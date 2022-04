REALITYCHECK. Een Britse realitybaby en opnieuw drama in ‘Bachelor’-land

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Esmée vindt het niet oké

Volledig scherm De Bachelor: Esmée en Fabrizio in gesprek. © SBS

Een nieuwe week, een nieuwe hetze bij ‘De Bachelor’. Na de uitzending sprak uw favoriete reality queen nog met Margaux, die aangaf dat ze de pogingen om haar te elimineren kinderachtig vond. Ook Esmée - die afgelopen woensdag geen roos kreeg - heeft nu het een en ander te zeggen over de ‘benen open’-uitspraak van haar medekandidate. “Als je die dingen zegt, vraag ik mij af hoe je er zelf nog instaat en of je niet gewoon nog meegaat omdat het programma zo loopt”, aldus Esmée in de nieuwe aflevering van ‘Goedele Na De Roos’. “Het is niet omdat wij hier zijn voor hem, dat je zelf geen mening mag hebben. Als je die zo fel uitspreekt naar anderen toe, hou jezelf er dan aan. Daaarom heb ik ook gevraagd: ‘Ga je er iets mee doen? Ga je het uitspreken naar hem toe?’ Maar het werd alleen maar uitgesproken naar anderen.”

Esmée denkt - verrassend genoeg - dat die uitspraken bedoeld waren om haar te elimineren. “Ik had op een bepaald moment het gevoel dat er specifiek dingen tegen mij werden gezegd. Zodat ik al voor mezelf zou besluiten dat het dan niet meer hoefde”, klinkt het. “Dat vond ik heel raar. Ik vind dat een heel valse manier om de concurrentie uit te schakelen.”

Shots fired!

Pif poef paf, ‘t is af

Volledig scherm Tweelingzussen Sharon en Esmee werden beroemd/berucht dankzij 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Sharon en Esmee Ipema waren in een ver realityverleden als de ‘terror twins’ de smaakmakers van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Double Trouble’ op MTV. Sindsdien kreeg ‘Sharun’ een baby, en probeerde Esmee een goed lief te vinden.

Dat - onbekende - prijsbeest leek sinds een half jaar in the pocket, maar ondertussen laat Esmee weten dat haar relatie voorbij is. “Ik heb geen relatie meer”, verduidelijkte ze tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories. “Er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor ik het jammer genoeg zelf heb verpest. Hoe graag we het ook willen, sommige dingen zijn niet meer te herstellen. Voor mij is hij een heel bijzonder persoon, en daarom zal hij ook voor altijd mijn beste vriendje blijven. No hard feelings at all.”

Als broer en zus

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Nouchine en Salar konden het heel goed met elkaar vinden. © SBS

Tijdens ‘Big Brother’ ontstond er een ijzersterke band tussen kandidaten Nouchine en Salar. En die leidde - zoals dat nu eenmaal gaat - ook tot de nodige speculatie. Volgens sommige kijkers wilden de twee namelijk meer dan enkel vriendschap. Die insinuaties drukt Salar echter de kop in. Tijdens z’n passage bij ‘No Biggie’ (de talkshow van oud-bewoners Liese en Naomi, red.) klinkt het dat er nooit iets meer was dan vriendschap. Volgens Salar had hij met Nouchine eerder een broer-zusrelatie, zoals hij hieronder zélf nog eens uitlegt.

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ keert terug!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch' keert terug voor een achtste seizoen. © MTV

Hip hip rahoe, want ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ keert terug. Ook dit seizoen beloven de makers heel wat lust, liefde, seks, drama en verrassingen van de gevreesde tablet of terror. Dit keer trekken acht sexy Nederlandse en Vlaamse singles naar het zonovergoten Gran Canaria. Daar kunnen ze genieten van alle luxe en warmte op het eiland... Tot een legertje exen arriveert om hen het leven zuur te maken. Voor de ramptoeristen onder ons: vanaf zondag 12 juni om 22 uur te bekijken op MTV.

Wij hopen alvast dat minstens één entree net zo spectaculair is als de exemplaren uit onderstaand filmpje...

Een baby voor Charlotte...

Volledig scherm Charlotte Crosby heeft 'Geordie Shore' achter zich gelaten. © RV

Ze werd wereldberoemd dankzij haar passage in ‘Geordie Shore’, maar ondertussen heeft Charlotte Crosby haar realityverleden - net als haar toenmalige foute vriendje Gary ‘Gaz’ Beadle - achter zich gelaten. Zo is Charlotte al een tijdje gelukkig met haar nieuwe liefje Jake. En dat zorgt ook voor gezinsuitbreiding in de nabije toekomst, zo blijkt. Zo kondigde Charlotte namelijk aan dat ze zwanger is. “Ik wist niet of het me ooit gegund zou zijn, maar ik krijg een baby”, schreef Charlotte op Instagram.

Dat de Britse schone dolgelukkig, is begrijpelijk. Zeker wanneer je bedenkt dat ze in 2016 een buitenbaarmoederlijke zwangerschap had, en daarin niet gesteund werd door Gary. Zo vond hij het in die emotionele periode namelijk belangrijker om filmopnames af te ronden, dan z’n partner te steunen. Iets waar Charlotte hem - terecht! - nog niet voor vergeven heeft...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Charlotte Letitia Crosby (@charlottegshore) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zalig genieten

Volledig scherm Amber en Arda met hun zoontje, Amari. © Kristof Ghyselinck

Ze moesten als koppel - komt ie - heel wat watertjes doorzwemmen, maar kijk: ‘Temptation Island’-tortelduifjes Amber en Arda zijn nog steeds dolgelukkig met elkaar. Getuige daarvan: dit beeldje dat Amber postte vanuit een thermaal bad in Griekenland. Oooooooh!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Amber Van Geert (@ambervgxx) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ja ja...

Volledig scherm Fabrizio is dé man in 'De Bachelor' © SBS

Afsluiten doen we deze week met hetzelfde programma waarmee we begonnen zijn: ‘De Bachelor’. Om af te ronden geen drama, maar wel een ontzettend slimme overpeinzing van Fabrizio himself. Die blijkt namelijk grote fan van deze rubriek, en zeker wanneer hij er zelf in staat...

Volledig scherm Fabrizio <3 Realitycheck. © SBS

LEES OOK