REALITYCHECK. Beelden uit de oude doos van Temptation-koppel en zo gaat het nu met Matt uit ‘Big Brother’

REALITYCHECK‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Bruur!

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Matt. © SBS

Hij haalde de finale van ‘Big Brother’ niet, maar net geen half jaar geleden mocht Matt Ardeo (21) het ‘Big Brother’-huis wel verlaten met 15.000 euro extra op z’n rekening. Een beslissing die hij nam nadat ‘Big Brother’ de kandidaten voor de keuze zette: gokken op een plek in de top drie of het spel onmiddellijk verlaten, mét 15.000 euro uit de groepspot. Een beslissing die Matt best zwaar viel, maar waar hij nog steeds geen spijt van heeft. “Het was een heftige keuze, maar ik blijf erbij dat ik de juiste keuze heb gemaakt”, legt hij uit in een exclusief gesprek met ons. “Ik was er behoorlijk zeker van dat ik de finale niet zou halen, en op deze manier hield ik er toch nog een mooi bedrag aan over. Ik zei het eerder al, maar ik zie mezelf als de vice-winnaar. (lacht)”

“Door voor het geld te kiezen, kon ik enkele financiële tegenslagen weer rechttrekken”, vervolgt Matt. “Door de coronacrisis waren immers enkele evenementen die ik georganiseerd had in het water gevallen. Maar de kosten die ik gemaakt had, moest ik uiteraard wel betalen. Daarvoor heb ik in eerste instantie geld uit mijn studiefinanciering gebruikt, wat leidde tot een studieschuld. Die heb ik afgelost, en de rest van mijn prijzengeld staat op de bank geparkeerd. Op termijn wil ik mijn evenementenbedrijf verder uitbouwen, maar voorlopig ben ik voorzichtig. In Nederland is de coronacrisis nog niet onder controle, en ik wil niet opnieuw geld verliezen.”

Party time

Al heeft Matt momenteel niet te klagen op financieel vlak. Zo komen er opnieuw dj-opdrachten binnen, vertelt hij. “Mijn grootste optreden sinds corona heb ik trouwens te danken aan mijn ‘Big Brother’-collega Nick. Hij deed afgelopen weekend een dag lang z’n eigen podium op Sunset Festival, en hij zette mijn naam ook op de affiche. Zalig om weer m’n ding te mogen doen, én ik kreeg ook nog eens ontzettend veel positieve reacties. Ik heb tijdens mijn set ook mijn nieuwe muziek kunnen testen. Die breng ik eind oktober uit via een Duits label. Zonder ‘Big Brother’ had ik die kans waarschijnlijk niet gekregen.”

Link naar instagram post

Al is Matt niet alleen dankbaar voor de verhoogde interesse in z’n dj-werk. Zo zijn ook de vriendschappen die hij overhield aan ‘Big Brother’ hem bijzonder dierbaar. “Op Sunset Festival waren we met een hele bende”, lacht Matt. “Nick was uiteraard van de partij, maar ook Julie, Jill, Patrick, Mike, Ziko en Michel waren naar het festival afgezakt. Uiteraard heb ik voor iedereen het grootste respect, maar deze mensen wil ik - zoals Nick het zou zeggen - mijn bruurs noemen. Dat ik zo’n intense vriendschappen mocht overhouden aan mijn deelname, vind ik best bijzonder. Op dat vlak is misschien de vriendschap met Ziko nog de meest opmerkelijke, aangezien we nooit samen in het huis zaten. Na mijn exit was hij echter een van de eersten die me een berichtje stuurde, waarna we contact zijn blijven houden.”

