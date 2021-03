QUIZ. Nu ze er voorgoed mee stoppen: hoeveel weet jij over ‘F.C. De Kampioenen’?

TV De nooit eerder vertoonde K3-auditie van Nora Gharib: “Ik had hier evengoed niet kunnen zijn”

9 maart Het is maar vijf jaar geleden en toch lijkt het al een eeuwigheid geleden: de zoektocht naar een opvolgster voor één van de K3-leden. In ‘K3 zoekt K3' maakte Vlaanderen voor het eerst formeel kennis met babbelkous Nora Gharib (27). Vanavond laat ze in haar ziel kijken bij Eric Goens in het VTM-programma ‘Later als ik groot ben’.