REALITYCHECK. Een nieuwe job voor Diaz en Rosanna en Niels leggen het (alweer) bij

The saga continues, part 89775443224553

Vorige week kon je in onze Realitycheck nog lezen dat de relatie van ‘Temptation Island’-gezichten Rosanna en Niels voorbij was. Rosanna postte toen op haar Instagram Stories dat zij en Niels niet langer een koppel vormden omdat hij haar geslagen had. Even later verwijderde ze dat bericht weer, net als alle foto’s met Niels. Daarop volgde een episch welles-nietesspelletje, waarbij ongeveer honderd verschillende versies van hun breuk de ronde deden.

Dat duurde een paar dagen, waarna Rosanna plots aangaf dat Niels haar niet geslagen had, waarop een eerste stap richting verzoening gezet leek. En jawel, ondertussen zijn de twee, voor de triljoenste keer, opnieuw samen. Iets dat je best laat weten met een inspirerende quote - over Bonnie en Clyde bijvoorbeeld - en een bijhorende een halfnaakte foto. Wel in zwart-wit, want da’s naar’t schijnt classy.

Pief poef paf, ‘t is af!

Voor Jørney en Odim - die elkaar leerden kennen dankzij het zevende seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ - is er minder fijn liefdesnieuws te melden. Zij zijn uit elkaar nadat Odim een wilde feestnacht voor haar verzweeg. Althans, dat is toch wat het doorgaans goed geïnformeerde account Juicechannel beweert.

Volgens hen is Odim stiekem op stap gegaan, samen met onder meer enkele andere ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-mannen. Vervolgens hebben ze het feestje thuis verdergezet, waarop de heren ook een escort bestelden en vervolgens met deze dame naar de club trokken waar ze werkt. Jørney wist hier aanvankelijk niets van, maar besliste de relatie te verbreken toen ze dit ontdekte.

Op deze verdachtmakingen reageert Jørney verder niet, maar de Nederlandse bevestigt aan Juicechannel wel dat de relatie voorbij is. “Ik heb momenteel nog veel verdriet. Het is allemaal heel vers, dus ik wil er niet te veel over kwijt. Ik ben een sterke vrouw, maar heb even tijd nodig. Verder wens ik hem oprecht het allerbeste. We hebben ook een fijne, mooie tijd gehad, dus ik wil daaraan denken en niet aan alle slechte dingen.”

Daarmee blijft - voorlopig dan toch - enkel de relatie van Shani en Davey overeind. Wrang detail: Davey is de vorige ex van... Jørney, inderdaad.

Een nieuwe job voor Diaz

Onze favoriete realitytijger Diaz - die deelnam aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘celebs Gaan Daten’ - gooit z’n leven over een andere boeg. Diaz, die momenteel werkt als fabrieksarbeider, wordt binnenkort immers de uitbater van het gloednieuwe ‘Goons & Queens’-filiaal in Sint-Niklaas. “Het klopt: ik ben binnenkort inderdaad de uitbater van een tattooshop. Geef toe: dat past bij mij”, lacht de blonde kleurplaat. “Na mijn zware auto-ongeluk van onlangs, breekt nu een mooie periode aan. Ik kijk er naar uit om in september de deuren van de shop te openen. Zelf zal ik geen tattoo’s zetten. Ik kan het niet en de klanten moeten toch tevreden zijn. Maar in mijn zaak zal je wel getatoeëerd worden door de allerbeste artiesten. Dus ja, de kans is heel groot dat ik binnenkort ook enkele nieuwe prentjes op mijn lijf heb. (lacht)”

Om de nakende opening van z’n shop te vieren, heeft Diaz nog een ‘specialleke’ in petto. “Op 4 juli geef ik een feestje in The Lakehouse, mét een tattoo give-away ter waarde van € 5000", klinkt het. “Om kans te maken moet je een tafel reserveren, en zowel hen als mijn shop volgen op Instagram.” #FOLLOW!

Wadistna, bruur?

Hij maakte nog maar pas bekend dat de relatie met Sandhya voorgoed voorbij is, maar ‘Big Brother’-finalist Nick lijkt het alvast niet aan vrouwelijke aandacht te ontbreken. Nick wordt namelijk gelinkt aan twee bekende, knappe madammen. De lucky ladies in kwestie? ‘Big Brother’-collega Naomi en ‘Love Island’-deelneemster Lisa. Zo luidt het in Naomi’s hometown Mechelen dat ze het wel héél goed kan vinden met Nick. Aandachtige instagramspionnen ontdekten dan weer dat hij veel tijd lijkt door te breng met Lisa. Maar helaas, geen van beide dames kan zich de nieuwe vriendin van Nick noemen. “Ik ben momenteel happy single”, laat hij ons weten. Da’s dan duidelijk, bruur!

