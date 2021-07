Q-dj Vincent Fierens vertelt in 'Waarheid, Durven of Doen' dat hij schrik heeft van alle dieren

TV BV’s doen hun vreemde eetgewoon­tes uit de doeken in ‘Waarheid, Durven of Doen’: “Vroeger at ik soms sla met chocolade­mous­se”

10:30 Tijd voor enkele nieuwe onthullingen in ‘Waarheid, Durven of Doen’. In de aflevering van vanavond vertelden Bab Buelens, Christoff, Niels Albert en Tine Embrechts wat meer over hun vreemdste eetgewoontes. Van altijd dezelfde bestelling in de frituur tot sla met chocolademousse: wie heeft de meest opmerkelijke gewoonte?