REALITYCHECK. Dusty aan de beterhand en Fabrizio krijgt concurrentie uit onverwachte hoek

Realitycheck‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Een (voorlopige) verzoening

Volledig scherm Jørney en Odim uit het zevende seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. Hun relatie kreeg een nieuwe kans. © RV

Een tijdje terug kon je in deze rubriek nog lezen dat de ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jørney een kindje verwacht van medekandidaat Odim. Domper op die feestvreugde: aan de relatie met haar Belgische lover kwam al vrij snel een einde nadat Odim een avondje uit - mét escorte, want zo gaan die dingen - tegenover z’n Nederlandse blondine had verzwegen. Waarna Jørney bezwoer dat het tussen Odim en haar ‘nooit meer goed zou komen’.

Maar bon: ‘consequent zijn’ is geen hoofdvak als je deelneemt aan realityseries. In haar nieuwste vlog - waarin we ook zien hoe haar ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-collega Isidora botox laat spuiten in haar lippen - maakt Jørney immers duidelijk dat het contact met Odim weer goed zit. Zo gingen ze in Oostende een ijsje eten en met een gocart rijden. Volgens Jørney ‘lekker romantisch’, waarna niet veel later ook een kus volgt én ze samen naar een stripclub gaan.

Echte liefde dus. Voorlopig dan toch.

Happy single

Volledig scherm Love Island - Imen © RV

Ze werd tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’ oprecht verliefd op Remco, maar moest - voor het oog van Vlaanderen en Nederland - naar huis met een gebroken hart toen bleek dat haar crush thuis al een vriendin had. Op die heftige periode blikt Imen terug in een video die ze maakte voor het Nederlandse magazine LINDA.meiden. “Ik hoopte echt liefde te vinden op ‘Love Island’. Meestal doen er ook leuke jongens mee, dus ik dacht dat een en een twee was. Maar tijdens mijn deelname ben ik vooral mezelf tegengekomen. Ik heb geleerd dat ik een heel emotioneel persoon ben, wat ik van tevoren niet wist. Ik heb zoveel gehuild. Ik wist überhaupt zelfs niet dat ik zoveel kon huilen in zo’n korte tijd”, aldus Imen.

“Ik was heel naïef. Ik had tijdens ‘Love Island’ heel veel signalen dat Remco me niet leuk vond, maar daar keek ik doorheen”, vervolgt Imen. “Terwijl er toch een paar dingen waren die niet klopten. Dat ga ik dus niet meer doen. Iemand moet vanaf nu ook gewoon voor mij werken... Ik ben momenteel niet aan het daten, en het hoeft ook voor mij niet. Ik vind dat je gewoon iemand tegen moet komen en leuk moet vinden. Ik ga echt niet op zoek.”

“Momenteel gaat het goed met me, maar na ‘Love Island’ had ik het even best wel zwaar”, besluit Imen. “Je zat daar toch zes weken lang en je was superverliefd op iemand. En dan ga je terug naar het normale leven en je komt erachter dat degene waarmee je een koppel vormde iemand anders leuk vond thuis. Dat was wel even moeilijk om dat los te laten. Want ja, je hebt toch zes weken lang naast iemand geslapen. Ondertussen heb ik dat losgelaten.”

Dusty aan de beterhand

Volledig scherm Dusty uit het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Vorige week lanceerden we in deze realitycheck nog een ‘PrayForDusty’-oproep en het lijkt erop dat die z’n vruchten heeft afgeworpen. Want voor wie het vergeten was: de ster uit het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ kreeg een zwaar ongeluk met z’n scooter, waarna hij in het ziekenhuis belandde en in een kunstmatige coma werd gehouden. Dusty moest daarnaast ook een zware hersenoperatie ondergaan. Om maar te zeggen: het leven van de Nederlander hing aan een zijden draadje.

Ondertussen lijkt het wel de goede richting uit te gaan met de gezondheidstoestand van de realityster. Dat laat de familie van Dusty weten via Instagram. Daar vertellen ze onder andere dat Dusty opnieuw emoties vertoont.

Bon, we gaan dus geen mopje maken over het feit dat hij nu meer kan dan tijdens z’n deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Maar niet hé!

Concurrentie voor Fabrizio?

Volledig scherm Fabrizio is binnenkort te zien als de nieuwe bachelor. © Play4

De strijd om het hart van Fabrizio Tzinaridis moet nog beginnen, maar de kersverse bachelor krijgt nu al concurrentie. Niemand minder dan Ronny Retro - het typetje van ‘Big Brother’-finalist Nick - wil namelijk ook z’n kans wagen om een nieuwe vriendin te scoren. Ronny/Nick parodieerde (of dat hopen we toch) daarom de wervende spot van Fabrizio. En omdat niet iedereen Kempisch verstaat, hebben we maar meteen een vertaling voorzien van Ronny z’n relaas!

*Kempen Translate* “Schatteloekes: ik heb lang moeten zwijgen, maar nu mag ik er eindelijk mee naar buiten komen”, stelt Ronny/Nick. “Ik ben dé Bachelor 2021. Knap, blond, sexy, mooie lippen, niet te dik, niet te dun, talenten in overvloed, ambitieus, een tijger in bed en bescheiden... Wat wil een vrouwtje nog meer? Dat is zeker, ja. Dus aan alle vrouwen: dit is jullie kans. Pak ze met twee handen. Want dat is een once in a lifetime, dit. Wie wilt er mijn rode roos ontvangen?”

