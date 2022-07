Raphaëlla keert terug in ‘Love Island’ en bevestigt zo breuk met profvoetballer Dante Vanzeir

TV “Zorg vooral dat het eetbaar is”: kandidaten uit ‘Vakantie­huis For Life’ moeten koken voor Wout Bru

Na Marc Coucke vorige week krijgen de kandidaten van ‘Vakantiehuis For Life’ opnieuw een BV over de vloer: niemand minder dan sterrenchef Wout Bru komt langs. En die zijn daar danig van onder de indruk: “Dat is een icoon, hé”, klinkt het. Al vergaat het lachen hen wel wanneer Bru de volgende opdracht uitlegt: een zelfbedacht streekgerecht met toepasselijke naam in elkaar flansen. “Zorg voor een mooie presentatie en vooral: zorg dat het eetbaar is.”

22 juli