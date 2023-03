REALITYCHECK. Een baby voor ‘Love Island’-deelneemster Jaimy en spannende momenten bij ‘Drag Race Belgique’

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Pif poef paf, ‘t is (precies) af?

Volledig scherm Tatjana probeerde het hart te veroveren van 'Fabrizio', maar slaagde daar niet in. © Play4

Ze probeerde om het hart te veroveren van Fabrizio in ‘De Bachelor’, maar helaas: de Belgische Tatjana strandde net voor de eindsprint werd gezet. Niet dat ze daar héél lang om treurde, zo bleek. Op Instagram pronkte de schoonheidsspecialiste niet veel later namelijk met een nieuwe - en schijnbaar zeer sportieve - liefde, Joeri.

Ondertussen lijkt het erop dat de relatie met die nieuwe lover niet bleef duren. Tatjana verwijderde alle gezamenlijke foto’s van haar Instagramprofiel, en ook andere verwijzingen verdwenen als sneeuw voor de zon. Tegenwoordig bewijs genoeg voor een breuk, toch?

Lio vertelt over haar zwangerschap

Volledig scherm 'Love Island'-koppel Lio en Marvin. © Streamz

Woensdag kondigde ‘Love Island’-koppel Lio en Marvin aan dat ze een eerste kindje verwachten, zoals je hier kan lezen. Een dag later belde Lio met Play Café, en vertelde ze wat meer over haar zwangerschap. “Ik ben al vaak misselijk geweest, maar nu begint het te beteren”, vertelde ze. “Ik ontdekte dat ik zwanger was op de begrafenis van mijn oma, dus dat was wel een triestig moment. Ik was al drie dagen misselijk, waarop ik besliste om een zwangerschapstest te halen. En ja, die was direct positief. Dat was positief nieuws, op een triestige dag. Ik vind het jammer dat mijn oma dat net niet wist.”

“Het baby’tje was niet echt gepland, maar ‘t is meer dan welkom”, vervolgt Lio. “Volgende maand gaan we samenwonen, dus dat zijn leuke vooruitzichten. Op 1 april mogen we in ons appartement.” De eerste, volbloed ‘Love Island’-baby is bovendien uitgerekend voor september.

De respons op het babynieuws was ook op Instagram trouwens overweldigend, als we mogen afgaan op de Story die Lio deelde. “Bedankt iedereen voor de positieve en lieve reacties”, schrijft ze bij een foto met Marvin. “Ons hart loopt over van liefde.”

Het onze zou er dan weer bijna van ontdooien. Bijna.

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Lio deelde een bedankje, na de reacties op haar babynieuws. © Instagram

Jaimy is mama

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Jaimy. © SBS

Ze snoepte tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’ Mattheüs nog af van Raphaëlla, maar een duurzame relatie hielde de Nederlandse Jaimy niet over aan haar reality-avontuur. Nadien verdween de yogadocente helemaal van de radar, al hield ze haar Instagramvolgers wel op de hoogte van haar wedervaren. Een tijdje terug deelde de donkerharige schone op haar privaat instagram-acount dat ze zwanger was van haar eerste kind, een meisje. Je kunt de foto die Jaimy toen deelde hier aanschouwen. Wie de vader is, maakt ze indertijd niet bekend. Ondertussen is Jaimy bevallen, en is dochtertje Giulia Sophia haar hele wereld.

Geproficiateerd!

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Jaimy is mama geworden. © Instagram

Start your engines!

Volledig scherm Valenciaga, Mocca Bonè en Susan zijn de Vlaamse queens in 'Drag Race Belgique'. © RTBF

Twee weken geleden ging op RTBF eindelijk het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’ van start. Tien queens gingen de strijd aan om de hoofdprijs: twintigduizend euro, en een ravissante kroon en scepter. Omdat de show zich - helaas - over de taalgrens afspeelt, zijn het merendeel van de dragartiesten bij ons minder bekend. Gelukkig zijn er ook drie Vlaamse performers waarvoor je kan supporteren: Valenciaga, Mocca Bonè en Susan. De voorbije twee weken kenden ‘onze’ dames alvast een goede start, en stuurden ze de Waalse kandidaten Amanda en Brittany Von Bottoks al naar huis. Deze episode bleek bijzonder spannend: Susan won de uitdaging, maar zowel Valenciaga als Mocca Boné bengelden onderaan. Samen met Edna Sorgelsen moesten ze lipsyncen, en daar konden de Vlaamse queens zichzelf redden.Three down, four to go.

