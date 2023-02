Radio2 krijgt flinke tik, maar blijft afgetekend grootste Vlaamse radiozender

TV “Die ex-miss is plots niet uit het nieuws weg te slaan. Toeval?” Onze redacteur speurt naar de identiteit van ‘Masked Sin­ger’-kandidaten

Twee miljoen speurders zoeken dag na dag wie er onder de maskers in ‘The Masked Singer’ zit. Want wie is die schitterend gepluimde Raaf? Welke bekende jongedame of vrouw zit er in Mummie? En wie laat Soaperster zo mooi tot leven komen? Wij fileerden grondig die eerste aflevering, luisterden naar véél muziek en zetten alle hints en mogelijke pistes op een rij. Van een voormalige voetballer tot een aanstormend mediatalent: dit zijn onze eerste prognoses. Opgelet: dit artikel kan tips bevatten.