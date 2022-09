REALITYCHECK. Fé en Lennert uit ‘Love Island’ blikken terug en ‘Temptation’-singles Shallie en Joop hebben nieuws

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Fé en Lennert blikken terug op ‘Love Island’

Volledig scherm Lennert en Fé wonnen het derde seizoen van 'Love Island' nét niet, maar zijn wel erg gelukkig bij elkaar. © Streamz

Ze wonnen het derde seizoen van ‘Love Island’ nét niet, maar Fé en Lennert blikken met een uiterst tevreden gevoel terug op hun deelname aan het realityprogramma. “Dat kan ook moeilijk anders hé: we hebben er een geweldige relatie aan overgehouden”, vertellen de tortelduifjes in een gesprek met uw favoriete Reality Queen. “We hoopten natuurlijk wel dat we op ‘Love Island’ iemand zouden tegenkomen, maar zeker weet je dat natuurlijk nooit”, vertelt Lennert. “Wanneer het dan plots toch gebeurt, overvalt je dat een beetje. Dat je dan ook nog eens in de finale staat, en bijna met het geld naar huis gaat: da’s echt heel waanzinnig. Uiteraard hadden we graag gewonnen, maar we gunnen het Jotti en Cas ontzettend hard.”

Dat heel wat fans dachten dat Fé en Lennert met de hoofdprijs aan de haal zouden gaan, beseft het duo ondertussen ook. “We hebben daar best wel wat berichtjes over gekregen”, zegt Fé. “Heel lief allemaal, maar voor ons was het daar - op het einde dan toch - niet meer om te doen. We hadden elkaar, en da’s sowieso de mooiste beloning die we konden krijgen. Vooral omdat ik, toen ik naar Gran Canaria vloog, niet zo’n héél hoge pet op had van het programma. Ik bedoel maar: in de ‘gewone’ wereld lukte het me niet om een partner te vinden, dus waarom zou het op ‘Love Island’ dan wél prijs zijn? Bovendien was de keuze ook beperkt: de kans dat er niemand voor me tussen zat, was vele malen groter. Maar toen zag ik Lennert, en ja... de rest weten jullie. (lacht)”

Ondertussen heeft het stel mekaars familie al ontmoet, en pendelen ze tussen Nederland en België. “We wonen op zo’n 150 kilometer van elkaar, dus ik moet twee uur rijden om Lennert te zien”, legt Fé uit. “Ik vind dat nog meevallen. Ik woon in een klein dorpje in Nederland, en moet sowieso lang in de auto zitten als ik ergens naartoe wil. En weet je wat het ook is? Als je zeker bent dat je iets bijzonders hebt, mag je het daarop niet laten stuk lopen. Voor de liefde moet je moeite doen.” Samenwonen is momenteel nog geen optie. “Daarvoor vinden we het beiden nog te vroeg”, vertelt Lennert. “Als onze relatie de komende maanden zo blijft evolueren, zien we dat wel gebeuren. Ik sta er in ieder geval niet weigerachtig tegenover, want ik heb nog nooit zo ver gereden voor iemand. (lacht)”

Ondertussen trok het stel al samen naar een festival, en hadden ze ook enkele boekingen. “Maar op 11 september gaan we een écht tripje maken”, besluit Lennert. “Dan is Fé jarig, en gaan we naar Disneyland. Zalig, toch?”

Pif poef paf, tussen Mert en Sunita is het af!

Volledig scherm Mert en Sunita leken op de goede weg tijdens 'Love Island', maar eenmaal in Nederland liep het al snel mis tussen beiden. © Streamz

Ze schopten het tot de finale van het derde seizoen van ‘Love Island’, maar na amper enkele weken terug in Nederland hebben Mert en Sunita een punt gezet achter hun romance. De twee gaan als vrienden verder, zo bevestigen ze aan het Nederlandse blad Grazia. “We hebben elkaar veel gesproken toen we terugkwamen, en zijn samen dingen gaan doen”, aldus Sunita. “Maar op een gegeven moment merkten we dat we niet bij elkaar pasten.”

Daar sluit haar ‘ex’ zich bij aan. “Ik had wel wat gevoelens voor Sunita gekregen, iets wat ik niet had verwacht. Maar als je drie weken op elkaars lip zit, moet je vanbinnen wel iets voelen. Dan moet je wel een beetje verliefd zijn, maar dat gevoel kregen we allebei niet.” Hoewel een solide relatie dus geen optie bleek, willen de twee wel vrienden blijven. “We kunnen dat”, besluit Mert. “En dat vind ik heel fijn. Sunita is een lieve en leuke meid.”

Verliefd, en nu ook verloofd

Volledig scherm Nederlander Robin Sterk nam deel aan 'ex on the Beach: Double Dutch', maar is nu écht van't straat. © MTV

Hij spoelde in het zevende seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ aan als de ex van deelneemster Lynn, en vocht nadien een zeer publieke liefdesbreuk uit met Nashara. Maar kijk, ondertussen heeft de Nederlandse spierbundel Robin Sterk - ja, hij heet écht zo - zich volledig herpakt. Instagramaccount reality_fbi deelde namelijk een foto waarop te zien is hoe Robin z’n huidige vriendin Denise ten huwelijk vraagt, voor de Eiffeltoren in Parijs.

