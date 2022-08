Raphaëlla blikt terug op haar ‘Love Island’-deelname: “Ik had écht tijd voor mezelf nodig”

Kijk exclusief binnen in het gerenoveer­de apparte­ment van Sven Ornelis in Barcelona: “De indeling is uniek”

Al een kleine tien jaar brengt Joe-stem Sven Ornelis (49) zijn weekends en vakanties door in Barcelona. Zijn appartement in een meer dan honderd jaar oud gebouw, vormde hij naar eigen smaak om tot een moderne flat. “Als ik er binnen wandel, is het meteen vakantie”, vertelt hij aan Birgit Van Mol in de HLN Original ‘Het Vakantiehuis’.

