REALITYCHECK. Heel veel ‘Big Brother’-nieuws en de terugkeer van ‘Too Hot To Handle’

Terror Theo gaat trouwen

Volledig scherm Theo nam vorig jaar deel aan 'Big Brother'. © SBS

Hij stond vorig jaar tijdens z’n korte passage in het ‘Big Brother’-huis al snel bekend als ‘Terror Theo’, maar sinds z’n zelfgekozen exit bleef het erg stil rond de Nederlandse brulboei. Een jaar na z’n deelname vroeg lovereality.nl aan Theo hoe het nu met hem gaat. En wat blijkt? Theo ging op één knie voor z’n vriendin. “Ik heb haar verleden jaar ten huwelijk gevraagd”, aldus de Nederlander. “Dit jaar gaan we trouwen in de periode mei-juni.”

Geproficiateerd!*

* zelfs in dit geval, ja.



Het heftige verleden van Grace

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Grace. Ze woont ondertussen al een hele tijd in Nederland, maar haar roots liggen in Brazilië. © SBS

Tijdens ‘Big Brother’ valt ze vooral op vanwege haar enthousiaste gedrag, maar achter haar kamerbrede glimlach schuilt ook heel wat verdriet. Zo vertelde Grace aan haar medebewoners dat ze op haar vijftiende zwanger werd, en dat ze haar zoon een hele tijd niet kon zien. Grace kwam in 2013 toe in Nederland, maar dat was zonder haar kind. “Ik had mijn zwangerschap verborgen gehouden, terwijl mijn ouders al bezig waren met mijn papieren om in Nederland te mogen verblijven”, aldus Grace. “Op die formulieren was ik een minderjarig kind, en geen minderjarig kind dat zelf een kind had. Toen dat uitkwam, was het in feite al te laat. Ik zei tegen mama: ‘Ik wil niet gaan, als ik mijn kind niet kan meenemen.’”

Grace bleef vervolgens een tijdje in Brazilië, maar het leven in de favela bleek te zwaar voor de krullenbol. “Ik dacht dat ik mezelf wel zou redden, maar het was moeilijker dan ik had verwacht”, aldus Grace. “Ik kon het echt niet meer aan.” Het plan was dat Graces oudere zus - die zich over haar zoon J.L. bekommerde - twee jaar later naar Nederland zou komen, mét haar zoon. Dat duurde allemaal veel langer dan verwacht. “Voor ik mijn leven op orde had, was het vijf jaar later.”

De abortus van Vera

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Vera. © SBS

Ze geniet momenteel van een voorzichtige romance met medekandidaat Dimitri, maar de Nederlandse Vera heeft het in eerdere relaties niet altijd gemakkelijk gehad. Zo deelde Vera mee dat ze op haar zeventiende - onder druk van haar toenmalige vriendje - een abortus liet uitvoeren. “Ik ben toen zwanger geweest”, aldus Vera. “Mijn toenmalige vriend zei toen: ‘Als je het niet laat weghalen, maak ik het uit.’”

Woorden die indruk maakten, en waardoor Vera een abortus liet uitvoeren. “Een beslissing waar ik tot op de dag van vandaag last van heb”, zegt ze. “Als ik mensen met kindjes zie, denk ik: dat had ik kunnen zijn. Het is iets waar ik vaak aan denk, en waar ik mee moet leven. Ik weet niet of ik een andere beslissing had genomen. Ik heb echt weinig tijd gekregen om goed te beslissen. Maar wat niet is kan nog komen.” De relatie van Vera en die jongen bleek - spoiler alert - na haar abortus geen lang leven meer beschoren.

‘Big Brother’ heeft twee nieuwe bewoners

Volledig scherm Amy (BE) en Eveline (NL) zijn de nieuwe kandidaten in 'Big Brother'. © SBS

Woensdag kreeg het ‘Big Brother’-huis twee nieuwe, vrouwelijke bewoners: Amy en Eveline. De 27-jarige Amy is een pittige, single tante uit Gent. Uiterlijk is voor haar heel belangrijk, en hier besteedt ze dan ook veel tijd aan. Als digital marketeer is Amy altijd bezig met sociale media. Een tijdje zonder haar gsm - of haar hondje - gaat voor haar niet makkelijk worden. Aandachtige kijkers kunnen Amy trouwens nog kennen van haar deelname aan ‘Vakantiehuis for life’. Toen probeerde ze samen met haar papa een chalet te scoren in de Ardennen, maar moest ze de overwinning laten aan Ewoud en Tim.

Eveline is dan weer een spelletjesfanaat. Ze wil winnen, is enorm fanatiek en beweert dat geen enkele escape room in Nederland nog geheimen heeft voor haar. Als superfan van het programma heeft ze vorig seizoen zo’n 1200 uur naar de livestream gekeken. Ze voelt zich helemaal klaar om de uitdagingen van ‘Big Brother’ het hoofd te bieden.

De Lamborgini rijdt weer?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': de Belgische Stacy nam deel aan het vierde en vijfde seizoen van de realityreeks. © RV

Enkele maanden geleden kondigde ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Stacy - die te zien was in het vierde en vijfde seizoen van de realityserie, en zichzelf steevast omschreef als ‘de Lamborghini van de villa’ - aan dat ze een nieuwe vriend had. De gelukkige was een zekere Carl, en maakte Stacy dolgelukkig.

Maar zoals dat gaat bij realityromances (en automerken) moet er om de zoveel weken tijd vernieuwd worden. En dus is de romance van Stacy en Carl - als we mogen afgaan op zijn plotse verdwijning op haar Instagram - verleden tijd. Of ze heeft hem, Carole Baskingewijs, aan de tijgers gevoerd. Kan ook.

WIJ.ZIJN.NIET.JALOERS.

Volledig scherm Joan won het tweede seizoen van 'Love Island' aan de zijde van Mert. Na een jaartje gingen de twee uit elkaar, en ondertussen heeft Joan een nieuwe liefde. © SBS

Wat als... je thuisland nog steeds in lockdown is én je vindt het te koud? Doe dan zoals ‘Love Island’-deelneemster Joan. Zij trok samen met haar liefje Niek naar het zonovergoten Curaçao. Een van de drie eilanden in deze regio waar ze Nederlands praten. Ook wel gekend als het Antwerpen van de Caraïbische Zee, quoi.

Feeling hot hot hot

Afsluiten doen we dan weer met leuk nieuws voor de fans van ‘Too Hot To Handle’. Op 19 januari start het derde seizoen van ‘s werelds heetste datingshow. Ook nu weer volgt Netflix - dat de serie aanbiedt - het vertrouwde recept: drop een hoop bloedmooie singles op een zonovergoten eiland, beloof hen een fikse geldprijs, zeg dat ze - als willen cashen - hun lusten vooral niet op elkaar mogen botvieren, and watch the drama unfold...

