REALITYCHECK. Drugsschandaal bij ‘Love Island UK’ en Barbie faket haar diploma

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Het ene diploma is het andere niet...

Volledig scherm Samantha de Jong, beter bekend als 'Barbie'. © anp

We wilden deze week graag beginnen met positief nieuws omtrent Samantha ‘Barbie’ de Jong. Even leek het erop dat het ons nog zou lukken ook. De ster uit ‘Oh Oh Cherso’ deelde namelijk onderstaand kiekje, waarop ze staat te glunderen met een officieel papiertje in de hand. “Ook ik behaalde indertijd mijn diploma”, staat er - in opgekuist Nederlands - te lezen bij de post.

Dat leek mooi, tot enkele aandachtige speurneuzen - waaronder de Nederlandse roddelkoning Fawrynotsawry - vaststelden dat de naam op het diploma helemaal niet ‘Samantha de Jong’ is. Pijnlijk.



Volledig scherm Samantha 'Barbie' de Jong pronkt met 'haar' diploma. © RV

Merde voor Mert

Volledig scherm Mert nam deel aan het tweede seizoen van 'Love Island'. Hij won het programma en mocht Joan een dik jaar z'n vriendin noemen, maar ondertussen zijn ze uit elkaar. Alsof dat nog niet erg genoeg is, zit het er nu ook tegen met z'n voetbalploeg. © SBS

Hij won het tweede seizoen van ‘Love Island’, maar de laatste tijd lijkt het geluk niet meer aan de kant te staan van Mert. Zijn relatie met medewinnares Joan liep spaak, en ook bij z’n voetbalclub ‘Be Quick’ uit Zutphen is Mert niet langer welkom. Dat schrijft de Nederlandse krant De Stentor. Zo zou Mert een scheidsrechter in het gezicht gespuugd hebben, waardoor hij per direct uit de club is gezet.

Noch Mert, noch ‘Be Quick’ bevestigt dat nieuws, al plaatste de voetbalvereniging wel een statement op haar website. “Wat is voorgevallen past niet binnen de huidige doelstellingen, waarbij gedrag boven prestaties gaat”, klinkt het. “Zonder in detail te treden: we kunnen meedelen dat een verschil in ziens- en (met name) handelswijze het bestuur tot dit besluit noopte.”

Nou, nou, nou...

Pif poef paf, ‘t is af!

Volledig scherm Erin en Alex in betere tijden. © MTV

Hij werd wereldberoemd in Vlaanderen en Nederland door tijdens ‘Temptation Island’ met Rosanna de koffer in te duiken, maar sindsdien hield Nederlander Alex Maas zich rustig. En dat al helemaal sinds hij - door z’n deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ in 2018 - opnieuw een relatie kreeg met z’n grote liefde, Erin. Een hele tijd ging dat prima, tot de Nederlandse vorig jaar vertelde dat het stel door een zware periode ging. “Het is een moeilijke situatie, die we eerst zelf uit moeten zoeken”, klonk het toen.

Ondertussen hebben Erin en Alex beslist om niet langer als koppel verder te gaan. Alle verliefde foto’s op hun beider instagramprofielen werden verwijderd. Veel duidelijker kan een breuk anno 2021 niet worden.

Dubbel succes voor Danny

Volledig scherm Danny nam deel aan het meest recente seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Dan vergaat het Danny - die zich tijdens het zevende seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ behoorlijk op de achtergrond hield -, een stuk beter. De eenbenige Nederlander wist namelijk een behoorlijke indruk na te laten op heel wat dames. Zo ook op Debbie van Zandvoort, een Nederlandse realityster met flink wat tattoos. Sinds enkele weken mag zij zich namelijk de nieuwe partner van Danny noemen. De twee leerden elkaar kennen bij The Lakehouse in Stekene, een populaire pleisterplaats voor realityfiguren. “Het was helemaal niet de bedoeling om een romance te beginnen”, aldus Danny in een gesprek met LoveReality. “Maar op een bepaald moment waren we bijna iedere dag bij elkaar, en uiteindelijk is het op een relatie uitgelopen.”

