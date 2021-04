REALITYCHECK. Crowdfunding voor Nick uit ‘Big Brother’ en nog meer tattoos bij ‘Temptation’

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

De bekentenissen van Nick

Volledig scherm Nick werd tweede in de finale van 'Big Brother'. © Joel Hoylaerts / Photo News

Hij won ‘Big Brother’ nét niet, en dus greep de Belgische dj Nick Kraft ook nipt naast de prijzenpot van 70.405,50 euro. Bovendien liep er tijdens de finaleavond één en ander mis met de stemming. “Ik zou daar heel kwaad om kunnen zijn, maar zo zit ik niet in mekaar. Jill is de terechte winnares”, zegt Nick daarover. “Natuurlijk had het fijn geweest als ik had gewonnen, maar dat is niet gebeurd and so be it. Ik ben vooral blij met het fantastische avontuur dat ik heb mogen beleven. Ik heb er fantastische vrienden aan overgehouden én er is meer interesse voor wat ik doe als dj.”

Nick mag dan wel vrede hebben met hoe alles is verlopen, zijn fans tonen zich een stuk vuriger. Velen onder hen spreken zelfs van doorgestoken kaart. En enkele fanatiekelingen zetten een geldinzameling op poten om Nick ook zo’n grote som cadeau te kunnen doen als die van Jill. “Ik ben aangedaan dat de kijkers zo meeleven en mij de overwinning zo hard gunden”, aldus Nick. “Maar ik ben absoluut niet van plan om eender welk bedrag te aanvaarden dat wordt opgehaald via die crowdfunding. Als er geld wordt ingezameld, wil ik dat die centen aan Kom op tegen Kanker worden geschonken. Ik heb enorm veel respect voor wat die organisatie betekent voor mensen die tegen deze vreselijke ziekte vechten. Als ik hen zo kan ondersteunen: dat zou ik geweldig vinden. Zelf zo’n bedrag houden, daar zou ik me sowieso niet goed bij voelen.”

Pif poef paf, ‘t is (weeral) af*

* Maar nu voor echt!

Volledig scherm Olivia en Dennis in betere tijden. © RV

Vorig seizoen kon je in onze favoriete natuurdocumentaire genaamd ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ kennis maken met castleden Olivia Talaronek en Dennis Roosen. Het klikte tussen de Belgische blondine en de Nederlandse womanizer, waarop ze beslisten om in een relatie te stappen. Al bleek dat niet zozeer een romance, maar wel een obstacle race. Ondertussen gingen de twee al ontelbare keren uit elkaar, waarna er net zo vaak een verzoening volgde. Tot nu, want Olivia is het gedrag van Dennis helemaal beu, zo vertelde ze aan de Nederlandse roddelkoning ‘FawryNotSawry’.

“Alles ging fout op zijn verjaardag. Hij huurde een villa met zijn vrienden, wat een ‘boys avond’ zou moeten worden. Het werd uiteindelijk een feestje met 1/3e mannen, en 2/3e vrouwen. Daar ben ik achter moeten komen door Instagram Stories van meiden die daar waren”, aldus Olivia. “Zij kregen zelfs instructies om niets te filmen, maar hadden schijt aan die regel. Andere vrouwen uitnodigen, maar mij níét op de hoogte stellen, vind ik super respectloos. Ik heb filmpjes gezien van die avond; het was geen normaal feestje.”



(lees hieronder verder)

Volledig scherm Instagram Fawry & Olivia © RV

Even later ging ook Dennis in gesprek met Fawry. Opvallend: hij ontkent de aantijgingen van Olivia niet, maar geeft er wel z’n eigen draai aan. “Olivia vindt zichzelf stoer en wil graag in het openbaar zichzelf uiten, en dingen delen waarvan ze denkt dat het de waarheid is. Ik heb wel vaker gevraagd of ze dingen vanuit onze relatie niet naar buiten wilde delen, maar ze kickt er altijd op en wil graag dat iedereen alles meekrijgt.”

Stiekem zijn wij daar wel blij om hoor, Dennis.

Volledig scherm Instagram Fawry & Dennis © RV

Ze kan tellen!

