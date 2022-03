Ralph doet een opvallend huwelijksaanzoek in 'Paradijs zoekt Personeel’

TV Cast ‘Full House’ staat open voor vervolg na dood Bob Saget

De cast van de Amerikaanse televisieserie ‘Full House’ staat open voor een vervolg van de serie. Tijdens een conferentie over de jaren negentig spraken de acteurs over een mogelijk vervolg nadat Bob Saget, die van 1987 tot en met 1995 in Full House te zien was, is overleden.

17 maart