REALITYCHECK. ‘Big Brother’-deelnemer Sercan over z’n relatie met Vera en de bekentenis van ‘Temptation’-single Laure

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Love is in the air

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemers Vera en Sercan hebben nu een relatie. © Instagram

Hij zat amper een week in het ‘Big Brother’-huis, maar voor Sercan is z’n deelname aan het tweede seizoen alsnog een succes. De Belgische realityster leerde er Vera kenen, die aan hetzelfde programma deelnam en enkele rondes verder geraakte. Na hun beider exit diepten ze eerst hun vriendschap uit, en daar groeide nu ook een relatie uit. “Ik heb het echt getroffen met Vera”, vertelt een dolgelukkige Sercan aan uw favoriete reality queen. “Ze is ontzettend hilarisch, en ik kan lekker gek met haar doen. Maar daarnaast kunnen we ook serieus met elkaar praten, en steunt ze me in alles wat ik doe. Zo’n relatie wens ik iedereen toe. Het enige wat ik jammer vind, is dat we mekaar enkel in het weekend kunnen zien. Vera woont in Nederland, en ik in België. Gelukkig FaceTimen we iedere weekdag. (lacht)”

Nochtans stond het allerminst in de sterren geschreven dat de twee een koppel zouden worden. “Toen ik Vera voor het eerst zag, was ik onmiddellijk onder de indruk”, vertelt Sercan. “Maar ik was op dat moment met iemand aan het daten. Dat wilde ik eerst netjes afhandelen.” Bovendien werd Vera niet veel later verliefd op Dimitri, die ook in het huis zat. “Daar wilde ik niet tussenkomen”, verduidelijkt Sercan. “Toen Vera uit het huis kwam, hadden we wel vriendschappelijk contact. Toen aan haar relatie een einde kwam, werden we opnieuw naar elkaar toegetrokken. Vanuit die basis groeide onze liefde.”

Aanvankelijk wilde het stel hun relatie geheim houden. “Omdat ik niet zoveel ervaring heb met relaties”, legt Sercan uit. “En ik vond het ook een enge gedachte dat zoveel mensen daar plots een mening over zouden hebben. Maar het werd steeds lastiger om al die leuke momenten voor onszelf te houden. We weten nu ook waar we staan met onze gevoelens. Als mensen het nodig vinden om daar negatief over te zijn, of te sneren over het feit dat Vera eerder iets met Dimitri had: daar liggen we niet meer wakker van.” Felicitaties van laatstgenoemde kregen ze (nog) niet. “Hij en ik hadden sowieso niet zo heel veel contact”, verduidelijkt Sercan. “Grace, Tobias, Hanne, Julio en Salar lieten al weten hoe fijn ze dit vinden. En onlangs was er ook een barbecue bij Kristof, waar we - tot genoegen van de gastheer - ons debuut als koppel maakten. En Vera heeft van de andere dames ook lieve berichten gekregen. Hartverwarmend dat zoveel mensen ons dit geluk gunnen. Ook onze families staan volledig achter deze relatie. Zalig.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door BIG BROTHER 2022 👁 (@veratjuhs)

Flink cashen

Volledig scherm De Nederlandse Lesley nam deel aan het vorige seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © SBS

Lesley zorgde in het vorige seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ voor flink wat consternatie door deel uit te maken van het eerste kwartet in de realityreeks, en ook nu weet de realityster haar seksualiteit optimaal te benutten. In de serie ‘Stereotypisch’ van de Nederlandse zender NPO vertelt Lesley namelijk hoeveel ze verdient aan haar OnlyFans-pagina. Zo int de Nederlandse - naar eigen zeggen - zo’n twaalfduizend euro per maand.

Een tweeling voor Rodanya

Volledig scherm Rodanya tijdens haar deelname aan ‘Temptation Island’. © SBS

Ze heeft met zoontje Levay Ace en dochtertje Feyla Mae al twee kinderen met haar ex-lief Morgan, maar binnenkort krijgt de Nederlandse ‘Temptation Island’-kandidate Rodanya het nog een stuk drukker. Op Instagram maakte ze namelijk bekend dat ze zwanger is van een tweeling. De papa is Rodanya’s nieuwe vriend, over wie helaas bitter weinig is geweten.