Waarna Ronny/Nick er ook zijn (ingebeelde?) vriendin Nancy bijhaalt. “Jullie mogen mij versieren, mét toestemming van ons Nancy. Ze wou niet meedoen aan ‘Temptation Island’ om onze relatie te testen. Dus ze zei: ‘Als je graag op televisie komt, doe je maar mee aan ‘Het Rad van Fortuin’ of iets dergelijks. Als je maar gelukkig bent.”

“Voila se, ik moet misschien niet aan het rad draaien... Maar het is te hopen dat ik met iets anders mag draaien hé gasten (en nee, dit hebben wij niet verzonnen voor de dichterlijke opsmuk). Inschrijven? Dat kan, dat kan. Dat is via privébericht en dan stuur ik de inzendingen wel door naar de televisiemensen. Dan kan ik al wat selecteren, zie je. Mijn type is een vrouw met donker haar, licht haar of iets tussenin, mooie lippen, haar afkomst maakt niet uit, mooi gekleed zoals ik, goede humor, schoenmaat tussen de 34 en de 46, leeftijd tussen 21 en 69 en moet ook graag naar de frituur gaan. Voila.”

“Niet te selectief zijn, zei ons ma altijd. Als je niet pakt wat je kan, zal je ook nooit gepakt worden (en nee, dit hebben wij ook niet verzonnen voor de dichterlijke opsmuk). Goed schattekes, schrijf jullie zo snel mogelijk in , want de inschrijvingen stoppen bij 69.000. Haast en spoed is altijd goed. Tag hieronder gerust enkele vriendinnen, dan kan ik straks al eens kijken wie ik ga selecteren. ‘Dedie van ons’ is naar de zonnebank en de pedicure. Dus dan heb ik tijd. PS: Niets tegen ons Nancy zeggen, want die denkt dat ik deelneem aan ‘Big Brother’. Greetz van de enige echte, de tijger van Merksem.” *Kempen Translate Done*

De échte bachelor liet alvast aan onze redactie weten dat hij erg kan lachen met de poging van Ronny om zijn kandidates af te snoepen. Zo moet dat!

Sylvie Meis heeft prijs

Volledig scherm Sylvie Meis © EPA

Want jawel, Sylvie Meis mag binnenkort de Duitse versie van ‘Love Island’ presenteren. De Nederlandse bombshell - die al jarenlang in Duitsland woont en werkt - neemt voor het zevende seizoen de fakkel over van Jana Ina Zarella, en heeft er onwijs veel zin in. “Ik kan niet wachten om de eilandbewoners te vergezellen op hun pad naar liefde”, aldus Meis. Wunderbar!

Troubles in paradise?

Volledig scherm Rodanya en Morgan namen in 2019 deel aan 'Temptation Island'. © SBS

De voorbije dagen gonsde het van de geruchten dat het Nederlandse ‘Temptation Island’-duo Rodanya en Morgan - hoewel er een een tweede baby’tje op komst is - niet langer samen is. Verrassend, aangezien het koppel ‘Temptation Island’ - én de scheve schaats van Rodanya met verleider Danicio achteraf - wél kon overwinnen. Het is te zeggen: ze hadden zeker nog fysiek contact, want zoontje Levay Ace - what’s in a name, right? - bleek uiteindelijk de katalysator die de twee nodig hadden om terug een koppel te vormen.

Maar bon, op dit moment is er van die eerdere toenadering naar het schijnt dus geen sprake meer. Een en ander noopte Rodanya om een verklaring (nou ja...) te posten op Instagram. Daarin schrijft ze: “Het is niet dat Morgan en ik elkaar net kennen. Wij zijn al zes jaar elkaars beste vriend en elkaars eerste grote liefde. Natuurlijk is het niet altijd rozengeur en maneschijn, maar we zijn samen gegroeid tot twee trotse ouders en volwassen personen. Iedereen doet dit op zijn of haar eigen manier, en bij ons gaat dat zoals het goed is voor ons. De mensen om ons heen weten wel beter en dat is het belangrijkste voor ons, maar voor de mensen die echt willen weten hoe het met ons gaat: het gaat supergoed tussen ons, en meer kan ik er eigenlijk ook niet van maken... Verder wil ik er ook niet meer over kwijt en hoop ik dat dit jullie een beetje meer duidelijkheid heeft gegeven en we hierdoor in alle rust verder kunnen.”

Girl... #NIVEAUNIHILQUADUIDELIJKHEID

Een baby voor Julie

Volledig scherm Julie uit 'Ex on the Beach: Double Dutch' uit 2020. © RV

Een tijdje terug maakte Julie, een voormalige ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster, bekend dat ze zwanger was van een meisje. De tattoo-artieste - die een tijdlang in de shop van Fabrizio werkte - is ondertussen bevallen. Haar dochtertje heet Ella-Sophia en zag op dinsdag 27 juli het levenslicht.

De papa van haar kindje is Hagenees Vince, met wie Julie een dik jaar geleden een relatie begon. ‘Dankjewel lieve schat om mij te zegenen met de mooiste dochter ooit, ik hou zoveel van jullie’, klinkt het bij de foto die Vince van hun dochtertje deelde. Ooooooh!