Ziko doet z’n boekje open

Hij zat nog geen week in het ‘Big Brother’-huis, maar dat bleek voldoende voor Ziko om zichzelf te lanceren als BV. Dj Tricoo vroeg de Lokerse danser voor zijn YouTube-reeks ‘In Den Oto Met Den Tricoo’ - een soort van ‘Carpool Karaoke’, maar dan zonder gezang -, waar Ziko ook z’n boekje open deed over het contact met z’n medebewoners. “Er is een WhatsApp-groep met alle bewoners, maar daar zat ik aanvankelijk niet in. Uiteindelijk ben ik toegevoegd en horen we mekaar regelmatig”, lacht Ziko.

Al zijn er toch bewoners met wie Ziko niet zo’n goed contact heeft, vertelt hij. “Ik ben eruit gegaan, ik was teleurgesteld, ik kom thuis, ik check alles en ik schrik over wat er allemaal over mij gezegd is. Maar ik zei al snel tegen mezelf dat het maar een spel is. De weken nadien bleven sommige bewoners echter over mij praten. Nathalie op kop. Zij bleef zeggen dat ik Thomas aan het bodyshamen was... Ik was er toen al weken uit, terwijl Nathalie nog steeds een platform had om haar mening te verkondigen. Ik heb hierdoor veel bedreigingen gekregen. Let wel: ik zeg niet dat ze het bewust gedaan heeft, maar dat was wel het resultaat. Mensen stuurden me zelfs dat ze me wilden neersteken als ze me tegenkwamen op straat. Ik was in shock.”

“Ondertussen heb ik zowel met Thomas als met Danielle de hele situatie uitgepraat. Maar met Jowi en Nathalie gaat dat niet. Bij Jowi weet ik niet eens wat ik hem misdaan heb en Nathalie... Dat komt omdat ik in een interview had gezegd dat ze fake is. Ik kwam supergoed overeen met haar, maar ‘t was niet echt... Ik zeg niet dat Nathalie een slecht persoon is, totaal niet. De eerste paar dagen in het huis liep het super tussen ons. Maar op de dag van de nominaties veranderde ze plots, omdat ze mee in een complot zat. Tactisch slim gespeeld, daar niets van. Maar wat me vooral stoorde was dat ze me bleef zwart maken nadat ik eruit was. Waarop ik dus gezegd heb dat ze fake is. Nathalie is daar kwaad om geworden en wilde op de finaledag niet tegen mij praten. Ik was naar haar toegegaan om het op te lossen, maar ze wilde er niets van horen.”

Zalig genieten

Wij hadden de relatie van ‘Temptation Island’-gezichten Arda en Amber al lang ten dode opgeschreven. Arda nam indertijd immers aan het programma deel met z’n toenmalige vriendin Elke, met wie op termijn wilde trouwen. Zo ver kwam het niet, want al snel raakte de Limburger betoverd door de charmes van verleidsters Eline en Amber. Arda bezweek uiteindelijk voor de verleidingstechnieken van Eline en hoopte met haar een relatie te beginnen, maar zij hield de boot af. Enter Amber, die plots wel goed genoeg bleek voor Arda. Zo goed zelfs, dat Amber niet veel later zwanger bleek. Zoontje Amari werd geboren, waarna Amber toegaf dat ze het moeilijk had met haar lijf.

Om maar te zeggen: een en ander klonk als een recipe for disaster. Maar ondertussen bewijst het tweetal hun haters ongelijk. Het stel was de voorbije periode op vakantie op het zonovergoten Kreta, en de liefde vierde er duidelijk hoogtij. Zo schreef Arda bij een reeks foto’s van hun tweetjes dat Amber ‘alles is wat hij nodig heeft’. Waarop Amber reageerde dat Arda ‘haar beste onderdeel is’. We houden de mopjes over bougies en koplampen wijselijk voor onszelf.

Hoera, inclusie!

Tenslotte willen we deze Realitycheck afronden met mooi nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daar werd de cast van het zevende seizoen van ‘Love Island UK’ voorgesteld. Allemaal mooie jongens en meisjes - what else is new? -, uiteraard. Onder hen ook Hugo Hammond. Hij is de eerste deelnemer ooit aan de liefdesshow met een fysieke beperking. Hugo werd geboren met een klompvoet (een aandoening waardoor de voet naar beneden en naar binnen draait ) en onderging als kind talloze operaties om dit te verbeteren. “Tegenwoordig zien mensen het pas echt als ik op blote voeten loop”, aldus de leerkracht. Niet dat Hugo zich hierdoor laat tegenhouden; zo was hij jarenlang actief bij het Britse cricketteam voor mensen met een beperking.

Nadat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ ook al een voortrekkersrol speelde op dit vlak - zo brachten ze met Jamecia in seizoen vier een dame met MS en liep Danny tijdens het meest recente seizoen rond met een beenprothese - kunnen we deze evolutie in realityland alleen maar toejuichen.

