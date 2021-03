Radio Gaga maakt show vanuit 's lands grootste woonzorgcentrum

TV Alexander De Croo keert terug naar school in ‘Later Als Ik Groot Ben’: “Ik vond het niet plezant om in de belangstel­ling te staan”

15 maart Premier Alexander De Croo (45) keert morgenavond terug naar z’n kindertijd in ‘Later Als Ik Groot Ben’. Dat zijn schooltijd op 1 jaar en 10 maanden wel erg vroeg begon, dankt hij aan vader Herman (83). “Hij had als minister van Onderwijs de regel ingevoerd dat kinderen vanaf 2,5 jaar naar school mochten. Ik was het voorbeeld van zijn beleid. Maar dit was echt wel extreem”, lacht de eerste minister.