Volledig scherm 'Big Brother'-deelnemer Matt aan het werk op Sunset Festival. © RV

“Als ik terugblik op ‘Big Brother’, kan ik alleen maar besluiten dat ik ontzettend dankbaar ben. Voor het avontuur, de vriendschappen, het geld en alles wat er nadien op gevolgd is”, concludeert Matt. “Ik zou het iedereen aanraden om zich in te schrijven. Het is een tactisch spel waar je echt van kan genieten als je het goed aanpakt. En puur voor mezelf: ik ben benieuwd of er in het volgende seizoen ook een vice-winnaar zoals ik zit. (lacht)”

Wie zich wil inschrijven voor de editie van volgend jaar, kan dat trouwens hier doen.

#Throwbackfriday

Volledig scherm Het Belgische 'Temptation Island: Love or Leave'-koppel Delphine en Bert. © RV

‘Temptation Island: Love or Leave’ moet weliswaar nog echt losbarsten, maar één ding is ondertussen al wel duidelijk: het Belgische koppel (ons) Delphine en Bert kroont zich nu al tot hét stel waarover gepraat wordt. De twee zijn tien jaar samen, maar na een misstap van Bert is het vertrouwen bij ons Delphine zoek. Zo zoek zelfs, dat ze het probeert terug te vinden via een tracking app op de gsm van haar geliefde. De jaloezie van ons Delphine - en de huilbuien van Bert - zijn dan ook gefundenes fressen voor televisiekijkend Vlaanderen en Nederland.

Maar laten we vooral het voornaamste niet vergeten: als je al tien jaar samen bent, bestaan er ook best wel wat foto’s uit de oude doos. De Nederlandse website LoveReality dook in de socials van beiden, en wist enkele geweldige throwbacks op te duikelen. En nee, wij hebben ook geen idee wat die handdoek daar doet.

Link naar instagram post

S.O.S kin voor van der Vin

Volledig scherm Gianni Verbruggen en Melissa van der Vin deden mee in het laatste, standaard seizoen van 'Temptation Island'. Ze werden naar huis gestuurd vanwege een meegesmokkelde telefoon, waarna Simone en Zach hen kwamen vervangen. © SBS

“Geen Tempteesjon-deelnemers zonder plastische ingrepen”, luidt het aloude gezegde in realityland. Naast een arsenaal aan botox, fillers en kontimplantaten - ja Rosanna, we kijken naar jou - wordt er nu blijkbaar ook aan kinnen gesleuteld. Meer bepaald die van Melissa, die vorig jaar met Gianni deelnam aan de ultieme relatietest.

“Ik stoorde me enorm aan mijn onderkin. Op foto’s en video’s, maar ook in de spiegel”, aldus de Nederlandse realityster. “Er werden altijd vervelende opmerkingen geplaatst zoals ‘Melissa aka de onderkin’ en ‘OMG, moet je die onderkin zien’. Ik was er superonzeker over, maar dat hoeft nu niet meer. Ik vind ook dat als je ergens onzeker over bent en je kan daar iets aan laten doen, je dat ook zeker moet doen.”

Melissa moet nog enkele dagen met een half ingetapet gezicht rondlopen, maar daarna zijn de zorgen rond haar uiterlijk definitief voorbij. Hoera!

Als twee honden vechten om een tattoo, laat de derde er ook een zetten?

Volledig scherm Imke uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © RV

Ja, we weten het: dat is niet helemaal hoe het spreekwoord gaat, maar het vat momenteel wel min of meer het leven van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelneemster Imke samen. Zij heeft sinds kort namelijk een nieuwe vriend, Jermaine. Imke leerde de Nederlander - toevallig de neef van Davey, het lief van haar ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-aartsvijand Shani - kennen tijdens een avondje uit. Jermaine begon haar vervolgens berichten te sturen, waardoor de aanvankelijk niet geïnteresseerde Imke alsnog overstag ging. En beeldmateriaal deelt waarop Jermaine bijzonder elegant zit te eten.

Volledig scherm Jermaine, de nieuwe vriend van'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelneemster Imke. © RV

Anyhow: sindsdien gaat het, naar goede realitywetmatigheid, bijzonder snel voor de twee. Zo liet Imke ‘JDV’ - de initialen van haar lover - vereeuwigen aan de binnenkant van haar lip. Bovendien liet Jermaine ook een kroontje op z’n hand zetten, zodat hij een matchende tattoo heeft met z’n nieuwe vlam.

