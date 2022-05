REALITYCHECK. Er staat geen rem op de ‘Pink Ambition’ van Feya Poppe en ‘Temptation Island’-verleider Joshua blikt terug op z’n realitycarrière

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Freya doet het weer

Volledig scherm Freya Poppe. © PN

Ze werd bekend door het tv-programma ‘Pink Ambition’, en kon op die manier het grote publiek laten kennismaken met haar vrolijke modemerk Tutu Chic. Een ding is sindsdien duidelijk: Freya wéét waar ze mee bezig is. Zo ging ze recent met outletshopping Maasmechelen Village een eerste samenwerking aan. Die smaakte naar meer, want Freya brengt haar pop-upconcept terug naar het winkelparadijs. “Van 16 tot 26 juni zal ik hier opnieuw een pop-upwinkel uitbaten”, legt de onderneemster uit. “Naast mijn kledij - waarbij zowel de stuks uit de oudere collecties als uit onze nieuwe, exclusieve lijn - zal je er de slaapartikelen van mijn beddenlijn Tutu Dors terugvinden, en de ‘Tutu Chic’-gin. Deze keer zal ik bovendien ook voor een terras zorgen, waar je dan gezellig die gin-tonic kan proeven. En er zal nog een verrassing zijn, maar die onthul ik pas wanneer de pop-up opent. (lacht)”

Freya’s pop-up in Maasmechelen zal telkens vanaf tien uur geopend zijn, en sluit - afhankelijk van de dag - om 19 of 20 uur. Wie nog extra aanmoediging nodig heeft om af te zakken naar Limburg: op Freya’s instagramprofiel staat een give-away om u tegen te zeggen. Hebben wij spijt dat we die niet zelf kunnen winnen...

Die kennen we!

Volledig scherm Axelle, ten tijde van 'Pink Ambition'. © SBS

Freya is niet de enige ‘Pink Ambition’-dame die deze week van zich laat spreken. Ook Axelle/Axeela/The Lifting Lioness slaagt daarin. Zij is vanaf dinsdag te zien in het nieuwe SBS-programma ‘Personal Trainers’, waarin - u raadt het nooit een aantal personal trainers gevolgd worden. Axelle, die werkt als personal trainer en lifecoach, is er daar eentje van. Volgens de bio die de zender meegaf werd de blondine - die ook zingt en sinds kort mama is - als prille twintiger verliefd op krachttraining. Mét succes. In 2014 werd Axelle Belgisch kampioene bikini fitness*.

Als personal trainer legt ze dan ook het accent op krachttraining. Voorts leerden we uit het persbericht nog dat Axelle niet alleen een fitnesscoach, maar ook een vertrouwenspersoon wil zijn. “Zo begeleidt ze jonge vrouwen in haar sessies light coaching tot zelfverzekerde leeuwinnen”, klinkt het nog. “En ze helpt je om de weg te vinden op je spirituele pad.” Ons Ingeborg heeft concurrentie, begot!

* Ja, dat bestaat echt.

Volledig scherm Axelle uit 'Pink Ambition' is nu te zien in 'Personal Trainers', een nieuw realityprogramma van SBS. © SBS

#FlashbackFriday

Volledig scherm Salar is de winnaar van 'Big Brother 2022', en verliet het huis met € 69.815 extra op z'n bankrekening. © Play4

Salar won het tweede seizoen van ‘Big Brother’ als een27-jarige man, maar ooit was ook de Nederlandse zakenman een jong kereltje. Omdat wij er altijd vanuit gingen dat Salar volwassen geboren was, wilde hij onlangs het tegendeel bewijzen op Twitter. Daar gooide de realityster onderstaand beeldje online, uit z’n jonge jaren.

Allemaal tezamen: schattig!

De bekentenis van Floshua.

Volledig scherm Joshua was een tijdlang frituuruitbater. Zijn 'floshua' was er - letterlijk en figuurlijk - de grootste attractie. © Photo News

Hij raakte bekend als verleider in ‘Temptation Island’, en nadien verzilverde Joshua z’n realitysucces nog met deelnames aan ‘Adam zkt. Eva VIPS’ en ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Hoewel Joshua daar nadien heel wat lucratieve deals aan overhield, kreeg hij ook te maken met de keerzijde van de medaille. Dat vertelt hij in een interview met het Nederlandse blad LINDA. “Hoe je me in ‘Temptation Island’ zag: dat was vroeger helemaal niet mijn wereld”, klinkt het. “Ik was helemaal niet zoveel met vrouwen en uitgaan bezig, ik focuste me vooral op het motorcrossen.” Toch sloeg Joshua een tripje naar Thailand - waar ‘de ultieme relatietest’ indertijd werd opgenomen - niet af. “Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik was jong, naïef, niet zo zelfverzekerd… Er waren daar allemaal grote zelfverzekerde jongens, ik dacht: hoe moet ik dit aanpakken? Maar ik ben altijd mezelf gebleven.”

