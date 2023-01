Quinten neemt afscheid van Hanne en Gaston in ‘Familie’: “Ik ben het beu om te liegen voor u”

TV Prins Harry’s nieuwe Netflixse­rie vanaf deze zomer al te zien op het streaming­plat­form

‘Harry & Meghan’ staat nog geen maand online of Netflix kondigt al een nieuwe serie van de hand van het veelbesproken koppel aan. ‘Heart of Invictus’, prins Harry’s reeks over de zogenaamde Invictus Games, is vanaf deze zomer al te zien op het streamingplatform.

20:20