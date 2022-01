REALITYCHECK. Alweer veel ‘Big Brother’-nieuws en is ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Wayne aan het daten?

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

‘Big Brother’ heeft nieuwe bewoners

Volledig scherm Big Brother - Hanne, Julio en Leroy. © SBS

Nieuwe week, nieuwe bewoners bij 'Big Brother’. De Belgische Hannah en Nederlanders Julio en Leroy maakten namelijk hun entree in het huis. Julio werd geboren in Kaapverdië, groeide op in de Portugese stad Lissabon, is getrouwd met een zekere Frank en heeft interesse in musical en entertainment. Leroy is een vader, kapper en sportfanaat. Voor de Nederlandse kijkers is hij geen onbekende: de man nam in 2020 deel aan realityprogramma ‘Lang Leve De Liefde’. De Genkse Hanne ten slotte is een mama die werkzaam is als psychologisch analist.

Is dit dan wél de stem van ‘Big Brother’?

Volledig scherm Alexander Maas, beter bekend als 'Temptation Alex'. © SBS

Een nieuwe week betekent ook een nieuwe gok over de mysterieuze persoon die schuilgaat achter de stem van Big Brother. Nadat eerder al de naam van voormalig ‘Big Brother’-deelnemer Matt werd genoemd, is het nu de beurt aan ‘Temptation Island’-verleider Alex om op sociale media de rol in te vullen van vocale hoofdverdachte. Als Big Brother plots ‘vieze dingen wilt doen met je meisje’, weten we hoe laat het is...

Love is in the air?

Volledig scherm 'Big Brother'-kandidaten Grace en Tobias. © SBS

‘Vimi’ is al een dingetje in het ‘Big Brother’-huis, maar sinds een tijdje is het aandachtige kijkers niet ontgaan dat het ook bijzonder goed klikt tussen kandidaten Grace en Tobias. In een gesprek met Salar vertelt Tobias dat hij Grace een fantastische vrouw vindt, maar dat hun band puur vriendschappelijk is. “We houden gewoon van een beetje flirten”, klinkt het. “Maar er zit niets achter. Soms heb je ook bepaalde affectie nodig die alleen een vrouw kan geven. Dan is het fijn als ik van haar een knuffel krijg. Dat kan een man niet geven. Althans, aan mij niet”, aldus Tobias.

Niet veel later geeft Tobias dat ook toe aan Grace. Hij zegt haar dat ie haar vooral als een goede vriendin bekijkt, en dat hij geen verkeerde indruk wil geven. “Ik wil dat niet verpesten, wat mij betreft is het een mooie vriendschap en dat is mooi om te hebben toch.” In datzelfde gesprek komen de twee tot de conclusie dat ze het in het ‘Big Brother’-huis rustig aan willen doen. Dat doen ze ook uit respect voor de zoon van Grace, en het jongere zusje van Tobias. Maar eerlijk? Wij zouden het deze twee zo hard gunnen.

Love is in the air, part two?

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch'-deelnemer Wayne. © MTV

Deze cynische reality queen duimt niet alleen voor Grace en Tobias, maar ook voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Wayne. Hij zou namelijk aan het daten zijn met de Nederlandse dj Sara van Kooten, die bij onze Noorderburen deelnam aan ‘De Bachelor’. Nou nou!

Volledig scherm Sara van Kooten tijdens haar passage bij 'De Bachelor'. © RV

Zo leerde Sebastiana haar lief kennen

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Sebastiana. © SBS

Ze vond tijdens haar passage bij ‘Love Island’ de ware liefde niet, maar ondertussen is Sebastiana al een hele tijd gelukkig met haar liefje. Wie hij is wil ze niet delen, maar tijdens een Q&A-sessie op Instagram deelde ze wel enkele details over haar relatie. Zo vertelde ‘Sebbie’ dat haar vriend van Marokkaanse origine is, en dat ze hem leerde kennen in het nachtleven. “Hij was eerst één van mijn beste vrienden. Twee jaar lang hadden wij beiden iemand anders. Nadat die relatie gedaan was, heeft hij mij net zo lang gestalkt tot ik wel toe móést geven. Nee, ik zat in een hele donkere periode. En toen iedereen mij in de steek liet, was hij daar juist voor me. Hij ging maar niet weg, hoe kut ik soms ook deed/was. Mijn liefde voor hem is sindsdien heel erg groot geworden, en ik heb hem niet meer losgelaten.” Ooooooooh!

Volledig scherm 'Love Island'-deelneemster Sebastiana praat over haar relatie. © RV

Straffe filmrol voor Holly Mae Brood

Volledig scherm 'Love Island'-presentatoren Viktor Verhulst en Holly Mae Brood. © SBS

Fijn nieuws voor ‘Love Island’-presentatrice Holly Mae Brood. Zij zal te zien zijn in ‘The Takeover’, een nieuwe Netflixfilm van Nederlandse bodem. Holly - die al een heel palmares bij elkaar acteerde - speelt Mel Bandison, een zogenaamde ‘white hacker’ die per ongeluk een internationaal hackersnetwerk plat legt. De opnames zijn deze week van start gegaan, en de prent speelt zich grotendeels af in Rotterdam. Go Holly!

Hip hip rahoe!

Volledig scherm 'Ex on the Beach: Double Dutch': Shani en Davey vormen ondertussen een jaar een koppel. © MTV

Afsluiten doen we dan weer met onze favoriete knipperlichtrelatie in realityland: die van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemers Shani en Davey. Wij zijn ondertussen de tel kwijt hoe vaak ze al uit elkaar gingen, en Shani duidelijk ook. Zo vertelde ze op haar Instagram Stories namelijk op volgende, bijzondere wijze. “Over drie weken heb ik een jaar een relatie”, klonk het daar. Zou dat dan volgens de Diocletiaanse, Ethiopische of Thaise jaartelling zo zijn? Girl, wij hebben vragen!

