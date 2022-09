Q-dj Emma Salden gaat undercover tijdens ‘Regi Academy’: “‘Als het met u klikt, dan ook met mij’, zei Regi”

Emma is - samen met Jan Thans - al een dik jaar de sidekick van Regi bij Qmusic, waar ze samen ‘Radio Regi’ presenteren. “Ik wist dat er een tweede seizoen van ‘Regi Academy’ kwam, en dat er enkele plot twists in zouden zitten”, vertelt Emma. “Ik had weliswaar niet kunnen vermoeden dat ik daar, als spion, toe zou behoren. Ik vermoed dat ze voor mij gekozen hebben omdat ik nog niet zo lang als dj aan de slag ben, waardoor ik als kandidate nog geloofwaardig zou overkomen. Als vaste waarden zoals Dorothee Dauwe of Jolien Roets zoiets zouden doen, weten de echte kandidaten meteen dat het opgezet spel is.”

Toch moest ook Emma haar best doen om de deelnemers te overtuigen. “Sommige mensen wisten wie ik was, en konden niet begrijpen dat ik auditie moest doen. En als ze het wel snapten, dachten ze dat ik sowieso een streepje voor had. Ik vertelde dan maar dat ik dolgraag met Regi wilde zingen, maar dat hij te weinig tijd had om ook nog eens apart met mij in de studio te duiken. Waarop ik zei dat hij had voorgesteld om deel te nemen aan de ‘Regi Academy’, en zo mijn geluk te beproeven. ‘Het is de meest eerlijke manier’, zei ik er nog bij, en de kandidaten geloofden dat.”

Nooit live zingen

“Tussen Regi en mij is er een heel goede band”, vervolgt Emma. “En dat is al zo sinds we met ‘Radio Regi’ zijn begonnen. Ik denk dat dit de andere factor is waarom Regi voor mij koos als z’n undercoveragente. Ik weet wat hij zoekt qua stem en persoonlijkheid, en wie wél en niet aan z’n zijde past. ‘Als het met u klikt, klikt het ook met mij’, zegt Regi daar zelf over. Dat beschouw ik als een mooi compliment.”

Al was Emma niet meteen gewonnen voor het hele idee. “Ik heb er eerst eventjes over nagedacht, voor ik ‘ja’ zei”, vertelt ze. “Ik had niet alleen twijfels bij de geloofwaardigheid, maar vreesde ook ietwat voor mijn reputatie. Als spion had ik de kracht om de droom van anderen aan diggelen te slagen. Maar al snel besefte ik dat ik het zo niet mocht bekijken. Uiteindelijk vervulde ik een rol als verborgen jurylid. Dan moet je soms moeilijke beslissingen nemen.” Toen die horde in haar hoofd eenmaal genomen was, kon Emma zich concentreren op de volgende uitdaging: haar auditie. “Ik heb woordkunst-drama gestudeerd, dus ik had in het verleden al wel eens gezongen. Maar ik ben absoluut geen vocaal genie. Toen ik dat aan Regi vertelde, kwam hij al snel met een oplossing: ik hoefde nooit live te zingen. Tijdens mijn auditie werden de andere kandidaten met een smoesje weggelokt, zodat ik in die korte tijd nieuwtjes over de kandidaten door kon spelen.”

(lees hieronder verder)

Dit bericht op Instagram bekijken A post shared by Emma Salden (@emmasalden) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Over het verdere verloop van de wedstrijd mag Emma nog niets verklappen. “Maar ik kan wel zeggen dat de kijkers zeker en vast verrast zullen worden”, klinkt het. “De komende afleveringen gaan nog heel wat dingen gebeuren. De kandidaten krijgen heel veel verschillende opdrachten, en moeten écht bewijzen dat ze klaar zijn om de nieuwe stem van Regi te worden.”

Topzomer in Oostende

Naast haar televisiedebuut - waarvan Emma zegt dat het naar meer smaakt - was ze de voorbije maanden ook aan de slag in het Q-Beach House in Oostende. “Ook dat was een onvergetelijke ervaring”, zegt de blonde dj. “Het was het allereerste jaar, maar ik hoop nu al dat ik volgend jaar weer van de partij ben. Het was zo tof om onze luisteraars eens met eigen ogen te aanschouwen. Normaal zit ik in een afgesloten studio, maar nu mocht ik radio maken op een fantastische locatie - mét dito collega’s en publiek.”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Emma Salden. © Photonews

“Dé leukste herinnering van mijn radiozomer kiezen? Da’s moeilijk. Eentje die me nu te binnen schiet: op een dag stond ik te presenteren, en stapten zestien scoutsjongens het Q-Beach House binnen. Ze zochten nog een slaapplek, en ik heb dan een oproep gedaan. Een kwartier later liet een luisteraar weten dat ze de groep kwamen halen, en dat ze daar de nacht konden doorbrengen. Tof toch? En het sunset concert met Metejoor vond ik ook fantastisch. Er waren zo’n tienduizend mensen afgezakt naar Oostende. Waanzinnig was dat!”

‘Regi Academy 2’ kan je iedere donderdag om 20u30 bekijken op VTM 2.

LEES OOK