REALITYCHECK. Ons Delphine en Bert vechten het uit en ‘De Bachelorette’-deelnemer Michael is van’t straat

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Een nieuw lief voor Michael. Dankzij ‘De Bachelorette’, begot!

Volledig scherm Michael, zonder twijfel de meest opvallende kandidaat uit 'De Bachelorette'. © SBS

Aalstenaar Michael zorgde bij z’n aantreden in ‘De Bachelorette’ voor de meest opmerkelijke entree van het seizoen door als ‘voil janet’ aan te komen. Een stunt die Elke Clijsters maar matig wist te appreciëren, en wat de carnavalist met Spaanse roots al snel een retourtje richting z’n thuisstad opleverde. “Ik heb geen spijt dat ik het zo heb aangepakt”, blikt Michael terug. “Op die manier wist Elke meteen wat voor vlees ze in de kuip had. Ik ben niet zo serieus, terwijl zij dat wel zocht.”

Toch blikt Michael met een tevreden gevoel op z’n deelname terug. “Ik heb sinds een drietal maanden een nieuwe vriendin”, klinkt het. “En ze weet dat ik heb meegedaan aan ‘De Bachelorette’, want ik leerde haar onrechtstreeks via de show kennen. Josefien is een vriendin van Nicolas, die ook deelnam aan het programma. Dankzij ‘De Bachelorette’ ben ik alsnog van’t straat geraakt. Dat impliceert dus ook dat ik Nicolas nog regelmatig zie. Helaas. Nee nee, grapje. (lacht) Ik heb met de meeste mannen nog een goed contact trouwens, maar uiteraard zie je niet iedereen even vaak. Al heb ik binnenkort wel afgesproken met Lieven, en er staat ook nog een ontmoeting met Gertjan gepland.”

Ook op een ander vlak was z’n deelname aan ‘De Bachelorette’ geen verloren zaak, zo benadrukt Michael. “Ik heb een carnavalsnummer voor mij laten schrijven over het programma. Het is een topsong, al zeg ik het zelf. Ik heb al enkele optredens gehad. Helaas betalen ze mij slechts met gratis drank. (lacht)”

Delphine en Bert vechten het uit

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'- deelnemers Bert en Delphine. © SBS

Hun passage op ‘Temptation Island: Love or Leave’ verloopt niet zonder slag of stoot, en ook in het dagelijkse leven lijkt het allerminst nog te boteren tussen ons Delphine en Bert. Meer zelfs: volgens website lovereality.nl werd Bert zelfs fysiek belaagd door de nieuwe vriend van ons Delphine. “Bert kreeg een klap op zijn gezicht, en werd volgens bij zijn nek gepakt en zijn auto in geduwd. De ex van Delphine heeft daarop aangifte gedaan tegen haar nieuwe vriend, en moet voorlopig uit de buurt van zijn eigen woning (het huis waar Bert met ons Delphine woonde, nvdr) blijven”, schrijft de Nederlandse website. Uit het medisch rapport, dat LoveReality naar verluidt kon inkijken, zou blijken dat Bert blauwe plekken had in z’n hals en gezicht. Daarnaast zou de nieuwe vriendin van Bert naar ‘t schijnt ook geterroriseerd worden door ons Delphine, via een niet-aflatende stroom aan berichten en telefoontjes.

Navraag in Tempteesjon-kringen - check, dubbelcheck, ge weet wel - leert ons echter het volgende. “Het klopt dat Bert en enkele vrienden van Delphine onlangs ruzie kregen”, klinkt het. “De persoon waarmee Bert het aan de stok kreeg is echter niet de nieuwe partner van Delphine. Het zou gaan om een gemeenschappelijke vriend van beiden. Waarover de ruzie ging of hoe de verhoudingen nu precies liggen tussen beiden: dat moeten ze zelf maar vertellen.”

Bon: als er ooit een kampioenschap ‘elkaar de duvel aandoen’ komt, weten we nu al dat Bert en ons Delphine moeiteloos de concurrentie naar huis spelen.

De bekentenis van Kunza

Volledig scherm Kunza nam als verleidster deel aan 'Temptation Island'. © Benoit De Freine

Tijdens het laatste seizoen van het reguliere ‘Temptation Island’ was Kunza een van de dames die de mannelijke koppelhelften het hoofd op hol moest brengen. En hoewel ze een goede klik had met Karim (de ondertussen ex-vriend van Roshina), slaagde de Belgische er niet in om haar Nederlandse prooi overstag te laten gaan.

