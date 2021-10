Rani De Coninck in de bres voor De Pauw: “Bart is al aan schandpaal genageld voor het proces”

Ook in ‘De Cooke & Verhulst Show’ werd uitgebreid nagekaart na de eerste procesdag in de zaak Bart De Pauw. Journalist Douglas De Coninck gaf wat extra toelichting en ook vriend Ben Segers liet zijn licht schijnen op de gebeurtenissen in de rechtbank in Mechelen. “Niemand kan zich hier goed bij voelen: de slachtoffers niet en ook Bart niet”, stelt Segers. “Toen heel de zaak losbarstte, ging ik met hem eten. Dat was dan meer uithuilen. Hij heeft daar wat dingen gezegd en z’n verhaal een beetje gedaan. Een halfjaar geleden hebben we nog eens afgesproken, maar toen hebben we het niet over het proces gehad.”

Geen comeback

Zelfs al wordt De Pauw vrijgesproken, dan nog denkt Segers dat de kans op een comeback klein is. “Ik weet niet of hij nog terugkomt op het scherm. Ik vrees dat dit niet meer zal gebeuren. Al die schande die hij over hem heen heeft gekregen.” Ook Rani De Coninck werkte in het verleden vaak samen met de televisiemaker. “Ik heb nooit problemen gehad. Het is en blijft een ongelooflijk televisietalent. Ik vind het jammer voor Bart dat hij al ‘veroordeeld’ is nog voor de zaak voor de rechtbank is gekomen. Dat is op menselijk vlak toch een heel zware domper.” Eind dit jaar volgt er wellicht een uitspraak in de zaak.