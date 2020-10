‘Racistische lamp’ van Martien Meiland zorgt voor verontwaardiging bij ‘Chateau Meiland’-kijkers

Showbizz Greet Rouffaer ergert zich aan mensen die geen mondmasker dragen: “Ik heb anderhalf jáár met een masker voor brandwon­den rondgelo­pen”

12 oktober “Als je hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt, besef je dat gezondheid het hoogste goed is.” Gezien haar verleden - ze raakte in 1997 zwaar verbrand op de set van ‘Wittekerke’ - is het niet verwonderlijk dat Greet Rouffaer (61) zich netjes aan de coronaregels houdt. Meer nog: ze ergert zich mateloos aan mensen die ze niet opvolgen. Haar bubbel is dan ook erg klein, maar zij en haar partner Bart hebben niemand anders nodig. “Onze liefde was ook wel een beetje ‘blind getrouwd’. Twee dagen na onze eerste kus vroeg hij me al ten huwelijk.”