REALITYCHECK. Een nieuwe tattoo voor Barbie en ‘Temptation’-single Joyce toont haar kwetsbaarste kant

She’s really in love!

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Joan.

Vorige week kon je in deze realitycheck nog lezen dat ‘Love Island’-winnares Joan opnieuw aan het daten is, nadat haar relatie met mede-islander Mert in september afsprong. Haar nieuwe mister right is Niek Marijnissen, die deelnam aan de Nederlandse versie van ‘De Bachelorette’. De twee leerden elkaar kennen toen ze beiden deelnamen aan de Videoland-spelshow ‘Like Me, I’m Famous’. “Toen haar relatie met Mert op de klippen liep, was ik er als de kippen bij”, vertelde Niek eerder al. “We hebben het gewoon heel leuk. En we willen er niet meteen een stempel op drukken, maar als het zo doorgaat dan zou het wel in een relatie kunnen uitlopen.”

Ondertussen lijkt het effectief zover, aangezien Joan de afgelopen week een romantische filmpje op haar Instagram Stories plaatste. Daarin is te zien hoe Niek haar een liefdevolle kus geeft tijens een boswandeling. “Kijk eens wie er langs is gekomen”, schrijft Joan. ‘t Is dat ze hem getagd heeft, want anders hadden we dit nooit kunnen raden. Nee, echt.

Volledig scherm 'Love Island'-winnares Joan is nu gelukkig met 'The Bachelorette'-deelnemer Niek.

Ze gaat het ook nooit leren...

Volledig scherm Samantha 'Barbie' de Jong.

Als er een ding is waar je Samantha ‘Barbie’ de Jong niet van kunt beschuldigen, is het dat ze een saai liefdesleven heeft. De blonde realityster heeft sinds kort een nieuwe man in haar leven, en die nieuwe liefde deelt ze ook graag met haar volgers op Instagram.

Voor wie vergeten was hoe snel het in de liefde gaat bij Barbie, recapituleren we hieronder even. Iets meer dan een half jaar geleden moest de blondine afscheid nemen van haar vriend Gelmore, die een hartstilstand kreeg. Barbie beweerde toen dat haar hart voor altijd gebroken was. Maar een maand later maakte ze wereldkundig dat ze een nieuwe relatie had met een zekere Dave. Die werd ondertussen ook buitengebonjourd, en vervangen door Robbie. En dat is blijkbaar haar grote liefde. Zo groot zelfs, dat Barbie - die bekend werd dankzij ‘Oh Oh Cherso’ - ervoor koos om zijn naam te laten vereeuwigen op haar lijf, en meteen ook een couples tattoo erbij te nemen.

Of we het slim vinden om de naam van je nieuwe liefde te laten vereeuwigen op je lijf laten we in het midden, maar we willen wél iets zeggen over die couples tattoo. Volgens ons is het namelijk best gevaarlijk als je met twee personen één hart deelt. Allez ja, just saying...

Intussen heeft Barbie de posts alweer verwijderd, maar gelukkig hadden wij screenshots genomen:

Volledig scherm

Volledig scherm

De bekentenis van Joyce

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave': de Belgische single Joyce heeft haar twijfels bij het gedrag van Bert. Wij ook.

Ze repte er tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ met geen woord over, maar op Instagram onthulde de Belgische single Joyce - die actief is als danseres bij Swoop - nu toch dat ze suikerziekte heeft. En dus loopt Joyce rond met een insulinepompje op haar lijf. “Na zeventien jaar verstoppertje spelen heb ik eindelijk de moed gevonden om mijn grootste onzekerheid bloot te geven. Ik was veel te veel bezig met wat andere mensen zouden denken. Die tijd is voorbij”, begint ze haar bericht. “Net voor mijn twaalfde, werd ik op spoed opgenomen met de harde diagnose: diabetes type 1. Een enorme shock, dat kan ik je verzekeren.”

“Mijn allereerste vraag was: kan ik blijven dansen? Ik had net auditie gedaan bij Studio 100", vervolgt Joyce. “De gedachten spelen in je hoofd: ‘Waarom ik?!’ Altijd zeer sportief, gezond eetpatroon,... Maar laat me duidelijk zijn: diabetes type 1 heeft helemaal niets te maken met overgewicht, snoepen of niet sportief zijn! T1D is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken in de pancreas, vernielt.”

“Zonder insuline kan je niet leven, want dat regelt je bloedsuiker”, vertelt Joyce. “Je lichaam stopt dus met insuline maken. Vanaf dat moment moet je zelf insuline spuiten of een pompje dragen zoals ik heb en dat is echt een hele opluchting. Nieuwe hoogtechnologische systemen kunnen tegenwoordig ook automatisch de glycemie corrigeren. Ik hoef nu alleen nog in te voeren hoeveel gram KH ik ga eten en dan rekent de pomp het verder uit.”

