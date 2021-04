Publieksjury voor ‘K2 zoekt K3' gezocht

TV Deze week in ‘Familie’: groot alarm, want Amélie is spoorloos

26 april Niet dat de grondvesten daveren in ‘Familieland’, maar er is meer dan zomaar een beetje ongerustheid. Amélie (Erika Van Tielen) is verdwenen. Trouwe kijkers weten dat dat niet de eerste keer is dat de zus van Peter en Lars plots van de radar verdwijnt. Dit keer zijn de zorgen echter groter. Amélie is namelijk onlangs pas zwaar geopereerd. Ze heeft een niertransplantatie ondergaan. De ongerustheid neemt dan ook snel toe als ze nergens te vinden is.