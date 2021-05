REALITYCHECK. Cupido schiet nog eens raak in ‘Love Island’ en doet de dochter van Gordon Ramsay mee aan realityshow?

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

She’s back!

Volledig scherm Freya Poppe is terug uit Dubai, waar ze zes maanden verbleef. © RV

Ze bracht een half jaar door in Dubai, maar sinds enkele dagen is ‘Pink Ambition’-meisje Freya Poppe weer in het land. Ze moest wel nog even in quarantaine, maar vanaf vandaag mag Freya weer uit haar kot. Just in time voor de heropening van de horeca. Voor zoveel planning en precisie buigen wij nederig het hoofd.

Dan toch koekenbak?

Volledig scherm Odim & Jørney - EOTBDD S7 © RV

Sinds de eerste aflevering van het zevende seizoen van ‘Ex On The Beach: Double Dutch’ richt de Belgische deelnemer Odim zijn pijlen al op de Nederlandse Jørney. Leek laatstgenoemde tijdens het programma nog afstand te houden, heeft het er ondertussen alle schijn van dat ze na de opnames wel toenadering zocht. Zo werden Odim en Jørney - volgens RTL Boulevard dan toch - samen op hotel gespot in Amsterdam. Odim deelde een foto vanuit z’n kamer op z’n Instagram Stories, Jørney deed hetzelfde via Snapchat. Al weet je daar in realityland nooit echt iets mee...

‘Love Island’ schiet nog eens raak

Volledig scherm Love Island S2 - Axel © RV

Hij hoopte tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’ de liefde te vinden, maar de Belgische wiskundeleraar Axel slaagde daar niet in. Meer zelfs: hij werd als allereerste uit het programma gestemd. Toch heeft Axel via ‘Love Island’ nu een partner aan z’n zijde. Hij is namelijk smoor op de Eindhovense Natascha, die meedeed in de volledig Nederlandse versie van de liefdesshow. Hoe lang Axel en Natascha - een danseres die onder andere voor 2 Unlimited en dj’s Sidney Samson en Oliver Heldens werkte - al samen zijn, is niet duidelijk. Maar dat ze heel verliefd naar elkaar kunnen kijken? Dat dan weer wel.

Voor wie het zich afvroeg: zowel Joan en Mert (de winnaars) als Eilish en Gianni (de runner-ups) uit Axels seizoen zijn nog steeds samen. De koppels uit het eerste seizoen zijn allemaal uit elkaar.

Nick wins the internet

Volledig scherm Nick tijdens de finale van 'Big Brother'. Hij werd tweede. © Joel Hoylaerts / Photo News

Hij won ‘Big Brother’ net niet, maar dat heeft duidelijk geen domper gezet op de humor van de Belgische kandidaat Nick Kraft. Integendeel. Op z’n instagrampagina trakteerde Nick z’n volgers immers op het betere knip - en plakwerk in Photoshop. Kijk en lach/huiver!*

* Schrappen wat niet past

Zou het?

Niet alleen bij ons wordt er reikhalzend uitgekeken naar een nieuw seizoen van ‘Love Island’ - JA SBS, WE’RE TALKING TO YOU - ook in Groot-Brittannië zijn de verwachtingen hooggespannen. Des te meer omdat volgens verschillende Britse kranten een bekend gezicht haar opwachting zou maken. Onder andere The Sun en The Daily Mail schrijven dat Holly, een van de dochters van de grofgebekte topchef Gordon Ramsay, meedoet aan het programma. De 21-jarige Schotse studeert mode, heeft 272.000 volgers op Instagram en is - voor zover wij weten - nog altijd single. Zelf beweert Holly dat ze geen carrière als realityster wil, maar ‘t valt niet te ontkennen dat deze lass het ideale profiel heeft voor ‘Love Island’. Al is het maar te hopen dat - als Holly meedoet - ze net een tikkeltje minder vloekt dan haar papa...

All good in the Ronnie hood, part two

Volledig scherm Ronnie Ortiz-Magro © Evan Agostini/Invision/AP

Vorige week kon je in deze rubriek nog lezen dat ‘Jersey Shore’-ster Ronnie Ortiz-agro was opgepakt voor vermeend huiselijk geweld. Na z’n arrestatie liet Ronnie aan z’n fans weten dat alles goed met hem ging. Ook Ronnies vriendin Saffire Matos verdedigde niet veel later haar partner. Mét succes, want ondertussen oordeelde de rechtbank van Los Angeles dat Ronnie niet vervolgd zal worden. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs. Olé!

De pijnlijke bekentenis van Charlotte

Volledig scherm Gary 'Gaz' Beadle en Charlotte Crosby in 2011. © WireImage

‘Geordie Shore’-sterren Charlotte Crosby en Gary ‘Gaz’ Beadle vormden jarenlang het bekendste aan-afkoppel in realityland, maar sinds Charlotte een buitenbaarmoederlijke zwangerschap moest verwerken is de band tussen het tweetal onbestaande. In de laatste aflevering van haar podcast ‘Values and Vibrators’ - nee, dit hebben we niet zelf verzonnen - komt Crosby nog eens terug op de hele historie. Zo vertelt Charlotte dat ze Gary nog steeds niet heeft vergeven dat hij haar vijf jaar geleden aan haar lot overliet. Charlotte bleek toen onverwachts zwanger te zijn van hun eerste kindje, maar na een tijdje werd duidelijk dat het om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap ging. De Britse schone moest toen met spoed geopereerd worden, terwijl Gary in het buitenland zat voor de opnames van een nieuwe realityreeks. “Je wil niet degene zijn die zegt dat hij naar huis moet komen, maar je wilt wel dat hij er is. Je hoopt dat hij zoiets uit eigen beweging doet. Ik denk dat ieder meisje dit wel zal snappen”, aldus Charlotte. “Je wil iets horen à la: ‘Ik moet nu de eerste vlucht nemen om aan de zijde te staan van het meisje waar ik om geef. Maar dat is niet gebeurd, hij is doorgegaan met filmen.”

Charlotte schakelde vervolgens de hulp van een psycholoog in. Die hielp haar om in het reine te komen met wat er was gebeurd en reikte haar ook de nodige tools aan om met Gary een gesprek aan te gaan. Dat leek te helpen, tot de realityster ontdekte dat Gary haar tijdens zijn afwezigheid meermaals bedrogen had. “Ik heb veel geleden. Mijn organen stopten met werken, ik lag in het ziekenhuis, ik stierf bijna en net op het moment dat je dat een plaats geeft, komt Gary z’n nieuwe programma op tv en kan ik met eigen ogen zien dat hij me ontrouw is...”

Hoewel de twee realitysterren sindsdien niet veel contact meer hebben gehad, wil Charlotte wel proberen om hun vriendschap te herstellen. “Ik heb Gary nog steeds niet vergeven, maar ik neem het hem ook niet langer kwalijk”, aldus Charlotte. “We zijn vijf jaar verder. Ik weet dat het stom klinkt na alles wat er gebeurd is, maar ik zou het fijn vinden als we weer vrienden kunnen zijn. Ondertussen heb ik beseft dat Gary en ik niet meant to be waren. Hoe vaak onze liefde ook een sprookje leek op tv: in het echte leven was dat niet zo. De dingen zijn gelopen zoals ze moesten lopen.”

Net als Charlotte - die aan het daten is met cameraman Liam Beaumont - is ook Gary volwassen geworden. Hij heeft sinds 2017 een relatie met model Emma McVey, met wie hij ook twee kinderen heeft. Op het aanbod van Charlotte om hun vriendschap nieuw leven in te blazen, heeft hij nog niet gereageerd

