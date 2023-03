REALITYCHECK. Heel wat nieuws over ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Big Brother’-kandidate Charlotte blikt terug op haar deelname

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Amber heeft het moeilijk

Volledig scherm Amber Portwood © MTV

Amber Portwood - die we leerden kennen dankzij haar passage in ‘Teen Mom’ - heeft het moeilijk. Amber heeft twee kinderen: dochter Leah uit een eerdere relatie met ‘Teen Mom’-gezicht Gary, en zoontje James uit haar meest recente relatie met Andrew. Gary heeft de voogdij over Leah, en onlangs raakte bekend dat ze ook het hoederecht over haar jongste spruit kwijt is. Geen nieuws om vrolijk van te worden, en zeker niet als je bedenkt dat Amber haar zoon ook niet zomaar kan bezoeken. Zo woont Andrew namelijk in een andere staat, en dat trieste besef heeft er duidelijk ingehakt. Op Instagram deelt Amber een afbeelding met een sombere tekst. In de caption schrijft ze erbij dat sommige dagen een uitdaging zijn.

Allemaal in koor: ocharme.

Start your engines!

Volledig scherm Valenciaga, Mocca Bonè en Susan zijn de Vlaamse queens in 'Drag Race Belgique'. © RTBF

Het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’ op RTBF zit er bijna op. Tien queens gingen de strijd aan om de hoofdprijs (twintigduizend euro en een ravissante kroon en scepter, red.), slechts drie blijven er over. En jawel, daar zit een Vlaamse performer tussen. Naast Drag Couenne en Athena Sorgelikis haalde ook de Gentse Susan de finale. Mademoiselle Boop had pech, en verloor haar laatste lip sync van Athena. Jammer voor deze queen, maar niets aan te doen. Wij gaan ondertussen alvast op zoek naar onze stem, zodat we Susan volgende week naar de overwinning kunnen schreeuwen.

Wie wil kijken: iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op Auvio, het online streamingplatform van RTBF. Enkele dagen later - op zondag om 20u05 om precies te zijn - komt diezelfde aflevering op tv.

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ keert terug

Volledig scherm Deze prijsbeesten namen deel aan het vorige seizoen van het programma. © MTV

Driewerf hoera voor hét beste realitynieuws in tijden: de terugkeer van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Acht feestbeesten verkassen voor deze negende editie alweer naar Gran Canaria. Daar staat - zoals gewoonlijk - drama, lust (en misschien zelfs liefde) op het menu. En dan zijn de exen nog niet aangespoeld, of heeft de beruchte ‘Tablet of Terror’ z’n werk nog niet gedaan...

Het nieuwe seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ start op zondag 14 mei, en is vanaf dan wekelijks om 22 uur te zien bij MTV.

Een betekenisvolle tattoo voor Sem

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': kandidate Sem. © RV

Ze was te zien in het zevende seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, maar dat was voor Sem allesbehalve een prettige ervaring. De Nederlandse moest lijdzaam toezien hoe haar serieel ontrouwe ex Dusty haar allerlei dingen op de mouw speldde. Gelukkig vond ze na haar deelname wél de liefde. Zo is Sem al een hele tijd gelukkig met Jason, een jeugdvriend die uiteindelijk de liefde van haar leven bleek. Dat geluk bezegelde het stel onlangs ook met een matching tatttoo. “Dus, wij hebben iets gedaan”, schrijft het stel bij twee foto’s van hun kleurplaten - twee poppetjes (een mannetje en een vrouwtje) , met de tekst ‘I’ve got your back’.