Wie wil kijken: iedere donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op Auvio, het online streamingplatform van RTBF. Enkele dagen later - op zondag om 20u05 om precies te zijn - komt diezelfde aflevering op tv.

Ontroering bij Charlotte

Volledig scherm De Belgische 'Big Brother'-kandidate Charlotte. © SBS

Een nieuwe week betekent ook een nieuwe freeze in ‘Big Brother’. Na de hond van Jolien en de oma van Michelangelo, was het nu de beurt aan de mama van Charlotte. Zij verscheen ’s ochtends plots achter de spiegel in de badkamer. Dat zorgde voor een bewogen ochtend in het ‘Big Brother’-huis, en zeker bij Charlotte. Zij was heel ontroerd door het onverwachte bezoek, en de mooie woorden van mama Annabelle. “Lieve Lotteke, wij staan zo achter jou”, klonk het. “We zijn er voor jou. Zoveel liefde, zoveel steun. Geef alles, geniet ervan. Wij zijn er voor jou. We got your back, love you so much.”

Daar stoppen de aanmoedigingen van moederlief voor haar dochter niet. “Ge zijt zo goed bezig”, besluit ze. “Ge moogt niet opgeven, ge zijt sterk. Love you, poepsie.”

Allemaal in koor: oooooooooh.

Rob wil nog iets zeggen

Volledig scherm Rob koos vorige week zelf voor een exit bij 'Big Brother'. © SBS

Vorige week besliste de Nederlandse deelnemer Rob om zelf de deur van het ‘Big Brother’-huis achter zich toe te trekken. De nestor van de bende worstelde met niet-aflatende gezondheidsproblemen, waardoor hij het avontuur niet optimaal kon beleven. In de reeks ‘Big Brother: Confessions’ van RTL deed hij de voorbije week nog enkele onthullingen. Daarbij moet z’n Belgische medekandidaat Ali - met wie Rob in het huis ook al een akkefietje had - het andermaal ontgelden. Volgens hem is de Limburger niet helemaal eerlijk. Rob krijgt een fragment voorgeschoteld waarbij hij ziet dat Ali over hem aan het praten is. We horen Ali onder meer zeggen: “Laat mij toch eens een keer uitpraten en duidelijkheid scheppen.” Uitspraken waar voormalige bewoner Rob het niet mee eens is. “Dit is nep. Dit vind ik nep. Het is juist andersom. Hij liet mij niet uitpraten. Ik heb een paar keer gezegd: ‘Ali, mag ik nou ook wat zeggen? Mag ik nu ook mijn woordje doen?’ Hij bleef maar razen. En dan ga je tegen die mensen zitten vertellen dat ik hem niet liet uitpraten. Dit vind ik negatief, ‘t is niet leuk. Dit is typisch Ali: zich in een slachtofferrol duwen, terwijl hij de grootste mond heeft.”

Volgens Rob schiet Ali zich met deze houding in de voet. Ook Lindsey en Ias maken volgens hem geen kans op de overwinning. Over laatstgenoemde zegt hij dat die ‘teveel trucjes’ uithaalt. “Die blijft maar chocola pikken”, aldus Rob. “Mensen zien dat en dan denk ik: Stop er eens mee. Die blijft maar in de nacht door die kamer heen banjeren en dan denk ik: Hoe oud ben je nou toch? Kap er eens mee. Een spelletje is leuk, maar niet urenlang. Dus ik denk dat die ook op het nominatiebord gaat.”

And the nominees are...

Volledig scherm Ali, Jolien en Ias zijn deze week genomineerd bij 'Big Brother'. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. En daar stond een verrassing van jewelste op de planning: zo zorgde de zwarte stem van Charlotte er aanvankelijk voor dat zij sowieso genomineerd was, maar wist ze dankzij een vrijstelling aan dat lot te ontsnappen. Voor Jolien, Ali en Ias werden de kaarten minder goed geschud. De drie Belgische kandidaten maken immers kans op een exit. Voor Jolien en Ias is het de eerste keer dat ze in de gevarenzone zitten, voor Ali is het al de derde nominatie. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

