nederlandse hardstyleduo Gunz for hire. In het filmpje - dat al zo’n 400.000 keer werd bekeken - speelt Julio een crimineel. Straf!

Als hij dat nu nog kan vergeten...

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidaat Dimitri zal zijn avontuur nooit vergeten. © SBS

Hij had verwacht dat hij ‘Big Brother’ zou winnen, maar helaas: de Belgische deelnemer Dimitri was een van de eersten die ‘de moeder aller realityshows’ moest verlaten. Toch heeft Dimitri goede herinneringen aan z’n tijd in het spel, én hield hij er een ontluikende romance met z’n Nederlandse medekandidate Vera aan over.

Om zoveel chance nooit te vergeten, ging Dimitri langs bij tattooshop Inktraction, die hij vroeg om het logo van ‘Big Brother’ op z’n been te vereeuwigen. “Ik zei dat ik het zou doen, en ik heb het gedaan”, schrijft Dimitri op z’n Instagrampagina. We zien het, ja.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Dimitri Rodaro (@dimi2512) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leroy hangt het wéér uit...

Volledig scherm Leroy uit 'Big Brother'. © SBS

Een nieuwe week, een nieuwe kans om jezelf volop te ergeren aan Leroy. Althans, dat lijkt toch stilletjes aan de missie van de Nederlandse ‘Big Brother’-bewoner. Kwam hij onlangs nog in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag, heeft hij zich deze week de woede van Twitter op de hals gehaald. Zo stelde Leroy namelijk dat er “alleen maar mongooltjes” in het huis wonen. Een uitspraak die - uiteraard - niet door de beugel kan, en waarbij heel wat mensen zich afvragen of het voor Leroy geen tijd wordt voor een tweede officiële waarschuwing, óf een verplichte exit...

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother': Vera, Leroy en - alweer - Nawel maken kans op een exit. © SBS

Een nieuwe week betekent ook een nieuw kringetje pechvogels bij ‘Big Brother’. Zowel de Belgische kandidate Nawel als Nederlanders Vera en Leroy lopen dit keer het risico om geëlimineerd te worden. Voor Nawel is het ondertussen al de vierde keer dat ze genomineerd is, voor Leroy de tweede en voor Vera is dit een nieuwe - weliswaar onaangename - ervaring. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

The Ronny Swindler

Volledig scherm Nick nam deel aan het eerste seizoen van 'Big Brother'. Zijn typetje Ronny Retro heeft ook naar ‘The Tinder Swindler’ gekeken. © Photo News

Sinds kort kan je op Netflix de documentaire ‘The Tinder Swindler’ bekijken. Daarin getuigen verschillende vrouwen over hoe ze via datingapp Tinder duizenden euro’s verloren aan meesteroplichter Simon Leviev. Wat de slachtoffers meemaakten leverde Netflix niet alleen een Hollywoodwaardig verhaal op, het biedt ook inspiratie aan anderen. Zoals Ronny Retro bijvoorbeeld, het typetje dat voormalig ‘Big Brother’-kandidaat Nick creëerde.

“Mochten er vrouwen in de buurt zijn van Benidorm: zeker Tinder downloaden”, schrijft Ronny - met de nodige tongue in cheek - op z’n Instagrampagina. “Ik ben momenteel in Benidorm om zaken te doen met vrienden. Het is valentijn met een reden, dus ik wil jullie wel trakteren op een vijfsterrendiner - en hotel. Geen stress, ik betaal alles. Het kan zijn dat je binnenkort wel eens iets moet voorschieten, want soms laten mijn vijanden mijn rekening blokkeren. Maar dat is nooit veel geld, en je krijgt dat sowieso terug. Ik beloof dat. Ik ben de eerlijkste persoon die er bestaat... Lieve groetjes van de Ronny Leviev Retro.”

Geef die mens alsjeblieft een eigen show, denken wij dan. Desnoods mét Nick erbij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ronny Retro (@dj_ronny_retro) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Muy caliente!

Volledig scherm Donna en Nico namen samen deel aan 'Temptation Island: Love or Leave', maar gingen door het programma uit elkaar. © SBS

Afsluiten doen we deze week dan weer met ‘Temptation Island: Love or Leave’-deelneemster Donna. Zij is het koude weer in ons landje duidelijk beu, en besliste dan ook om de temperatuur gevoelig te laten oplopen met deze sexy foto op Instagram. “Dit is ver buiten mijn comfortzone”, aldus Donna. Iets zegt ons vooral dat Nico en Jimi - met wie ze tijdens het programma een korte romance beleefde - niet al te happy zijn dat ze zo’n prachtvrouw lieten gaan...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @donna.dg Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK