REALITYCHECK. Leroy blikt terug op de ophef in ‘Big Brother’ en ‘De Bachelor’-kandidate Sharina haalt uit naar Fabrizio

Sharina snapt het nie(t)

Volledig scherm 'De Bachelor'-kandidate Sharina. Zij kreeg aan het einde van de derde aflevering geen roos. © SBS

In de derde aflevering van ‘De Bachelor’ was Sharina degene die aan het einde geen roos kreeg. Daar heeft de Belgische blondine vrede mee, zo vertelt ze aan Nieuws365. “Ik voelde niet meteen een klik met Fabrizio”, stelt ze. “Alles gaat heel snel, en ik heb niet veel tijd met hem kunnen doorbrengen. Hierdoor kon ik niet veel van mezelf tonen, en heb ik hem ook niet beter kunnen leren kennen.”

Sharina had - naar eigen zeggen - dan ook in de mot dat ze geen roos zou krijgen. “Maar daar had ik vrede mee.” Van Fabrizio’s uitleg - “Ik heb het gevoel dat ik voor haar al de wereld beteken, terwijl ik haar niet eens ken” - was ze minder gediend. “Ik zat daar helemaal niet als een overjaarse puber. Ik weet dus niet vanwaar die uitspraak kwam”, zegt ze. “Misschien heb ik wel een grapje gemaakt of eens iets sarcastisch gezegd, waarvan hij dacht: ‘Oei, wat zegt die nu?’ Ik was niet op vijf minuten verliefd. We waren daar met meerdere vrouwen: dan ga ik mijn hart ook niet zomaar openstellen voor iemand. Als ik in die derde aflevering dan zijn uitspraak hoor... Ik ben 25 jaar, heb al zo veel bereikt in mijn leven en dat allemaal alleen. Ik heb nu niet ineens een man nodig en ik ga me niet laten meeslepen. Door die uitspraak weet ik dat hij geen aandacht heeft besteed aan wat ik gezegd heb.”

Sharina versus Fabri: 1 - 0.

De bekentenis van Aylin

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Aylin en Efrain deden hun intrede vanaf aflevering drie, na het vertrek van Deborah en Koen. © SBS

‘Temptation Island: Love or Leave’ mag dan wel afgelopen zijn, niet alle deelnemers kunnen het programma zomaar van zich afschudden. Zo deelde Aylin volgens LoveReality.nl een opmerkelijk relaas op Instagram. “Lieve iedereen”, begint de vriendin van Efrain haar verhaal. “Ik heb lang nagedacht of ik dit wilde delen, maar het leek me toch goed om dit te doen. Op sociale media zie je vaak alleen de mooie kanten, maar ik wil eerlijk zijn. Een half jaar geleden kreeg ik namelijk een paniekaanval, voor de eerste keer ooit. Ik besefte steeds meer dat ik in feite al mijn hele leven non-stop moet vechten, en dat ik voor het eerst een beetje rust heb. Hierdoor kwamen ook alle trauma’s in een klap naar boven. Ik heb PTSS (post traumatische stress stoornis, red.)”

“Ik kwam uiteindelijk op een punt waarbij ik heel veel suïcidale gedachten had”, zegt de Nederlandse. “Ik liet me hiervoor opnemen bij de crisisdienst, en werd super goed geholpen. Ik zit nu ook al een tijdje in therapie. Ik heb ook geluk dat Efrain me zo gesteund heeft gedurende deze hele periode. Ik ben nog niet waar ik mentaal wil zijn, maar het gaat inmiddels beter dan ooit.”

Donna zet bodyshamer op z’n plek

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': Donna nam met haar toenmalige vriend Nico deel aan ‘de ultieme relatietest’. © RV

Aylins ‘Temptation Island: Love or Leave’-collega Donna zette afgelopen week dan weer een bodyshamer op z’n plek. Donna postte een foto in een sportoutfit, en kreeg daar - naast de vele positieve reacties - ook een gemene reactie op. “‘Woow, je bent echt heel erg aangekomen”, klonk het. Een opmerking die Donna niet zomaar liet passeren. “Even serieus: het is ook nooit goed hé?! Te dun, te dik, te weet-ik-veel”, schreef ze op haar Instagram Stories. “Ik kan tegen een beetje bodyshamen. Try me, het maakt niet uit. Maar denk alsjeblieft twee keer na voor je zoiets plaatst bij iemand anders. Niet iedereen is hier tegen opgewassen. Je kan iets denken, maar je hoeft het daarom niet neer te schrijven. What’s the point? Je wordt er zelf niet beter van. Leven en laten leven!”

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Donna zet een bodyshamer op z'n plek. © RV

Wie zich trouwens afvraagt hoe die bewuste bodyshaming foto eruit ziet: die hoeft maar een klein beetje naar beneden te scrollen. Yours truly is Donna’s post - speciaal voor jullie - gaan opzoeken. Graag gedaan!

