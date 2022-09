Razend succesvol, en toch trokken Tim en Sofie de stekker uit Shelter: "Ik was al een tijdje die pure passie kwijt"

Showbits Ex-deelnemer Christophe haalt uit naar tv-makers ‘Blind getrouwd’: “Toxisch beeld dat Dziubi het ‘vrouwtje’ is”

Kleine rel in ‘Blind getrouwd’-land. Ex-deelnemer Christophe Ramont dropte op Twitter een bommetje over het tweede homohuwelijk in het programma, dat van Dziubi en Brecht. “Het toxisch beeld dat ook als twee mannen trouwen er een mannetje en een vrouwtje is, blijkbaar is Dziubi het vrouwtje”, klinkt hetop sociale media. Heeft Christophe hier een punt? Showbits vraagt het aan Dziubi zelf.

8:18