De ziekte heeft enorm veel impact op Joyce haar leven, zegt ze. “Het voelt als een blok op je schouders dat altijd aanwezig is. Je krijgt niet even een pauzemomentje. Het vraagt ontzettend veel energie, want je hebt het soms niet in de hand. Goede bloedsuikerwaarden hangen van zoveel factoren af: hormonen, inspanning en dus niet alleen wat je eet. Het is topsport om dit onder controle te houden: 24/7 moet je je lichaam in de gaten houden. Het is een vrij onzichtbare ziekte: je ziet dit niet aan mij, maar het is er wel. Momenteel is er geen enkele manier om het te voorkomen, of te genezen.”

Al wil Joyce wel afsluiten met een positieve noot. “Alles is mogelijk, ook met diabetes”, weet ze. “Dat is ook precies wat ik uit wil dragen naar andere mensen toe: je kunt zoveel bereiken, als je maar doorzet. Ik wil jullie laten zien dat je altijd moet blijven dromen. En dat die dromen ook uit kunnen komen.” Een inspirerende boodschap, die alvast heel wat weerklank vond bij andere ‘Temptation Island’-sterren. Onder andere Pommeline, Shallie, Chelsy, Presley en Joop spraken hun steun uit voor Joyce.

Brute pech voor ‘Love Island’-deelneemster Lotte

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte.

Ze nam deel aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ en wist nadien een lucratieve carrière uit te bouwen als influencer, maar afgelopen week deelde de Nederlandse Lotte van Leeuwen minder vrolijke content. De donkerharige schone is namelijk het slachtoffer geworden van een brutale inbraak. “De inbrekers zijn echt door mijn hele huis gegaan, hebben mijn spullen allemaal overhoop gehaald en uiteindelijk mijn waardevolle items - zoals horloges - meegenomen”, schrijft Lotte op Instagram Stories. “Uiteindelijk heet iemand uit mijn buurt de inbrekers gezien bij mijn balkon en gebeld naar de politie, waardoor ze op de vlucht sloegen. Een deel van wat ze wilden meenemen, hebben ze toen achtergelaten.” Lotte laat nog weten dat de politie uitgebreid onderzoek gaat doen. “De inbrekers hebben namelijk overal bloed achtergelaten. Ze hadden zich bezeerd aan mijn glas”, zegt ze. “En daarnaast zijn er ook nog camerabeelden.”

De realityster is - begrijpelijkerwijs - erg geschrokken van het hele voorval. “Ik moet het allemaal laten bezinken. Ik heb hier zo’n naar gevoel bij”, klinkt het. Al besluit Lotte wel dat ze zich niet bang wil laten maken, en dat ze haar job verder blijft uitoefenen. Dju.

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak.

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak. © RV

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak. © RV

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak. © RV

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak. © RV

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak. © RV

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak. © RV

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lotte werd slachtoffer van een inbraak. © RV

Zo schattig!

Volledig scherm Julie nam deel aan 'Big Brother'.

Ze haalde de finale van ‘Big Brother’ nét niet, maar door haar deelname is de Belgische kandidate Julie wel een bekend gezicht geworden in realityland. Al is het voor een keertje niet de schoonzus van Yanina Wickmayer zelf die met alle aandacht gaat lopen. Julie postte namelijk dit schattige kiekje op Instagram, waarbij ze vol trots haar drie kindjes showt. Haar ‘Big Brother’-collega Jill reageerde alvast met ‘prachtig gezin’, en daar kunnen we alleen maar mee instemmen.

Geproficiateerd!

Een tweede baby voor Marnie!

Volledig scherm Marnie Simpson was te zien in 'Geordie Shore'.

Ze was jarenlang een van de smaakmakers van het Britse ‘Geordie Shore’, maar sinds enkele jaren heeft het leven van Marnie Simpson een heel andere wending genomen. Marnie is ondertussen verloofd met Casey, en in 2019 verwelkomden ze met Rox hun eerste kindje samen.

Mooi nieuws, en het wordt nog beter: hun zoon mag zich binnenkort namelijk grote broer noemen. In een interview met het Britse New Magazine onthulde Marnie namelijk dat ze opnieuw zwanger is. Of het een jongetje dan wel een meisje wordt, houden ze nog even geheim.

De ene carrière is de andere niet.

Volledig scherm Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall vormen samen Little Mix.

Afsluiten doen we dan weer met een verrassende bekentenis van ‘Little Mix’-zangeres Jade Thirlwall. Zij onthulde in de nieuwste YouTube-video van NikkieTutorials namelijk dat ze - voor haar tijd bij Little Mix - gevraagd werd om deel te nemen aan ‘Geordie Shore’. “Ik kom uit de buurt van Newcastle, vandaar”, aldus Jade.

Op de vraag van Nikkie of de zangeres er spijt van heeft dat ze daar niet op in is gegaan, hoeft de Britse niet lang na te denken: “Nee, ik ben blij dat ik het gemaakt heb als popster.” Een conclusie waar we begrip voor hebben, al vinden we het toch een tikkeltje jammer dat ze nooit een romance met Gary ‘Gaz’ Beadle is begonnen...

Ooh, the drama baby!

