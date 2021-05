REALITYCHECK. Nieuwe koppels, een OnlyFans-account en een triootje voor Laura en Roger

REALITYCHECK‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld . Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Daniëlle verliest haar oma

Volledig scherm Big Brother 2021 - Daniëlle © SBS

Ze stapte zelf uit het ‘Big Brother’-huis omdat ze zich niet langer goed voelde in die (voor haar dan) negatieve omgeving, maar de Nederlandse kandidate Daniëlle heeft ook in de buitenwereld niet veel geluk. Zo liet ze op haar private Instagrampagina namelijk weten dat haar oma overleden is. “Ik zou nog zo graag eens met je praten. Dan zou ik zeggen hoeveel ik van je hou”, klinkt het. “En dat ik zo heb genoten van alle jaren samen met jou. Ook al ben je niet meer bij me, in mijn hart raak ik je nooit meer kwijt.”

Dat heeft ook lang geduurd...

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Lesley. © RV

In het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ maakt kandidate Lesley er geen geheim van: ze heeft graag - en véél - seks. Ondertussen heeft de Nederlandse ontdekt dat je daar geld mee kan verdienen. Lesley heeft sinds kort namelijk een account op OnlyFans. “Maar helemaal naakt ga ik niet, dat vind ik iets te heftig”, vertelde ze eerder bij RumagTV. En dat van de vrouw die een kwartet had voor de ogen van televisiekijkend Vlaanderen en Nederland...

Volledig scherm Ex o © RV

Nieuw koppeltje in de maak?

Volledig scherm Sander uit 'Ex on the Beach: Double Dutch S7' en Kelly uit 'Love Island' zijn aan het daten. © RV

Haar relatie met ‘love Island’-deelnemer Matthy hield geen stand, maar een dik jaar na de breuk heeft Kelly een nieuwe man op het oog. Zo hangt er vuurwerk in de lucht met Sander - beter gekend als Tattoo Elvis -, die nu te zien is in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. “We daten en hebben het gezellig samen”, aldus Kelly. Als haar volgende vriend uit nog een ander realityprogramma komt: don’t say we didn’t warn ya!

Ook Simone is verliefd

Volledig scherm Zach en Simone maakten hun opwachting in 'Temptation Island'. Zach verpestte het daar in recordtempo. © SBS

Tijdens het meest recente seizoen van ‘Temptation Island’ moest de Nederlandse Simone nog ontdekken dat haar vriend Zach/Zak* (*schrappen wat niet past) haar na enkele dagen al vergeten was en het wel héél gezellig maakte met verleidster Romée. Nadien probeerden Simone en Zach de brokken wel te lijmen, maar de liefde tussen hen bleek minder groot dan de impact van Zach’s bedrog. De twee gingen uit elkaar, en niet veel later liet Zach/Zak* (*nog steeds schrappen wat niet past) weten dat hij een nieuwe vriendin had.

Ondertussen heeft ook Simone een nieuwe partner, zo laat ze weten op Instagram Stories. Wie de gelukkige is, houdt ze liever nog even geheim, al gaf Simone wel aan dat ze al een tijdje een koppel vormt met haar mystery guy. “Het duurde even voordat ik dit bekendmaakte omdat ik zeker wilde zijn van mijn zaak”, aldus Simone. Begrijpelijk, na alle gedoe met haar ex...

Volledig scherm 'Temptation Island'-Simone heeft een nieuwe vriend. © RV

Koppel zkt. s*ks

Volledig scherm Temptation Island 2019: Laura en Roger © VIJF

Ze vertelden het eerder al, maar ze lijken het ook écht te menen: ‘Temptation Island’-gezichten Laura en Roger - nochtans volgens vele kijkers het ‘saaiste koppel ooit’ - willen graag een trio. En dus plaatste Laura een zoekertje op haar Instagram Stories. ‘Mijn vriend en ik zijn specifiek op zoek naar single vrouwen die graag eens een trio willen uitproberen met ons’, laat ze daar weten. ‘Ben je zwaarder, dun of klein, voel je niet te min om je aan te melden. Wij kiezen puur op wat ons beiden ligt, klinkt vanzelfsprekend. Je blijft anoniem! Roger en ik zijn beiden 24 en zijn op zoek naar vrouwen tussen 22 en 30 jaar.’ Als er ooit een tweede seizoen komt van ‘Free Love Paradise’, kennen we alvast twee geschikte kandidaten...

Volledig scherm Laura en Roger Temptation trio © RV

De heetste datingshow keert terug!

Volledig scherm Netflix - Too hot to handle S1 © Netflix

Driewerf hoera! Het tweede seizoen van Netflix-realityreeks ‘Too Hot To Handle’ start op 23 juni. De regels zijn wél nog altijd hetzelfde: seksueel contact blijft verboden. Verbreekt een van de tien kandidaten de regels, daalt het prijzengeld van 100.000 dollar. Van een afknapper gesproken!

Kleine reünie

Volledig scherm Angelina Pivarnick, Vinny Guadagnino, Jenni "JWOWW" Farley en Nicole "Snooki" Polizzi. © Getty Images for MTV/ViacomCBS

Ze wonnen tijdens de meest recente MTV Movie & TV Awards een beeldje voor hun realityreeks ‘Jersey Shore: Family Vacation’, en dus kon een kleine hereniging van enkele castleden niet uitblijven. Angelina, Vinny, Jenni ‘JWOWW’ en Nicole ‘Snooki’ lieten zien dat ze - af en toe - wel door dezelfde deur kunnen. Allez ja, we dénken dat. Met de hoeveelheid botox in het gezicht van de drie dames zou de werkelijkheid ook heel anders kunnen zijn...

