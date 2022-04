REALITYCHECK. Diaz verrast met heftige videoclip en trammelant in ‘Bachelor’-land

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Oh oh Margaux!

Fabrizio 'De Bachelor' Tzinaridis.

Een nieuwe week, een nieuwe hetze bij ‘De bachelor’. Met dank aan Vanessa, die de voorbije weken uitgroeide tot de vertrouwelinge van Fabrizio. Zij vertelde aan de bachelor dat kandidate Margaux nog bij haar ex woont. Fabrizio schrok, net als Margaux bij het zien van de beelden. En dat liet ze ook op Instagram blijken. “Ik bekijk deze aflevering met verdriet en onbegrip”, klinkt het. “Mijn persoonlijke verhalen worden blootgelegd en op een heel andere manier gebracht. The power of gossip. Ik voel me klein en onbegrepen. De kans om de waarheid te vertellen is me ontnomen. Mijn eigen levensverhalen worden bepaald door anderen en roddels zorgen voor onnodige gedachten. Dit is wellicht de grootste levensles die ik na het bekijken van deze aflevering heb getrokken. Only trust yourself, because life is cruel and you can easily be fooled.”

“Ik weet dat ik me niet moet gaan verantwoorden, want ikzelf en de mensen om me heen die me wél kennen weten dat dit niet de waarheid is”, vervolgt ze. “Mijn hart lag bij niemand anders dan bij mezelf. Ik ga nog wat lekker genieten van mijn avontuur, en probeer er mij niet druk om te maken. Ik heb hier veel uit geleerd en ben tot de dag van vandaag nog steeds aan het leren. Ik sta sterk in mijn schoenen, and nothing can change that. But please remember, it’s not always the truth that is told even from the persons you trust most.”

Waarop medekandidate Sanne zich ook in het debat mengde, en haar steun uitsprak voor Margaux. Meer zelfs: net als Margaux volgen ook Sanne én Fabrizio Vanessa niet meer op Instagram...

Jørney had een tumor. En nee, het was niet Odim.

Jørney uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'.

‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Jørney Hendrikx is geopereerd aan een tumor in haar eierstok. Dat vertelde de realityster in haar Instagram Stories. “Ik ben dus net geopereerd”, vertelt Jørney in de video, terwijl ze op een ziekenhuisbed ligt. “Maar zoals het er nu uitziet is alles goed, dus ik ben echt opgelucht.”

Rahoe!

Gezellig etentje. Of niet.

Jørney en Odim uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'.

Ze namen deel aan het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en bezegelden hun liefde zelfs met een dochtertje, maar ondertussen is het definitief over en uit tussen Jørney en Odim.

Maaaaaaaaaaar... dat levert wél goede tv op. Zo zijn Jørney en Odim namelijk te zien in de eerste aflevering van het tweede seizoen van ‘Eating With My Ex’, op Discovery+. Voor wie niet helemaal mee is: voormalige koppels werken zich dan door een maaltijd, waarbij ze ondertussen vragen moeten beantwoorden. De reeks is vanaf 29 april te bekijken, maar helaas enkel in Nederland. Boe!

Een nieuwe baan voor Jill

Jill won het eerste seizoen van 'Big Brother'.

Ze won het eerste seizoen van ‘Big Brother’ - en het bijhorende geldbedrag -, maar dat betekent niet dat de Nederlandse Jill te lui is om te werken. Zo is Jill niet alleen aan de slag als influencer, ze heeft er ook een nieuwe baan bij. Dat heuglijke nieuws deelde ze op haar Instagram Stories. “Ik had gesolliciteerd, omdat ik iets extra wilde doen naast mijn sociale media”, klinkt het.

Aanvankelijk zou Jill stewardess worden, maar ze bedacht zich. “Dat is niet meer helemaal wat ik wil”, klinkt het. “Maar ik wou toch weer richting het reizen, dus dan dacht ik: een reisbureau. Ik heb gesolliciteerd bij Tui, en ik ben aangenomen!”

'Big Brother'-winnares Jill heeft een nieuwe job.

Spijt komt altijd te laat...

'Temptation Island'-deelneemster Rodanya.

Een tijdje terug koos ‘Temptation Island’-deelneemster Rodanya ervoor om met een nieuwe neus door het leven te gaan. Aanvankelijk was ze daar heel blij mee, maar drie maanden geleden vertelde Rodanya dat er complicaties waren opgetreden. Dat heeft ertoe bijgedragen dat ze ondertussen dik spijt heeft van de hele ingreep. Meer zelfs: Rodanya heeft daarom ook haar vlog over de operatie verwijderd van haar YouTube-kanaal. Voorts wil ze ook geen vragen meer beantwoorden over de ingreep, stelt ze tijdens een Q&A-sessie op haar Instagram Stories. “Als ik nu kromme neuzen zie, vind ik het gewoon extra prachtig”, klinkt het. “En ook: als ik nu foto’s van mezelf bekijk, besef ik dat ik het beter niet had gedaan. Dat zegt trouwens niets over de operatie zelf, hoe ik mijn neus zie. Ik vind het nu ook supermooi, al zie je nog niet echt het eindresultaat. Maar: als ik de tijd terug kon draaien had ik er veel langer over nagedacht, het waarschijnlijk helemaal niet gedaan.”

Dat weten we dan ook weeral!

'Temptation Island'-deelneemster Rodanya heeft spijt van haar operatie.

Het verhaal van Diaz

Onze favoriete realitytijger, Diaz.

Juicht ende jubelt, want rapper Presta heeft met ‘Blind’ z’n nieuwste nummer uit. En daarin is de hoofdrol weggelegd voor onze favoriete realitytijger, Diaz. De song werd door Presta geschreven, om Diaz’ tegenslagen van het afgelopen jaar een plek te geven. “Er is veel gebeurd”, aldus Diaz in een gesprek met jullie favoriete reality queen. “Er waren ups, maar vooral veel downs. Velen weten ook niet dat ik een tijdlang een vriendin had, maar dat dit eveneens is misgelopen.”

Dat resulteerde in een donkere song, met een minstens zo heftige videoclip. Daarin is onder andere te zien hoe Diaz laveloos in de zetel ligt, en lijkt te verdrinken. “Ondanks alle ellende heb ik mezelf uiteindelijk wel teruggevonden”, legt de ster uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ en ‘Celebs Gaan Daten’ uit. “Ik heb de nodige stappen gezet om mijn leven - zowel privé als zakelijk - op orde te krijgen. Dankzij Presta kan ik die moeilijke periode uit mijn leven plaatsen. Ik weet dat veel mensen met zulke dingen worstelen, en ik hoop hen hiermee een hart onder de riem te steken.”

‘t Is warm in Beverst!

'Temptation Island'-koppel Amber en Arda.

Afsluiten doen we deze week met ‘Temptation Island’-verleidster Amber. Wij wisten namelijk niet dat Limburg over een microklimaat beschikt, maar blijkbaar is dat wél het geval. En dus speelde Amber al haar kleren uit, ten voordele van onderstaande kiekjes in lingerie. Vriend Arda - ook bekend van ‘Temptation Island’ - is alvast onder de indruk. En terecht!

