REALITYCHECK. ‘Drag Race Belgique’ kent z’n ultieme queen en er is ook heel wat ‘Big Brother’-nieuws

De excuses van Michelangelo

Volledig scherm 'Big Brother'- deelnemer Michelangelo. © SBS

Geen ‘Big Brother’-seizoen dat zoveel venijn bevatte als het meest recente. Zo kon de Belgische Charlotte bij het gros van haar medekandidaten op bijzonder weinig sympathie rekenen. Onder andere medebelg Michelangelo nam de blondine regelmatig op de korrel, en dat bleef hij ook doen na z’n exit. Zo deed hij enkele gemene uitspraken over het uiterlijk van Charlotte - waarbij hij onder andere zei dat ze botox gebruikte. Een bewering waar Michelangelo nu op terugkomt. “Bij deze bied ik mijn excuses aan”, klinkt het op Twitter. “Ja, ik heb dingen gezegd in die podcast - en ik zei ze uit frustratie. Ik heb, vóór de podcast online kwam, gevraagd of ze alles eruit konden knippen. Maar dat ‘konden’ ze niet.”

Sinds die quotes worden Michelangelo en z’n familie naar eigen zeggen geviseerd. “Er zijn doodsbedreigingen, en dat vanwege een realityprogramma”, vervolgt hij. “Televisie is geen televisie zonder drama. Dat is wat wij jullie bezorgen, maar in het verkeerde keelgat is geschoten. Onthou ook dat er heel veel geknipt en geplakt wordt.” Waarop de Limburger nogmaals ‘sorry’ zegt. “Het spijt me, en ik hoop dat Charlotte het goed heeft. Iedereen in het huis had een reden om daar te zijn. Vandaar nogmaals mijn excuses voor wat er allemaal is gebeurd en gezegd. Tijd kan je helaas niet terugdraaien.”

Charlotte is nog niet uitgepraat

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidate Charlotte. © SBS

Charlotte had het tijdens haar verblijf in het ‘Big Brother’-huis niet alleen zwaar vanwege Michelangelo, ook medekandidaten Jolien en Bart waren niet haar grootste fans. Pijnlijk, aangezien Charlotte dat pas na haar exit ontdekte. Tijdens haar bezoek aan de online talkshow ‘No Biggie’ schoof Charlotte aan bij presentatrices (en oud-kandidaten) Naomi en Liese, en gaf ze wat meer uitleg.

Zo vertelde Charlotte dat het voor haar een enorme klap was toen ze ontdekte dat haar vriendschap met Jolien niet zo oprecht was als ze dacht. “Ik had het niet verwacht”, stelt ze. “Het is mama die het mij uiteindelijk heel snel heeft gezegd. Volgens mij kon ze het niet aanzien dat ik voortdurend positief was over iedereen. Of vooral over Bart en Jolien. Mama heeft uiteindelijk de bom gedropt, toen ik nog geen twee minuten in de auto zat. Ik ben ontzettend diep gekwetst, door iemand waarvan ik dacht dat ze een vriendin was.”

Sinds de exit van Charlotte - vlak voor de finale op 1 april - hebben de twee elkaar niet meer gesproken. “Ik kan nog niet met Jolien praten”, klonk het stilletjes. “De dingen die ze gezegd heeft: die zitten bij mij nog te diep. Ik kan het nog niet loslaten... Ze mogen dingen zeggen, maar sommige dingen waren heel persoonlijk.” En ook over Bart - de uiteindelijke winnaar - wilde Charlotte nog iets kwijt. “Hij heeft mij vaak gekleineerd, samen met Jolien en dat wist ik niet. Dat is jammer.”

En ook Chiara wil nog iets zeggen

Volledig scherm De Nederlandse 'Big Brother'-deelneemster Chiara. © SBS

Niet alleen Charlotte mocht de voorbije dagen haar verhaal doen, ook de Nederlandse kandidate Chiara - die het huis vroegtijdig verliet vanwege haar zieke mama - blikte in de podcast ‘We Are Watching You’ terug op haar deelname. “Dat ik zonder uitleg vertrok, deed ik op vraag van mijn moeder. Ze was nog niet geopereerd, dus het was voor haar - én onze - privacy.”

