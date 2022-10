REALITYCHECK. Dragqueen Shangela zorgt voor primeur en realitysterren azen op het kroontje van Miss België

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Ingeborg, ben jij dat?

Volledig scherm Kelly nam deel aan het eerste seizoen van 'Love Island'. © RV

De Nederlandse Kelly werd bekend dankzij haar deelname aan het eerste seizoen van ‘Love Island’. Maar wie tegenwoordig een glimp van haar wil opvangen, trekt best naar Ibiza. De realityster verkaste een tijdje terug naar het Spaanse eiland, en heeft daar ondertussen een leven uitgebouwd. Als de plaatselijke Ingeborg, zo blijkt. Sinds een tijdje geeft Kelly - die zich op Instagram gemakshalve omschrijft als holistisch psycholoog - namelijk ‘Mindset Retreat Ceremonies’. Op aanvraag kan je zo’n ceremonie zowel in Ibiza, Nederland als België ondergaan. Volgens Kelly draait het om een ‘helende’ ervaring. Daarbij staan je hart, gevoelens en intuïtie centraal.

“Het voorbije anderhalf jaar heb ik zoveel geleerd van inspirerende mensen”, klinkt het. “Nu ben ik klaar om deze waardevolle lessen en ervaringen te delen met anderen. Ik wil mensen begeleiden om hun volledig potentieel te bereiken, en de best mogelijke versie van zichzelf te worden. Op die manier kunnen ze dingen bereiken die ze nooit eerder voor mogelijk hielden.”

Voor wie het zich afvraagt: een sessie bij Kelly duurt zo’n twee uur, en kost vijftig euro. Voor dat geld kan je waarschijnlijk ook naar een echte psycholoog, just saying.

Een realityster als mooiste van het land?

Volledig scherm Realitysterren Kunza en Esmée. © Instagram

Het zou zomaar kunnen. Zowel ‘Temptation Island’-verleidster Kunza als ‘De Bachelor’-kandidate Esmée stootten immers door naar de volgende ronde van Miss België. Eerstgenoemde kreeg daarvoor een zogenaamde ‘crown card’. Dat wil zeggen dat de organisatie in Kunza gelooft, en nog geen afscheid van haar wil nemen. Waarop de vriendin van ‘Big Brother’-finalist Nick zich uitput in dankwoordjes. Je zou voor minder, toch?

Halleloo!

Volledig scherm Entertainer Darius Jeremy Pierce als Shangela. © Photo News

Ze was een van de populairste dragqueens die ooit te zien was ‘RuPaul’s Drag Race’, en nadien kreeg Shangela - nom de plume van Darius Jeremy Pierce - met collega-artiesten Bob The Drag Queen en Eureka O’Hara met ‘We’re Here’ een eigen realityreeks. Alsof dat nog niet genoeg accolades waren, heeft ‘Shangie’ ondertussen ook nog eens een primeur beet. Zo is ze namelijk de eerste dragqueen die deelneemt aan de Amerikaanse versie van ‘Dancing with the Stars’. Samen met danspartner Gleb Savchenko blijkt Shangela een te duchten concurrente, en danst ze zich al enkele weken naar de top van het scorebord. “Ik hoop dat we kunnen tonen dat het gaat om het hart en de ziel van een persoon”, aldus de entertainer. “Het maakt niet uit of het twee mannen zijn die dansen, of een man en een dragperformer. Het draait om plezier, en de mogelijkheid om mekaar beter te begrijpen.”

#TeamShangela!

‘Bling Empire’ goes to Dubai

Volledig scherm De cast van 'Dubai Bling'. © Netflix

Fans van de realityreeks ‘Bling Empire’ kunnen binnenkort op Netflix genieten van een nieuw pareltje. De streamingdienst brengt vanaf 27 oktober immers ‘Dubai Bling’ in stelling. Daarin worden tien miljonairs gevolgd die in de oliestaat hun droomleventje leiden. Allez ja: naast hun leven vol luxe, mogen we - afgaande op de trailer - ook het nodige drama verwachten. Just what the doctor ordered, right?

Pif poef paf, ‘t is af

Volledig scherm 'Teen Mom'-ster Leah Messer is terug single. © RV

Triest berichtje voor de fans van ‘Teen Mom’-ster Leah Messer. Na een verloving van amper twee maanden is de moeder van drie uit elkaar met soldaat Jaylan Mobley. “Hoewel het afgelopen jaar voor ons allebei enorm leuk was, hebben we ons gerealiseerd dat het het beste is dat we uit elkaar gaan”, klinkt het in een gezamenlijk statement. De twee blijven naar verluidt wel vrienden.

One day you’re in, the next day...

Volledig scherm 'Love Island UK' krijgt een andere presentatrice: Laura Whitmore wordt vervangen door Maya Jama. © Getty

... You’re out! Want jawel, er is een wissel van de wacht bij de Britse versie van ‘Love Island’. Daar werd presentatrice Laura Whitmore (37) - die meerdere seizoenen van het programma voor haar rekening nam, na het overlijden van Caroline Flack - vervangen door presentatrice Maya Yama (28). Die liet alvast weten dat ze ontzettend enthousiast is over deze opdracht, die begin volgend jaar aanvangt in Zuid-Afrika. “Ik ben zelf een gigantische fan van de show”, klinkt het. “Ik kan dan ook niet wachten om de villa te betreden en de islanders te ontmoeten.”

‘Love Island’-pamperrekening

Volledig scherm Bokser Tommy Fury en model/influencer Molly-Mae Hague. © Getty Images

Afsluiten doen we dan weer met leuk nieuws vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daar verwachten ‘Love Island’-koppel Molly-Mae Hague en Tommy Fury - die deelnamen aan het vijfde seizoen van de liefdesshow - hun eerste kindje. Mits een video op hun sociale mediakanalen liet het stel ook weten dat ze een meisje verwachtten.

Geproficiateerd!