#zokanhetdusook

Spijt komt altijd te laat

Volledig scherm Lena nam ooit deel aan 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © Brunopress

Ze nam ooit deel aan het vierde seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en nadien was de Nederlandse Lena ook nog te zien in Videolandreeks ‘Echte Meisjes in de Jungle’. Daar viel ze vooral op vanwege haar overmatige plastische chirurgie, die er zelfs voor zorgde dat ze om de haverklap haar evenwicht verloor. In de YouTube-serie ‘Spot On’ gaat de realityster daar nu dieper op in. Zo vertelt ze onder andere dat ze spijt heeft dat ze twee keer een BBL (Brazilian Butt Lift, red.) liet uitvoeren. “Ik was heel erg aangekomen, waardoor ik ook onzeker werd over mijn lichaam”, vertelt Lena. “Tevoren was ik tevreden, maar na die gewichtstoename niet meer. Ik begon te sporten, maar ik merkte dat het er niet zo vlot af ging. Waarop ik die operatie liet uitvoeren, en zo hoopte dat ik op de juiste weg zat. Maar ik was écht niet blij. Die arts heeft mijn lichaam volledig verminkt.”

Waarop Lena - na een eerdere samenwerking - besliste om nog eens onder het mes te gaan, en dit keer zélf te betalen voor haar BBL. “Niet omdat ik een grotere kont wilde hebben, maar om de eerdere schade te laten herstellen”, legt de Nederlandse uit. “Tussen beide operaties zat ongeveer twee jaar. Da’s best wel kort, aangezien je zo’n zes à twaalf maanden moet herstellen. Als ik er nu op terugkijk, voel ik echt spijt dat ik me heb laten opereren. Vooral over mijn buik ben ik erg ontevreden.”

Al zijn er ook andere struikelblokken, geeft Lena toe. “Ik kan niet normaal meer kleren aandoen”, klinkt het. “Ik heb het idee dat ik echt goed moet opletten wat ik aantrek. Het kan er heel snel ordinair uitzien. Zelfs liggen, of lange periodes zitten, is vermoeiend. Soms doet het best pijn eigenlijk. En ik voel me ook een stuk zwaarder.”

Wie meer wil weten: het hele gesprek met Lena kan je hieronder bekijken.

Charlotte wil nog iets zeggen

Volledig scherm Charlotte (Big Brother 2023) © SBS

Ze moest donderdag - vlak voor de finale - ‘Big Brother’ verlaten, maar de Belgische kandidate Charlotte is tevreden dat ze het zolang heeft volgehouden. Dat vertelt ze in ‘Big Brother: Confessions’ van de Nederlandse zender RTL. “Ik ben trots op mezelf dat ik bij de laatste vier geraakt ben”, stelt ze. “Ik had het echt nooit verwacht. Ik had gedacht dat ik eerder moest vertrekken. Ik heb het uiteindelijk ook meegemaakt (maar toen vertrok Rob uit zichzelf en mocht Charlotte blijven, red.) Dat was wel moeilijk, om daarvan te bekomen. Ik ben wel altijd mezelf gebleven. En dat was voor mij het belangrijkste.”

“Ik wilde helemaal niet tactisch spelen”, zegt ze ook nog. “Ik weet dat het een spel is, maar ik wilde geen mensen kwetsen. Uiteindelijk ben ik puur op gevoel gegaan, en ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Ik heb in het huis heel veel kunnen rouwen (over het verlies van haar papa, red.), en dat was een heel belangrijk proces voor mezelf. Ik kijk nu heel anders naar de toekomst, en ben sterker geworden. Ik blik dan ook met heel veel liefde terug.”

And the winner is...

Volledig scherm 'Big Brother' kent met Jason, Jolien en Bart z'n finalisten. © SBS

Afsluiten doen we met de overblijvers bij ‘Big Brother’. Zowel de Nederlandse kandidaat Jason als Belgen Jolien en Bart maken kans om het programma te winnen. De twee vorige edities ging die titel telkens naar een Nederlandse deelnemer: zo was in het eerste seizoen Jill publieksfavoriet, en wist Salar vorig jaar de meeste harten te bekoren. Wie zich dit keer tot de onbetwiste nummer één kroont in ‘de moeder aller realityshows’ , komen we morgen te weten tijdens de allerlaatste live-uitzending. Spannend!