Ondertussen ging de moeder van Chiara onder het mes, en is ze weer thuis. “Het gaat allemaal weer een beetje beter, daarom kan ik het nu delen”, besloot ze. “Maar het was niet fijn dat mensen me filmden terwijl ik in het ziekenhuis liep.”

De prestatie van Jill

Volledig scherm Jill won het eerste seizoen van 'Big Brother 2.0'. © Brunopress

Ze ging twee jaar geleden met de hoofdprijs aan de haal in ‘Big Brother’, en sindsdien ziet het leven van de Nederlandse Jill er heel anders uit. In het online RTL-programma ‘Realitea’ vertelde ze onder andere dat ze het afgelopen jaar behoorlijk wat kilo’s kwijtspeelde. “Ik ben in twee jaar tijd wel heel erg veranderd voor mijn doen, eerst in de breedte”, vertelde ze. “Ik ben zeventien kilo afgevallen in een jaartje.”

Dat resultaat behaalde Jill door haar levensstijl aan te passen, zo legde ze uit. “Ik vond sporten eerst verschrikkelijk, maar ik ben toen met mijn vriend (‘Big Brother’-deelnemer Leroy, die in het vorige seizoen te zien was) gaan sporten en een beetje op mijn eten gaan letten.”

You’re a winner, baby

Volledig scherm Drag Couenne won het eerste seizoen van ‘Drag Race Belgique’. © RTBF

De strijd is gestreden bij ‘Drag Race Belgique’. Tien queens droomden van de hoofdprijs(twintigduizend euro en een ravissante kroon en scepter, red.), maar het was uiteindelijk de Brusselse performer Drag Couenne die met de overwinning aan de haal ging. De eveneens Brusselse Athena Sorgelikis werd tweede, en de bronzen plak ging naar de Gentse Susan. Dikke proficiat aan de queens, en wij zitten nu al klaar voor het volgende seizoen.

De hengst zoekt een merrie

Volledig scherm Harrie Snijders uit 'Ex On The Beach: Double Dutch' © MTV

Hij kreeg dankzij z’n deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ de - ietwat bedenkelijke - bijnaam ‘Harrie de hengst’, maar de Nederlandste realityster Harrie Snijders is ondertussen wél toe aan ware liefde. Alleen blijkt die niet zo gemakkelijk te vinden. Niet zijn schuld, maar wel die van (ongeveer) iedere vrouw op de wereld. Dat vertelde Harrie tijdens een Q&A-sessie op Instagram. “De ware vinden is niet zo makkelijk”, schreef hij. “De exen die ik heb gehad de laatste vijf jaar gingen meer om ‘wat’ ik was in plaats van ‘wie’ ik was’. En inderdaad, ik had laatst een relatie - maar ook dit werkte niet. Loyaliteit is ver te zoeken tegenwoordig.”

Voor wie het zich afvraagt: Harries langste (knipperlicht)relatie duurde ‘drie tot vijf jaar, alles bij elkaar’, z’n kortste zo’n zestal maanden.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Harrie wil een vriendin. © RV

Een nieuwe operatie voor Sem

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': kandidate Sem. © MTV

Afsluiten doen we dan weer met een opvallende beslissing van de Nederlandse realityster Sem. Tijdens haar deelname aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ was ze nog puur natuur, maar ondertussen onderging ook zij enkele plastische ingrepen - waaronder ook een neusoperatie. Dat kwam Sem online op flink wat kritiek te staan, maar het houdt haar niet tegen om opnieuw onder het mes te gaan. En jawel, ook dit keer moet haar neus eraan geloven. Al benadrukte Sem dat het dit keer niet om een esthetische, maar wel medische ingreep ging. “Als ik dit niet liet doen, zouden er met de jaren complicaties ontstaan”, verduidelijkt ze aan haar fans. “Vandaar dat ik een tweede neuscorrectie liet uitvoeren. Niet omdat ik mijn neus niet mooi vond hiervoor, maar wél omdat er door mijn eerdere auto-ongeluk een airbag op mijn neus geknald is. Die was destijds nog niet volledig hersteld van de eerste neuscorrectie. Hierdoor is het kraakbeen in mijn neus beginnen afbreken, en splinteren. Dit moest opgelost worden, vandaar mijn keuze voor een tweede correctie.”

Bon, dat weten we dan ook weer.