Volledig scherm EOTBDD S7 - Lesley © RV

Dit seizoen lijkt liefde dan weer vooral een bijzaak in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Niet in het minst dankzij de Nederlandse deelneemster Lesley, die vooral zoveel mogelijk seks wil hebben zolang ze in Spanje verblijft. Zo werd Lesley door haar EOTBDD-collega Shani al ‘de grootste sl*t van het huis’, maar dat deert Lesley niet. Integendeel, ze is er zelfs trots op. “Het is logisch dat ze dat zegt, want dat ben ik ook”, klinkt het in een gesprek met RUMAG. “Als ik op vakantie ging en ik kwam gekke mensen tegen, deed ik precies hetzelfde. Gezellig doen, en vrijen.”

Dat leverde Lesley op 24-jarige leeftijd al meer dan een voetbalploeg aan bedpartners op. “Het zijn er 57. Ik heb het bijgehouden in een lijstje op mijn telefoon.” Het is eens iets anders dan een boodschappenlijstje.

Nog eentje voor de fans

Volledig scherm Temptation Island 2019: verleidster Kimberly © SBS

Een nieuwe week, een nieuwe realityster die haar toevlucht zoekt tot OnlyFans. Dit keer is het de beurt aan ‘Temptation Island’-verleidster Kimberly, die in 2019 deelnam aan ‘de ultieme relatietest’. Nadat Kimberly op regelmatige basis op Instagram uitpakte met sexy kiekjes, kan je haar exclusievere content nu dus op OnlyFans vinden. En ‘t is momenteel nog met korting ook!

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidster Kimberly zit ook op OnlyFans. © RV

Love is in the air (of toch een beetje)

Volledig scherm Raphaëlla uit Love Island © RV

Ze werd in het meest recente seizoen van ‘Love Island’ meteen hopeloos verliefd op Mattheüs, maar toen hij haar aan de kant schoof voor nieuwkomer Jaimy besliste voormalige Miss België-kandidate Raphaëlla om de villa te verlaten. ‘Raphie’ wilde zo in alle rust haar gebroken hart helen. En da’s haar ondertussen gelukt, als we een Q&A op haar Instagram Stories mogen geloven. “Er is wel ‘iets’, of ‘iemand’”, klinkt het daar.

Al geeft Raphaëlla wel meteen aan dat ze zich momenteel nog niet klaar voelt om opnieuw in een relatie te stappen. “Ik wil even kunnen genieten, mijn dromen waarmaken, mijn projecten uitwerken, doen wat IK wil zonder dat iemand me zegt wat ik wel en niet mag”, klinkt het. “Mijn leven is veel leuker en beter zonder al die relatiestress. Ik heb in mijn leven te veel in relaties gezeten, te veel opgeofferd en opgegeven voor mannen dat ik nu aan mezelf wil denken en pas als ik heb gedaan wat ik wil, zal ik terug klaar zijn voor een relatie.”

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Raphaëlla © RV

Opnieuw van’t straat

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Mattheüs © RV

Zijn relatie met Jaimy hield zoals hierboven gezegd geen stand, maar ondertussen heeft ook Mattheüs een nieuwe vriendin aan de haak geslagen. Tegenwoordig is hij helemaal gek van Deborah, die eerder al te zien was in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Deborah bleek toen met zowel Nico als Roy ooit een relatie te hebben gehad. Als haar volgende vriend uit nog een ander realityprogramma komt: don’t say we didn’t warn ya!

Volledig scherm 'Love Island'-deelnemer Mattheüs heeft nu een relatie met 'Ex on the Beach: Double Dutch'-gezicht Deborah © RV

Crouching tiger, hidden Romée

Volledig scherm Temptation Island Romee 2020 © VIJF

Ze had al een heel arsenaal aan kleurplaatjes, maar sinds kort mag ‘Temptation Island’-verleidster Romée - die vorig jaar na twee dagen Zach in de fout liet gaan - zich de trotse eigenares noemen van een gigantische rugtattoo van twee tijgers. Eentje met een link naar haar tijd in Thailand trouwens. Romée koos namelijk voor een ‘Sak Yant’, een tattoo die - traditioneel gesproken - door een monnik wordt aangebracht. Romée schakelde echter een Nederlandse tattoostudio in om het ontwerp, dat voor kracht en autoriteit staat, aan te brengen.

De Nederlandse is niet de enige verleidster die zo’n gigantische back piece heeft. Ook Yasmine, die als verleidster te zien was in een eerder seizoen van ‘Temptation Island’ en later ook meedeed aan ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, liet de afbeelding al plaatsen. Als dat kersvers ‘Temptation Island’-presentator Viktor Verhulst maar niet op ideeën brengt...

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK