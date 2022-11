REALITYCHECK. Afgang voor ‘Ex on the Beach: Double Dutch’-deelnemer Dusty en ‘Jonge Wolven’-gezicht Jill Cnudde zet belangrijke stap

TV‘Temptation’, ‘Ex On The Beach’ of ‘Love Island’: het zijn pleasures waar wij ons helemaal niet guilty over voelen. En omdat wij u van hetzelfde verdenken, houden wij u elke vrijdag op de hoogte van het reilen en zeilen in de realitywereld. Nieuwe liefdes, ruzies of andere capriolen van (voormalige) tv-figuren: u komt het hier allemaal te weten.

Auwtch...

Volledig scherm Dusty uit 'Ex on the Beach: Double Dutch'. © MTV

Hij was zonder twijfel een van de meest opmerkelijke figuren in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en sindsdien doet Nederlander Dusty er werkelijk alles aan om relevant te blijven. Was er eerst nog zijn ‘Dusty Cream’ (zonnebrandolie, red.), dan lanceert hij nu z’n dj-carrière. Of beter gezegd: probeert hij dat. Op Instagram deelde Dusty onlangs beelden van z’n eerste wapenfeit: een track die ‘No one loves me like you do’ heet. “Het is voor het eerst dat ik iets online zet over een eigen productie”, schreef hij erbij. “Ik ben al meer dan vijf jaar bezig met producen en remixen maken, en het begint eindelijk de goede kant op te gaan. Wat denken jullie?”

Bon, omdat uw favoriete reality queen de kwaadste niet is - of dat toch pretendeert -, zullen we het erop houden dat de reacties bijna uitsluitend negatief waren. Dat had Dusty duidelijk niet zien aankomen: nadat hij eerst de commentaarsectie op slot gooide, verwijderde hij nadien ook de video. Gelukkig waren ze bij het Nederlandse Shownieuws snel genoeg, en kan je dat ‘pareltje’ hier beluisteren.

We’re not judging, you are!

Pif poef paf, ‘t is dan toch af

Volledig scherm Jotti en Cas wonnen het derde seizoen van 'Love Island'. © Streamz

Begin deze maand kon je hier nog lezen dat de relatie van Jotti en Cas - de winnaars van het derde seizoen van ‘Love Island’ - spaak was gelopen. ‘Miss België’-finaliste Jotti beëindigde de romance nadat er berichten waren opgedoken van Cas, die wilde afspreken met andere vrouwen. Waarop de Nederlander zei dat zoiets niet aan de orde was, en dat hij met Jotti door ‘een moeilijke periode’ ging. Voor de slechte verstaander: ze waren dus - volgens Cas dan toch - nog niet uit elkaar.

Ondertussen lijkt het dan toch voorgoed voorbij tussen het tweetal. Dat gaf Cas te kennen in een gesprek met de Nederlandse roddelkoning FawryNotSawry. “Ik ben niet netjes geweest naar Jotti toe”, schrijft hij. “Ik heb haar niet laten zien hoe gek ik daadwerkelijk op haar ben, en daarin zijn die berichten gewoon de laatste druppel geweest.” Cas bevestigt vervolgens dat de relatie ‘op pauze’ staat, en dat hij enorm veel goed te maken heeft.

Of Jotti ook van plan is om Cas een tweede kans te geven? We durven er ons geld niet op verwedden...

Volledig scherm Cas gaat dieper in op de breuk met Jotti. © RV

Love is in the air

Volledig scherm Imen nam twee keer deel aan ‘Love Island’, maar vond daar geen van beide keren de liefde. © SBS

Ze maakte twee keer haar opwachting bij ‘Love Island’, maar voor Imen bleef de ware liefde tijdens haar deelnames uit. In het dagelijkse leven heeft de Nederlandse beauty meer succes: zo geeft ze in een TikTok-filmpje aan dat ze een nieuwe vriend heeft. Die leerde ze afgelopen zomer per toeval kennen op een festival, zo vertelt ze aan het Nederlandse LINDA.meiden. “Het was die dag erg warm”, aldus Imen. “Ik heb lange haren die ik vast wilde doen, maar had geen elastiekje bij me. Ik ging op een bankje zitten en vroeg de jongen met lang haar die tegenover mij zat of hij er eentje had. Hij kwam naast mij zitten en later zag ik hoe knap hij is.”

“We raakten aan de praat en kwam erachter dat hij ook uit Brabant komt. Hij woont zelfs maar vijf minuten van mij vandaan. Sindsdien is het goed gegaan tussen ons. Het is nooit saai met hem en de humor zit goed.”

Geproficiateerd!