En da’s niet het enige fijne nieuws. Zo maakt de kleurplaat namelijk op 17 december z’n debuut als acteur. Dat doet hij in ‘Woensel West’, een serie die - ween, ween - momenteel alleen op Videoland te bekijken valt, en door de streamingdienst omschreven wordt als een ‘crimeserie vol harde grappen’. Klinkt passend!

Freya doet het weer

Volledig scherm Freya Poppe. © PN

Ze werd bekend door het tv-programma ‘Pink Ambition’, en kon op die manier het grote publiek laten kennismaken met haar vrolijke modemerk Tutu Chic. En één ding is zeker: Freya Poppe scoort. Zowel het Belgische juwelenmerk I.Ma.Gi.N. Jewels als outletshopping Maasmechelen Village ging een samenwerking met haar aan. “Ik ben erg trots dat ik dit kan verwezenlijken”, zegt Freya.

Met I.Ma.Gi.N. Jewels bracht ze haar allereerste juweel op de markt. “Er komen nog enkele stuks aan, maar op dit moment is enkel het allereerste item gelost: een oorbelletje. Het is een hartje waar Tutu Chic op geschreven staat. De oorbel kost veertig euro per stuk, en wordt individueel verkocht.” Je kan het juweel trouwens niet alleen online shoppen via tutuchic.be, maar je vindt het ook terug in de nagelnieuwe pop-upwinkel van Freya. “Tot 24 december heb ik een boetiekje in Maasmechelen Village”, klinkt het. “Een fantastische samenwerking om 2021 mee af te sluiten en al een beetje vooruit te blikken naar volgend jaar. In 2022 bestaat Tutu Chic namelijk tien jaar. Gek, hoe snel de tijd vliegt.”

Freya’s pop-up in Maasmechelen zal telkens vanaf tien uur geopend zijn, en sluit - afhankelijk van de dag - om 19 of 20 uur. “Naast mijn kledij zal je er de slaapartikelen van mijn beddenlijn Tutu Dors terugvinden, en de ‘Tutu Chic’-gin. Ideaal dus als je nog op zoek bent naar een leuk cadeau voor onder de kerstboom.”

Oeps...

Volledig scherm Kaz Crossley nam in 2018 deel aan de Britse versie van 'Love Island'. © RV

In Engeland barstte afgelopen week een groot schandaal los rond Kaz Crossley, een dame die in 2018 meedeed aan ‘Love Island UK’. De Britse tabloid The Sun kreeg videobeelden in handen waarop te zien is hoe Kaz ‘een wit goedje’ snuift tijdens haar vakantie in Dubai. De video dateert van november 2020, toen in Engeland nog een strikte lockdown in voege was. Enkel wie voor een werkopdracht naar het buitenland moest, mocht reizen. Blijkbaar valt feesten met een neus vol verboden middelen voor Kaz onder werken. Volgens de bron van The Sun ging Kaz ‘behoorlijk wild tekeer’. Extra saillant detail: Dubai heeft een zero tolerance-beleid voor drugs. Zelfs recreatief gebruik kan in het emiraat al snel tot twintig jaar cel leiden.

Het management van Kaz heeft nog niet gereageerd op de beelden, al staat de imagoschade voor de Britse nu al buiten kijf. Zo zou Crossley binnenkort te zien zijn in ‘Ex on the Beach UK’, maar dankzij deze opgedoken beelden werd ze door MTV geschrapt als deelneemster...

Wat leuk!

Volledig scherm Jamie en Camilla werden een koppel in 2017 tijdens het toenmalige seizoen van 'Love Island UK'. Nu zijn ze getrouwd, hebben ze met Nell een dochtertje samen én is Camilla opnieuw zwanger. © RV

Afsluiten doen we dan weer met vrolijker ‘Love Island’-nieuws van over het Kanaal. Daar mogen Camilla en Jamie, die elkaar in 2017 leerden kennen tijdens de realityreeks en onlangs in het huwelijksbootje stapten, binnenkort een tweede kindje verwelkomen. De twee zijn al de trotse ouders van dochtertje Nell (1), maar zij wordt in juni grote zus. Dat nieuws maakten Camilla en Jamie bekend met een schattige video op hun beider Instagramprofiel. En wij maar denken dat je de ware niet tegen het lijf kan lopen tijdens een televisieprogramma...

