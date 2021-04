Rachel Bilson en Melinda Clarke over ‘The O.C.’-reboot: “Zeg nooit nooit”

‘Welcome to the OC, Bitches’ zo heet de podcast van ‘The O.C.’-sterren Rachel Bilson (Summer) en Melinda Clarke (Julie). In de podcast gaan de twee vriendinnen terug naar de beginjaren van de reeks. Elke week nemen ze een andere aflevering onder de loep en geven ze info over hoe het er achter de schermen aan toeging. Ter gelegenheid van de lancering, die dinsdag plaatsvond, hadden de actrices een interview met elkaar. Daarin hebben ze het ook over een mogelijke terugkeer van de serie.

“We hebben het er wel al eens over gehad om met de hele cast terug samen te komen. Niet op tv, maar onder ons. We hebben al enkele castleden de vraag gesteld en iedereen ziet het wel zitten om opnieuw samen te komen”, zegt Rachel. “Maar een reboot zou echt wel zalig zijn. Het ligt nu in de handen van de schrijvers en producers Josh Schwartz en Stephanie Savage om iets te bedenken, maar er is nog tijd genoeg voor een terugkeer van de reeks.” Ook co-actrice Melinda ziet het avontuur wel zitten. “Zeg nooit nooit”, voegt ze eraan toe.

Nostalgie

14 jaar na het einde van de serie komt er dus een podcast waarin de sterren terugblikken naar hun tijd op de set. “Eerlijk gezegd heb ik niet zoveel herinneringen aan de show zelf, dus ben ik, net zoals iedereen, alles aan het herbekijken. Ik zou het nu ook niet per se herbekijken noemen, eerder voor het eerst aan het bekijken”, lacht Rachel. “Het leuke aan de podcast is dat we onze ervaringen kunnen delen met elkaar. Hoe we die periode toen beleefd hebben en wat we toen uit de serie geleerd hebben.”

Melinda, die zelf ook kinderen heeft, vroeg Rachel of zij haar dochter naar de serie zou laten kijken. “Nu ik de show aan het bekijken ben, zie ik echt wel zaken die ik als mama niet oké vind. Ik ga ervoor zorgen dat Briar Rose (6) de serie niet voor haar 35ste te zien krijgt”, aldus Rachel. “Maar eigenlijk is het heel leuk om alles, zoveel jaren later, opnieuw te beleven.”

‘The O.C’ is een Amerikaanse dramaserie die het leven van een aantal rijke jongeren in Orange County volgt. Het programma ging in première op 5 augustus 2003 en liep tot en met 22 februari 2007. De reeks was bij ons op het toenmalige KanaalTwee, nu VTM2, te volgen.