Geproficiateerd!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Robin Sterk is verloofd. © RV

Go go, Shallie!

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Shallie. © SBS

Haar passage in ‘Temptation Island: Love or Leave’ zit er al een tijdje op, maar dat betekent niet dat single Shallie sindsdien op haar lauweren rust. De Belgische met Italiaanse roots trok een hele tijd terug naar Ghana, waar ze haar job als social media strategist en influencer verder kon uitbreiden. Nu heeft ze op professioneel vlak een nieuwe tap gezet: Shallie tekende een contract bij ‘Curves Model Agency’, een bureau voor professionele modellen met een maatje meer. “Ik heb vroeger veel modellenwerk gedaan - dat bracht mijn carrière als internationale Miss met zich mee - maar ik had nooit de juiste maten”, vertelt ze aan jullie favoriete Reality Queen. “Altijd kreeg ik te horen dat ik te ‘dik’ was voor fashion, maar té dun voor curvy. Ik was voortdurend aan het diëten, om toch maar de juiste maten te hebben. Nu heb ik eindelijk vrede met mijn lichaam en mijn natuurlijke shape.” Shallie wil mensen inspireren, en tonen dat je alles kan bereiken. “Ook met een maatje meer kan je al je dromen waarmaken.”

We are rooting for you!

Een nieuwe vriendin voor Joop

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Joop. © SBS

Hij kon het tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ bijzonder goed vinden met ons Delphine, en kreeg na het programma een relatie met collega-single Chelsy. Toch bleek geen van beide dames voor Joop de ware. Met ons Delphine bleef het bij vriendschap, en met z’n Belgische blondine slaagde Joop er niet in om iets duurzaams uit te bouwen. Na zo’n vijftal maanden was de relatie met Chelsy immers voorbij.

Al betekent dat niet dat de Nederlander z’n geloof in de liefde verloor. Integendeel. Sinds een tijdje heeft Joop namelijk een nieuwe vriendin, Kiki. Dat nieuws maakte hij zelf bekend op z’n Instagrampagina, waar hij een verliefde foto met z’n kersverse partner - een maatschappelijk dienstverlener - postte. “Als je op zoek gaat naar een relatie, zal je nooit eindigen in de juiste”, schrijft hij erbij. “Zorg eerst dat de liefde jou vindt. Op een dag komt er dan iemand in je leven die van je houdt zoals je verdient.”

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door JOOP (@joopdoku) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ze is erop vooruit gegaan

Volledig scherm 'Geordie Shore'-gezicht Holly nu, sinds kort getrouwd and living her best life. Vroeger stond ze vooral bekend vanwege haar knalrode haren, en frequente dronken tirades. © Instagram

Voormalig ‘Geordie Shore’-gezicht Holly verbaasde onlangs dan weer vriend en vijand op haar Instagrampagina. Daar deelde ze namelijk een foto uit de beginjaren van de legendarische realityserie. Holly ligt op het beeld half te slapen op de stoep, terwijl ze haar sigaret aangestoken in de lucht houdt. Ook Charlotte en Sophie, twee andere ‘Geordie Shore’-gezichten, komen uiterst verfomfaaid in beeld. Zo kijkt Charlotte glazig in de camera, en heeft Sophie haar hoofd met beide handen vast. “Deze foto is tien jaar geleden genomen, duidelijk nog voor het welzijn van de cast een prioriteit werd”, schrijft ze erbij. “Waarschijnlijk waren we stevig uit geweest en hadden we ons laveloos gedronken, met de nodige ruzies erbij. Waarschijnlijk hadden we net een uurtje geslapen voor we moesten gaan werken. Dat waren nogal eens tijden”, besluit ze al lachend.

Our two cents? Er veranderde écht veel sinds 2011, toen de legendarische MTV-reeks voor het eerst werd uitgezonden...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Holly Hagan-Blyth (@hollyhaganblyth) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kailyn is het beu

Volledig scherm Kailyn Lowry. © WireImage

Afsluiten doen we deze week met Kailyn, die we leerden kennen vanwege haar deelname aan ‘Teen Mom’. De Amerikaanse heeft vier zonen met drie verschillende mannen, maar volgens haar fans is er een vijfde kindje op komst. Zo valt het aandachtige internetspeurders namelijk op dat Kailyn op Instagram de laatste tijd haar buikje nogal afschermt. Wanneer ze een bericht post, vragen volgers haar dan ook regelmatig of ze zwanger is. Tot nu toe reageerde Kaitlyn daar niet op, maar onlangs werd het haar tijdens een ‘Instagram Live’-sessie te veel. “Jullie moeten echt stoppen met het stellen van deze vragen. Het is echt niet oké. Je zou een normaal persoon ook niet vragen of ze zwanger is, dat is echt onbeleefd”, klinkt het gefrustreerd. “Mogen mensen niet wat aankomen? Is dat een ding?”

Jawel, en nu kennen we meteen ook het antwoord...

LEES OOK