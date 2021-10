Rappers, breakdancers en medibal: dit waren de opvallendste acts in ‘Belgium’s Got Talent’

De 14-jarige Elowyn wandelt het podium op gewapend met een bal en een racket. Elowyn woont in Hongarije en is speciaal voor ‘Belgium’s Got Talent’ naar België afgezakt. Ze wil haar passie voor ‘medibal’, een combinatie van tai chi en Kung Fu, delen met heel Vlaanderen. De sport is super populair in Hongarije maar hier nog compleet onbekend. An is alvast overtuigd: “Ik had een soort van tennis verwacht maar wat jij brengt is echt heel straf. Zullen we afspreken dat we er samen voor zorgen dat dit de wereld rondgaat?”