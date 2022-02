REALITYCHECK. Concurrentie voor Fabrizio en een baby voor ‘Temptation Island’-vedette Chiara

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Viktor is verliefd

Volledig scherm Viktor uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Ze was tijdens haar passage in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ nog stapelzot van haar ex-lief Renan, maar gelukkig is Viktor ondertussen ouder en wijzer. Zo heeft de Antwerpse blondine sinds een tijdje een nieuwe vriend: Roland Broersma. Hij is de eigenaar van een bedrijf dat exclusieve stalen deuren levert. Ook al hebben we geen idee wat we ons bij die carrière exact moeten voorstellen...

Geproficiateerd!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-ster Viktor heeft een nieuwe vriend, Roland. © RV

Dan toch!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Wayne. © MTV

Twee weken geleden kon je in deze rubriek nog lezen dat ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Wayne het naar verluidt heel gezellig had met dj Sara van Kooten, die bij onze Noorderburen deelnam aan ‘De Bachelor’. En wat blijkt: wij hadden het bij het rechte eind, want ondertussen bevestigden de Nederlandse realitysterren hun romance. Dat deed Wayne - hoe kan het ook anders? - met een verliefde post op Instagram. “Love Birds”, klinkt het bij een kiekje van hen beiden.

Geproficiateerd!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Wayne en zijn nieuwe vriendin. © RV

TMI

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Shani en Davey delen details over hun seksleven voor een nieuwe reeks. En nee, wij weten ook niet wie daar wél op zat te wachten. © MTV

We hebben ze eventjes moeten missen, maar ondertussen heeft ons favoriete knipperlichtkoppel - ahum - Shani en Davey toch opnieuw een manier gevonden om zich in de kijker te werken. Het stel, dat mekaar leerde kennen tijdens het meest recente seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, gaat namelijk meewerken aan ‘Sex Tape’. Dat is een show op het Nederlandse betaalkanaal Discovery+ die wordt gepresenteerd door pornoster Bobbi Eden, en waarin vijftien koppels - nogal letterlijk - met de billen bloot gaan.

De koppels bekijken video’s van elkaar tijdens ‘de daad’, en analyseren die vervolgens uitvoerig. In de tweede aflevering van ‘Sex Tape’ - waarbij de Belgische versie onder auspiciën van Goedele goed was voor een diepgravende analyse van Pommelines en Fabrizio’s slaapkameravontuurtjes - komt het seksleven van de Belgische blondine en haar Nederlandse lover aan bod. Volgens Discovery+ belooft het een uiterst pittige aflevering te worden. “De stormachtige relatie van Shani en Davey is een bijzondere”, schrijft de streamingdienst. “Beiden zijn enorm jaloers en zij kunnen zich dan ook niks voorstellen bij de polyamoreuze relatie van één van de andere stellen. Ze zouden elkaar afmaken! Het koppel heeft dagelijks seks, maar Davey houdt te weinig rekening met Shani. Zo is er nauwelijks voorspel en een vrijpartij hoeft wat Davey betreft niet zo lang te duren. Hij ligt liever in bed te gamen. Hun totaal verschillende karakters hebben al gezorgd voor de nodige pauzes in hun relatie.”

Een mens zou al bijna blij worden dat Discovery+ niet te bekijken valt in België...

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Streamwijzer (@streamwijzer)

Een baby voor Manouh

Volledig scherm Manouh nam in 2017 als verleidster deel aan 'Temptation Island'. © SBS

Ze had de pech dat haar seizoen van ‘Temptation Island’ gedomineerd werd door verleidsters Pommeline, Parastoo en Natasja, waardoor Manouh al snel opviel... omdat ze vooral niet opviel.

Niet dat Manouh het aan haar hart liet komen. Vrij snel na haar passage op televisie, kreeg ze een relatie met Yordi. Ook een realityster, in some kind of way. Yordi werkte namelijk in Table’o, de zaak van Mitchell en Daniela uit het VTM-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’. Vijf jaar later zijn de twee nog steeds samen, en zagen ze hun romance - op kerstavond jongstleden, nota bene - bekroond met een eerste kindje: Louca. “Vijf jaar geleden startte ons avontuur”, schrijft Manouh op haar Instagrampagina aan haar partner. “Wat een reis. We maakten al vele mooie herinneringen en zetten grote stappen in ons leven. Maar dit jaar schonk je me toch het meest fantastische cadeau ooit: onze kleine Louca. Zo trots om jou ‘mijn vriend, de papa van ons kindje’ te mogen noemen. Op naar nog vele mooie jaren samen. I love you.”

Geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Manouh D'haeyere (@manouh_dhaeyere)

Chiara is mama!

Volledig scherm 'Temptation'-Chiara toen ze haar zwagerschap aankondigde. © Instagram

Temptation Island’-gezicht Chiara is bevallen van haar eerste kindje. Dat nieuws maakte ze zelf bekend via Instagram. “Jij maakt ons compleet”, schrijft ze bij een ingezoomd zwart-wit kiekje waarop het gezicht van haar zoontje te zien is. Het jongetje kreeg de naam Mason en werd geboren op 2 februari. Papa is Chiara’s vriend Robbert, een dj uit Antwerpen.

Chiara werd bekend dankzij haar deelname aan ‘Temptation Island’, waarin ze te zien was als verleidster. Ze haalde destijds headlines omdat Marvin, die aan het programma deelnam met zijn vriendin Louise, bezweek voor haar charmes. Later was ze ook te zien in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. Nu breekt er, als mama, een nieuwe fase in haar leven aan.

Ook hier: geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door C H I A R A Creemers (@creemerschiara)

Die kennen we van ergens...

Volledig scherm Zoraïma uit 'De Bachelor' is geen onbekende in realityland... © SBS

Vanaf woensdag zet ze alles op alles om het hart van Fabrizio te veroveren in ‘De Bachelor’, maar de 30-jarige Zoraïma is niet aan haar proefstuk toe als het op tempteesjon-adonissen aankomt. Zo had de Brugse schone in het verleden namelijk een relatie met Marvin, die in 2016 met z’n toenmalige vriendin Louise deelnam aan ‘de ultieme relatietest’.

Die relatie liep indertijd nogal spectaculair spaak - omdat Marvin vooral leek te denken dat hij als verleider meedeed aan ‘Temptation Island’ - waarna het tot 2018 duurde voor hij in de armen viel van Zoraïma. De twee gingen onder meer samen op vakantie en lange tijd leek hun liefdesavontuur meant to be, maar de vlam doofde alsnog uit. Marvin had nadien ook nog een relatie met Emma, die in 2019 te zien was als verleidster in... ‘Temptation Island’, jawel.

Volledig scherm Marvin en Zoraïma in betere tijden. © Instagram

And the nominees are...

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Dimitri (BE), Nawel (BE) en Salar (NL) zijn deze week genomineerd. © SBS

Afsluiten doen we dan weer met de pechvogels van de week bij ‘Big Brother’. Zowel de Nederlandse kandidaat Salar als Belgen Nawel en Dimitri maken immers kans op een exit. Voor Nawel is het al de derde keer dat ze genomineerd is, voor Dimitri en Salar is het de eerste keer dat hun verblijf er mogelijks opzit. Wie uiteindelijk ‘de moeder aller realityshows’ moet verlaten, komen we morgen te weten tijdens de live-uitzending. Spannend!