Enter Keanu. De ex van Imke is namelijk absoluut niet opgezet met het kroontje dat Jermaine op z’n lijf liet vereeuwigen. Want jawel, indertijd lieten Imke en Keanu dat kroontje immers samen zetten. Dat Keanu - ondanks z’n spelletjes met Imke - niet langer haar préféré is, zit hem dan ook dwars. Waarop hij aan z’n volgers vraagt of hij deze kleurplaat niet beter kan laten weghalen.

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Keanu heeft een prangende vraag. © RV

Niet voor ‘t een of ‘t ander - allez ja, toch wel - maar misschien had Keanu deze tattoo sowieso niet moeten nemen in de eerste plaats. Zo vertelde hij in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ nog dat hij wist dat de relatie voor Imke veel belangrijker was, en dat die tattoo alleen maar bijdroeg aan dat beeld...

Imke versus Keanu: 1 - 0.

Nu ook echt #instaofficial

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Raphaëlla. © RV

Tijdens het tweede seizoen van ‘Love Island’ was ze nog dolverliefd op Mattheüs, maar uiteindelijk kreeg Raphaëlla het deksel op de neus toen hij koos voor Jaimy. Raphie stapte uit het spel, en leek sindsdien als single lady door het leven te gaan. Tot ze onlangs bevestigde dat ze opnieuw verliefd is. Op Dante Vanzeir, een Belgische profvoetballer die speelt voor eersteklasser Union Saint-Gillois.

Sindsdien maakte Dante al wel eens z’n opwachting in de Instagram Stories van Raphaëlla, maar een echte liefdesfoto was nog niet te zien op haar pagina. Tot nu. De twee trokken samen naar het Antwerpse ‘Fire Is Gold’-festival, en dat deelde de voormalige ‘Miss België’-kandidate graag met haar 78.000 volgers. You go girl!

Link naar instagram post

Niet zo ok-chey

Volledig scherm Chey nam deel aan het eerste seizoen van 'Love Island'. © VIJF

Ze nam deel aan het eerste seizoen van ‘Love Island’ en was ook te zien in ‘Celebs Gaan Daten’, maar de Nederlandse Chey hield aan beide programma’s geen geschikte partner over. Ze kreeg er wel een flink aantal Instagramvolgers bij, die ze regelmatig trakteert op Q&A-sessies in haar stories.

En hoewel Chey doorgaans de positiviteit zelve is, liet ze afgelopen week weten dat het minder goed met haar gaat. Zo moest de Nederlandse krullenbol naar de dokter omdat ze een knobbeltje heeft in een van haar borsten. Omdat zoiets kan wijzen op borstkanker, moet ze dan ook een echo laten maken in het ziekenhuis. “Ik hoop dat er niets aan de hand is, maar ik ben wel nerveus en bezorgd”, klinkt het. Wij duimen alvast mee dat er niets aan de hand is!

Volledig scherm Chey uit 'Love Island' maakt zich zorgen om een knobbeltje in haar borst. © RV

De liefde kan schoon zijn. Soms.

Volledig scherm Jamie en Camilla werden een koppel in 2017 tijdens het toenmalige seizoen van 'Love Island UK'. Nu zijn ze getrouwd. © RV

Afsluiten doen we dan weer met vrolijker realitynieuws van over het kanaal. Daar zijn Camilla en Jamie, die elkaar in 2017 leerden kennen tijdens ‘Love Island UK’, in het huwelijksbootje gestapt. De twee zijn ondertussen ook de trotse ouders van een vijf maanden oud dochtertje, Nell. En wij maar denken dat je de ware niet tegen het lijf kan lopen tijdens een realityprogramma. Zouden die inschrijvingen voor ‘De Bachelor’ nog lopen? We vragen het voor een vriendin.

Link naar instagram post

Link naar instagram post

