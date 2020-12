Q-dj Jolien Roets over mentale problemen: “Ik keek mijn collega’s zelfs niet meer in de ogen”

Showbizz Q-dj Jolien Roets heeft een lief met Marokkaan­se roots: “Op sociale media zei iemand dat we het verdienen om te sterven”

6 augustus Jolien Roets (35) mag zich een van de anciens noemen bij Qmusic. In september is ze al tien jaar dj bij de radiozender. Daarnaast zet ze zich in voor gelijkheid, want via haar lief Hakim (30) wordt ze vaak geconfronteerd met onwetendheid en zelfs onverdraagzaamheid. “Racisme is ook een virus – en eentje dat al veel langer woedt dan corona”, vertelt ze.