Een tactiek die hem geen windeieren legde. Zo duurde het niet lang voor hij Megan, de toenmalige vriendin van Kevin, wist te versieren. De twee deelden meermaals het bed, waarna ook de ‘floshua’ van Joshua wereldberoemd werd in Vlaanderen en Nederland. “Ik vond het toen heel heftig om terug te zien”, blikt de Limburger nu terug. “We waren echt snel intiem, we kenden elkaar amper. Nu kan ik erom lachen. We waren jong, zaten in een bubbel. Blijkbaar moest het gebeuren. Ik heb er zeker geen spijt van. Maar ik kwam daar niet voor een relatie, vandaar dat het niets is geworden. Zij had net haar vriend bedrogen met mij: dan kon ik haar toch nog niet vertrouwen? We hebben nu nog steeds contact. Heel af en toe sturen we elkaar berichtjes, en gaan we wat eten. Onze band is vriendschappelijk, maar ook intiem. We hebben samen zoiets geks meegemaakt, dat bindt wel.”

Zichzelf kwijt

Een tijdje na z’n escapades kreeg Joshua een zwaar auto-ongeval. Volgens de realityster is het een wonder dat hij dat overleefde. “Ik heb het een jaar lang heel zwaar gehad”, vertelt hij. “Maar die klap heeft er wel voor gezorgd dat ik weer met beide benen op de grond sta. Het was een jaar van zelfreflectie: wie ben ik? Wat wil ik? Ben ik een goed persoon? Ik was mezelf kwijtgeraakt in de fame. Mijn vrienden waren mijn vrienden niet. Iedereen denkt dat je genoeg vrienden hebt. Maar als iedereen dat denkt, stuurt niemand je meer een berichtje. Wel bekend, maar óók eenzaam.” Inmiddels heeft Joshua z’n zaakjes weer op orde, en runt hij samen met Jietse - een andere ‘Temptation’-oudgediende - een bedrijfje dat influencers begeleidt. Doet ie goed!

Wilde haren kwijt. Of dat zegt hij toch.



Volledig scherm Diaz - tot voor kort onze favoriete realitytijger - is nu onze favoriete realitypony. © SBS

Onze favoriete realitytijger Diaz - die deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Celebs Gaan Daten’ - is niet meer. Tijdens een recent kappersbezoek liet de Gentenaar z’n manen kortwieken, wat meteen een heel nieuwe look opleverde. Zelf is Diaz ontzettend blij met het resultaat, en stelt hij dat z’n wilde haren nu verdwenen zijn. Eerlijk? Wij treuren toch een beetje om het heengaan van onze favoriete realitytijger. Gelukkig kunnen we Diaz vanaf nu wél onze favoriete realitypony noemen. En da’s ook al iets, toch? TOCH?

Love is in the air...

Volledig scherm Jaimy was in 2019 een van de verleiders in 'Temptation Island'. © SBS

Tijdens het voorlaatste seizoen van ‘Temptation Island’ was Amsterdammer Jaimy een van de mannen die probeerde om de vrouwelijke koppelhelften het hoofd op hol te brengen. Jaimy scoorde bijna bij Milou - toen nog ‘die van Heikki’ -, maar verliet het programma uiteindelijk zonder een verovering op z’n scorebordje.

Na z’n deelname probeerde Jaimy het eventjes met de Nederlandse bachelorette Gaby Blaaser, maar ook dat draaide op een sisser uit. Ondertussen heeft hij het liefdesgeluk wél al enkele maanden gevonden. De gelukkige in kwestie is Mira Soeteman. In België niet zo’n heel bekende naam, al is Mira geen onbekende in realityland. Zij nam een tijdje geleden immers deel aan ‘Temptation Island VIPS’, en schopte het daarna ook tot Playmate.Maar goed, de relatie tussen Mira en Jaimy zit duidelijk snor. Zo verhuisde het stel niet alleen naar het Spaanse Marbella, de Nederlander vroeg er z’n partner ook ten huwelijk. En Mira zei ja, zoals je hieronder kan zien.

Geproficiateerd!

... maar niet overal.

Volledig scherm Angela en Christian ten tijde van 'Temptation Island'. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met een veel minder romantisch moment. Zo schoven de voormalige Tempteesjon-lovebirds Angela en Christian de voetjes onder tafel in het realityprogramma ‘Eating With My Ex: Going Dutch’ - dat momenteel enkel in Nederland op Discovery+ te bekijken valt. De twee overleefden hun deelname aan ‘de ultieme relatietest’ zonder problemen, maar een tijdje na de opnames liep het alsnog mis. Christian wist niet zeker of hij met Angela wilde trouwen, terwijl zij daar wél op hoopte. Toen de ring uitbleef, kwam het tot een breuk.

Pijnlijk, maar het levert wel goede televisie op natuurlijk. De trouwdiscussie staat namelijk centraal tijdens het etentje van het ex-koppel. Chris verklaart daarover: “Ik wilde met je trouwen, maar het was altijd een twijfelgeval. Ik vind: als je twijfelt, wil je eigenlijk niet met die persoon trouwen.” Een uitleg die Angela niet kan bevatten. “Dit is verwarrend”, zegt ze. “Is het nou zo dat je wel wilde trouwen, maar er dingen waren waardoor je het uitstelde? Of wilde je niet trouwen en zocht je excuses?” Waarop Chris z’n eigen graf graaft. “Ik wilde sowieso trouwen, maar ik wist niet zeker of ik dat met jou wilde”, klinkt het. “Ik wil sowieso ooit trouwen, en dat wil ik maar één keer.” Dat komt binnen bij Angela. Zij zegt - met tranen in de ogen - dat ze dit liever niet had gehoord. “Het is een beetje lastig”, besluit ze. “En het kwam hard aan. Dat is niet wat hij tegen mij gezegd heeft. Ook vroeger niet, noch bij ons laatste gesprek.”