Desalniettemin: geproficiateerd!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door RODANYA KELSEY (@rodanyakelsey)

Tempteesjon goes ‘Ex on the Beach: Double Dutch’

Volledig scherm 'Temptation Island'-verleidsters Romee en Ayleen zijn nu te zien in 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © SBS

Hip hip rahoe, want sinds enkele weken verblijdt MTV de kijkbuiskindertjes weer met een nieuw seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’. En ook dit keer vallen er weer enkele bekende gezichten te spotten. Zo spoelden Tempteesjon-oudgedienden Romee en Ayleen aan op het strand in Spanje, om hun exen het leven zuur te maken. De Nederlandse deernen kennende, is dat ongetwijfeld geen probleem...

Zo werd Romee aangekondigd door MTV:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MTV Nederland (@mtvnl)

En zo gebeurde dat bij Ayleen:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MTV Nederland (@mtvnl)

Niet langer een sexy single

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Jolien Davis (BE). © SBS

Ze was een van de weggestuurde singles tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ - samen met haar Belgische collega’s Laura en Yannick -, maar ondertussen is lady chef Jolien niet langer single. De deerne uit het Limburgse Munsterbilzen vormt sinds een tijdje een koppel met Gianni Van Staay. Hij is actief als voetballer. Z’n meest recente club is VC Lille United, een ploeg uit derde nationale.

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-single Jolien is van't straat, zo blijkt. © RV

Ook niet langer een sexy single

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Michelle (NL). © SBS

Michelle, een van de ‘Temptation Island: Love or Leave’-collega’s van Jolien, heeft eveneens leuk liefdesnieuws. Zij is al een tijdje gelukkig met Roald, volgens LinkedIn een advertising manager bij de Nederlandse website Airfryertotaal. Voor wie geen idee heeft wat dat is: een platform waar je alles te weten komt over de werking van jouw heteluchtfriteuse. Nou nou!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Michelle 💫 (@michellevtuyl)

Moedige bekentenis

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Laure (BE). © SBS

Afsluiten doen we deze week dan weer met ‘Temptation Island: Love or Leave’-gezicht Laure. Zij viel tijdens het programma voor de charmes van Nico - en hij voor die van haar -, maar een relatie leverde dat niet op. Niet dat de Belgische brunette daar wakker van lag: Laure toont op Instagram dat ze solo net zo goed geniet van het leven. Enfin: meestal toch. Momenteel verblijft Laure op Ibiza, en daar kreeg ze van een van haar volgers een opmerking over haar figuur. Die kritiek kwam binnen, waarop Laure een openhartige post op Instagram neerpende. “Na een zware eetstoornis - waarbij ik mijn lichaam elke dag haatte voor alles wat het was - ben ik vandaag op een punt gekomen dat ik eindelijk weer dankbaar ben voor mezelf”, begint ze haar bericht. “Het is een lange weg geweest, maar ik durf echt zeggen dat ik mijn lichaam graag zie. Met welk gewicht of vormen dan ook. Mijn lichaam is mijn tempel. Het geeft me leven. Het doet zoveel voor mij, zonder iets terug te vragen. Daar ben ik dankbaar om.”

“In eerste instantie was ik best getriggerd door deze reactie”, vervolgt ze. “Omdat ik denk dat deze persoon écht niet beseft wat het is om met een eetstoornis te moeten dealen. Maar als er één ding is dat ik de laatste jaren heb geleerd, is het dat ik degene ben die zich goed moet voelen in mijn lichaam. En wat andere mensen daarvan vinden: het zal me worst wezen.” Waarop Laure haar post afsluit met volgende wijze woorden: “Wees alstublieft wat liever voor elkaar, in plaats van elkaar te beoordelen. Je weet nooit wat er zich in het hoofd van iemand afspeelt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door LAU - sharing my journey 🕊 (@fit.met.lau)