Leroy blikt terug

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Leroy. © SBS

Twee weken geleden moest Leroy - samen met Vera - ‘Big Brother’ verlaten. Voor heel wat kijkers geen moment te vroeg, aangezien Leroy in opspraak was gekomen vanwege grensoverschrijdend gedrag. In de online talkshow ‘No Biggie’ van ‘Big Brother’-alumni Naomi en Liese deelt Leroy nu zijn kant van het verhaal. Leroy is totaal niet te spreken over de kritiek die hij kreeg over zijn ‘grapje’. “Nouchine vroeg vijf minuten ervoor nog of ze met mij het bad mocht delen. Ik ben met Grace in bad geweest. Ik ben met een aantal dames in bad geweest”, stelt hij. Waarop Liese hem onderbreekt: “Maar toen hadden ze wel bikini’s aan, hé.” Leroy begrijpt haar opmerking, maar blijft erbij dat een en ander uit de context werd getrokken. “De dames vroegen altijd of ze mee in bad mochten. Ik zit graag in bad en het bad staat een stuk hoger dan de douches zijn. Tja, ik ben niet klein dus ik sta mezelf gewoon te wassen in de spiegel. Op dat moment waren we aan het praten, dus je kijkt automatisch.”

Koffer pakken

De waarschuwing die hij daags nadien van Big Brother kreeg kwam dan ook totaal onverwacht. “We zaten wat te dollen en grapjes te maken, en plots werd ik een dag later in de kamer geroepen van: ‘Ja Leroy, zus en zo.’ Daar schrok ik wel van”, aldus de Nederlander. “Ik zei: ‘Dat vind ik echt nergens op slaan.’ Ik was ook gewoon in staat om mijn koffer te pakken en gewoon naar huis te gaan. Ik vond het niet eerlijk, want er was niets gebeurd.”

Ondertussen begrijpt Leroy wel gedeeltelijk waarom mensen hem zo zwaar veroordeelden. “Toen ik de beelden terugzag, dacht ik: misschien is het omdat ik zo’n opmerking maakte. Maar dat was puur voor de fun, zoals dat altijd ging. Als ik echt twee tepels had willen zien, had ik er wel gewoon zo over gekeken. Heel stom, maar als ik mezelf bekijk, zou ik mezelf niet omschrijven als een gluurder. Dat heb ik ook niet echt nodig.”

Hiermee kunnen we meteen bevestigen dat over het paard getilde macho’s nog steeds de wereld niet uit zijn.

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidaten Nawel en Julio zijn deze week genomineerd. © RV

Een nieuwe week betekent ook een nieuw kringetje pechvogels bij ‘Big Brother’. De Belgische kandidate Nawel en Nederlander Julio lopen dit keer het risico om geëlimineerd te worden. Voor Nawel is het ondertussen al de zesde keer dat ze genomineerd is, voor Julio is dit de xx keer. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

She’s back!

Volledig scherm Julie nam deel aan het eerste seizoen van ‘Big Brother’. © SBS

Ze haalde vorig jaar de finale van ‘Big Brother’ nét niet, maar door haar deelname is de Belgische kandidate Julie wel een bekend gezicht geworden in realityland. Naast haar - vaak jaloersmakende - vakantiekiekjes, prijzen Julies volgers haar ook om haar openhartigheid. Zo durft ze het ook toegeven wanneer ze een mindere periode heeft/had. Dat doet ze ook nu weer. “Ik heb de afgelopen weken heel veel berichtjes gekregen van mensen die zich ongerust maaken omdat ik zo weinig actief was op mijn sociale media. Ik had het dan ook even echt gehad”, schrijft ze. “Ik had nood aan tijd voor mijzelf, m’n kids, familie en vrienden. Sociale media is soms zwaar, maar tegelijkertijd haal je er ook veel kracht en liefde uit”, klinkt het. “Ondertussen heb ik alles - gelukkig - kunnen relativeren, en voel ik me weer goed. En het weertje zit ook weer mee. Genieten!”

Can’t argue with that.

Vroem vroem tuut tuut

Volledig scherm Silvio Scaglia en Julia Haart in betere tijden. © Getty Images

Afsluiten doen we deze week met Julia Haart, de ster uit ‘My Unorthodox Life’. In het eerste seizoen van deze realityreeks (bij ons te zien op Netflix, red.) vormde Julia nog een gelukkig koppel met zakenman Silvio Scaglia. Ondertussen zijn de twee uit elkaar, en levert dat ook gigantische ruzies op... over een auto.

Bad mobile - ja, ja da’s expres - van dienst is een Bentley die zo’n 120.000 euro heeft gekost. Volgens Scaglia heeft Haart zich de wagen onrechtmatig toegeëigend. De man stelt dat het om een wraakactie gaat, nadat z’n ex eerder deze maand ontslagen werd als CEO bij diens bedrijf Elite World Group. Scaglia trok dan ook naar de rechtbank, omdat hij miljoenen wil krijgen van Haart. Zo zou ze Haart - toen ze CEO was - veel onverantwoorde uitgaven hebben gedaan, en liet ze naar verluidt ook een boob job uitvoeren met bedrijfsgeld. De advocaten van Haart spreken dit tegen. Zij stellen dat iedere uitgave gebeurde met medeweten van Scaglia.

Haart - die iedere maand trouw betaald voor het gebruik van de wagen - ziet dit vooral als een aanval van Scaglia. Al heeft de Italiaanse zakenman daar een andere kijk op: “Julia Haart is ontslagen als CEO. Waarom zou ze dan nog überhaupt rondrijden in een bedrijfswagen?”

Aangezien uw favoriete reality queen slechts een geblutst (eigen) vehikel tot haar beschikking heeft, moeten we u dat antwoord schuldig blijven...