Maar goed, sinds haar deelname boert Kunza wel goed als influencer. Al is deze jongedame niet te beroerd om toe te geven dat er on the gram heel wat dingen niet zijn wat ze lijken. Getuige daarvan: twee foto’s die Kunza deelde op haar profiel en waarmee ze bodyshaming wil aanpakken. “De laatste dagen heb ik veel tijd gehad om te scrollen door social media, en dan word je toch nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt: bodyshaming is nog steeds overal”, schrijft Kunza. “Hoe vaak ik mezelf betrap op het vergelijken van mijn lichaam met dat van een ander en mezelf daarna - uiteraard - slecht voel. Schrijnend eigenlijk als je daar over nadenkt. Mijn eerste foto: enorm geposeerd en geen natuurlijke houding, ook al zou je misschien denken van wel. Tweede foto: pose in rust zonder mijn buik in te trekken of ergens op te letten.”

“Ben ik perfect? Wat is perfect? Perfect naar de normen van social media? Dat is niet de realiteit en daar leef ik niet voor. Dat besef ik maar al te goed, en dat wil ik jullie ook graag doen inzien met deze post”, vervolgt ze. “Je hoort me niet zeggen dat ik dik of dun ben. Ik hoor niet in één van deze vakjes. Of beter gezegd: dat wil ik niet. Ik ben ik. Mijn lichaam is wat het is: gezond. En daar ben ik trots op. Ik zorg voor mijn lichaam op mijn manier, een manier die mij gelukkig maakt, en niet een ander. Want daar ben ik niets mee.”

“Uiteraard mag je aan jezelf werken en goed voor jezelf zorgen. Maar laat gewicht je leven niet bepalen, en hang daar je successen niet aan vast. Er is meer in het leven dan enkel het uiterlijk. Jouw mentale gezondheid, dat is belangrijk! Het feit dat je gezond bent, dat is belangrijk. Self love is everything”, besluit ze. GO KUNZA!

Een meisje voor Jørney en Odim

Volledig scherm Jørney en Odim uit het zevende seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. Zij krijgen een dochtertje. © RV

Zo’n vier maanden geleden bevestigde de Nederlandse ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jørney dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. De papa is Odim, een Belg met Congolese roots die ze tijdens het meest recente seizoen van het realityprogramma leerde kennen.

Ondertussen hield het stel hun gender reveal party, en uit een post van hun eveneens aanwezige ‘Ex on the Beach: Double dutch’-collega Dusty blijkt dat Jørney en Odim een meisje verwachten.

Geproficiateerd!

Volledig scherm Jørney en Odim uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' verwachten een meisje. © RV

Sharon deelt eerste babyfoto

Volledig scherm De Nederlandse tweeling Sharon en Esmee uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. Sharon is ondertussen mama van een dochtertje, Zaya. © MTV

Ze werd bekend (en berucht) dankzij haar deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar sindsdien heeft het leven van de Nederlandse Sharon een heel andere wending genomen. Sinds een dikke week is Sherun namelijk de trotse mama van dochtertje Zaya, haar eerste kind. De Nederlandse kondigde dat nieuws aan via Instagram, en ‘t is ook daar dat ze de eerste foto van haar baby’tje deelde.

“Mijn lieve kleine meisje… Wat ben je mooi en wat hou ik nu al veel van jou”, schrijft ze bij het kiekje. “May you always know my little one you were wished for, longed for, prayed for and wanted. I love you!”

Ook hier: geproficiateerd!

Pif poef paf, ‘t is niet meer af?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Shani en Davey herdefiniëren het concept 'knipperlichtrelatie'. © SBS

Vorige week kon je in deze rubriek nog lezen dat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-sterren Shani en Davey - die als koppel uit het meest recente seizoen van de MTV-realityreeks kwamen - beslist hadden om hun romance te beëindigen.

Maaaaaaarrrrrr... Op een week kan er uiteraard veel gebeuren als je het concept ‘knipperlichtrelatie’ eigenhandig wil herdefiniëren. En bijgevolg lijkt het erop dat Shani en Davey alsnog een nieuwe poging ondernemen als stelletje. Zo was op hun Instagram Stories te zien dat ze samen zijn gaan bowlen, en regent het al weer hartjes bij foto’s die ze van elkaar delen. Benieuwd wat we volgende week over hen kunnen vertellen...

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Davey postte deze foto van Shani op z'n Instagram Stories. © RV

We like, Monica

Volledig scherm Monica Geuze. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met leuk nieuws van SBS. Zij weten dat wij (niet al te) stiekem verzot zijn op ‘Temptation Island: Love or Leave’-presentatrice Monica Geuze, en verhoorden onze gebeden omtrent de Nederlandse opvolgster van ‘onze’ Annelien Coorevits.

Want jawel, vanaf nu brengen ze ook de realityreeks ‘Like Monica’ op de buis. Daarin zou Geuze - goed is voor maar liefst 1,2 miljoen volgers op Instagram - ons op een inkijkje in haar leven trakteren. We like, Monica!

‘Like Monica’, iedere vrijdag om 21u35 op Play5.