Jill weet wat ze wil

Volledig scherm Jill Cnudde. © Kristof Ghyselinck

Onderneemster Jill Cnudde - die we leerden kennen in het VTM2-programma ‘Jonge Wolven’ - heeft de naam van haar bedrijf aangepast. Was haar firma tot voor kort gekend als Bikinibody, dan is dat nu BBODY. “Hiermee wil ik me richten op een nog breder publiek”, verduidelijkt de hoogzwangere blondine haar keuze. “Met de nieuwe naam stoom ik mijn firma echt klaar om de landsgrenzen over te steken. Ik heb niet alleen plannen om uit te breiden binnen Europa, maar wil ook naar exotische bestemmingen zoals Dubai trekken.” Straf!

Wat een transformatie

Volledig scherm 'Temptation Island: Love or Leave'-deelneemster Jolien Davis (BE). © SBS

Ze was een van de weggestuurde singles tijdens ‘Temptation Island: Love or Leave’ - samen met haar Belgische collega’s Laura en Yannick -, maar dat heeft lady chef Jolien duidelijk niet verder in haar schulp doen kruipen. Integendeel. Op Instagram pronkt de Limburgse schone immers met een compleet nieuwe look.

Uitermate geslaagd, oordelen haar volgers. Naar de reden van die switch is het vooralsnog gissen, al lijkt een relatiebreuk wel tot de opties te behoren. Zo vormde Jolien een koppel met voetballer Gianni Van Staay, maar iedere verwijzing naar de jongeman is ondertussen van haar instagramprofiel verdwenen...

Julie toont haar kwetsbare kant

Volledig scherm 'Big Brother'-deelneemster Julie. © SBS

Ze haalde vorig jaar de finale van ‘Big Brother’ nét niet, maar door haar deelname is de Belgische kandidate Julie wel een bekend gezicht geworden in realityland. Naast haar - vaak jaloersmakende - vakantiekiekjes, prijzen Julies volgers haar ook om haar openhartigheid. Zo durft ze het ook toegeven wanneer ze een mindere periode heeft/had. Dat doet ze ook nu weer. “Ik ben mezelf verloren”, schrijft ze. “Mijn lichaam gaf al een paar weken het signaal dat ik het rustiger aan moest doen. Maar ik luisterde niet.”

Julie legt vervolgens uit dat de druk haar teveel werd. Zo heeft ze meerdere kinderdagverblijven, is ze teamleider, zorgt ze voor haar mama én haar drie kinderen. “Ik besefte dat ik geen tijd meer had voor mezelf”, vervolgt ze. “Het werd teveel. Ik leefde voor alles en iedereen, maar niet voor mezelf. Ik voel me zo leeg en vals - door te lachen, te zeveren en aan de buitenwereld te tonen dat alles oké is, onbegrepen en alleen. Ik ben dat niet dankzij het beste gezin en de beste familie, maar toch voelt het zo. Wie is Julie? Waarvoor en voor wie vecht ik nog? Hoe vind ik een weg tussen mijn werk, en alles daarnaast?”

“Waarom kan ik niet eens een avond in de zetel zitten en ontspannen? Ik viel, begon te wenen en er zijn heel veel tranen gevloeid... Ik besefte dat het zo niet meer verder kon. De druppel kwam toen een van de kinderen me vroeg of ik hem nog graag zag, ‘want mama was vaak boos’.”

Julie ging daarop naar de dokter, en liet zich enkele weken rust voorschrijven. “Zodat ik de weg weer kan vinden”, klinkt het. “Rust nemen en nadenken over de toekomst: zo zien mijn dagen er momenteel uit... Ik beloof jullie dat ik er sterker zal uitkomen.”

Een moedige bekentenis, die haar alvast veel hartjes en likes opleverde. Ook Julies ‘Big Brother’-collega liet van zich horen. “Ik zal er altijd voor je zijn”, schreef hij.

Verliefd, verloofd, getrouwd

Volledig scherm '1000-lb Sisters': Amy en Tammy Slaton. De zussen kampen met overgewicht, en de reeks volgt hen in hun strijd tegen de kilo’s. © TLC

Afsluiten doen we deze week met leuk nieuws vanuit the US of A. Tammy Slaton - die we kennen uit de TLC-reeks ‘1000-lb Sisters’ - is namelijk in de afvalkliniek het huwelijksbootje gestapt. Haar mister right luistert naar de naam Caleb Willingham, en is patient in hetzelfde ziekenhuis. Onder het toeziend oog van dertig vrienden en familieleden beloofde het koppel eeuwige trouw. “Jullie kennen mij allemaal als Tammy Slaton, maar vanaf nu ben ik Mrs. Tammy Willingham. Ik ben getrouwd!”, aldus de realityster.

Wie benieuwd is naar het relaas van de tortelduifjes, kan binnenkort op TLC terecht. De zender liet namelijk weten dat ze de weg naar het huwelijk gefilmd hebben, en dat die bijgevolg binnenkort op de buis komt.

Dolletjes, maar ook: geproficiateerd!

