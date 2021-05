Publiek kiest de vijf finalisten van ‘The Voice’

TV Jacky Lafon eert 106-jarige Godelieve met ‘Non, je ne regrette rien’

19 mei In ‘De Cooke & Verhulst Show’ was de 106-jarige Godelieve te gast. Zij is grote fan van Jacky Lafon, en dus kwam die een liedje zingen voor de kranige bejaarde. Ze verklapte meteen dat ze in de zomer opnieuw shows gaat geven in Het Witte Paard.