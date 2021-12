Professor dolt met leerlingen en een gratis cursus vloeken door Youtube-fenomeen in ‘De slimste mens’

Meer weten over ‘De Slimste Mens’? Je leest er alles over in ons dossier.

Een paar klassen sterker zijn dan de concurrentie. Maar dan nog moet je altijd op je hoede zijn in ‘De slimste mens ter wereld’. En op zijn hoede was Geert Meyfroidt. Hij maakte geen uitschuivers in ‘3-6-9' en zamelde bonusseconden in bij de ‘Puzzel’, al deed Acid het daar nog beter. In de ‘Puzzel’-ronde slaat Geert dan een ferme slag en zet vooral Acid op achterstand. In de fotoronde krijgt Anne-Laure dan weer een moeilijk thema en verliest daar het spel. De professor speelt nadien moeiteloos uit dankzij een beresterke filmpjesronde, waar hij in totaal 200 seconden verzamelt. De concurrentie is verwittigd.

Acid was van zijn kant weer helemaal zichzelf. Op de suggestie van Van Looy dat hij eens een boek zou moeten schrijven, volgde de opmerking dat hij dat niet zou doen ‘omdat de winstmarges te klein zijn’. En toen hij tijdens zijn finalebeurt zag dat een zekere overwinning bij een vraag over ‘Star Wars’-personages uit zijn handen glipte, volgden de foute antwoorden “shit, fuck, no, fuck, kut, god, stop”. Waarop Anne-Laure uitspeelde met een paar grote Australische steden en Acid naar de tv-geschiedenisboeken verwees.

De leukste quotes

Meyfroidt (over de vaststelling dat hij en Van Looy corona hebben gehad): “De deltavariant hebben we gehad. Nu nog de omikronvariant en dan is de collectie compleet.”

Margriet (is enthousiast over de jongeren): “Die weten zoveel. Toen ik zo jong was, wist ik van toeten of blazen.” Waarop Acid: “Het internet. En ik heb alle tijd van de wereld.”

Sarafian (over de spoedafdeling): “Ik snap de term spoed niet. Drie uur wachten. Ik genees thuis nog rapper.”

Margriet (is eerlijk): “Condooms stinken. Ik vind dat dat echt niet goed ruikt.”

Margriet (over een hometrainer): “Mijn moeder zei ooit: ‘Margriet, ik denk dat ik zo’n homo-trainer moet kopen’.”

Van Looy (stelt vast): “Je vraagt twee dames van stijl omdat je dan denkt dat het minder vetzakkerij zal zijn en het is meer vetzakkerij.”

Hilarische momenten

Margriet is niet helemaal bij de les en bedankt Bart in plaats van Erik voor het mooie compliment dat hij haar geeft.

Margriet vertelt een onwaarschijnlijk verhaal over hoe ze ooit twee weken lang thuis in bed lag met een hernia en uiteindelijk door de brandweer uit het raam werd getakeld om naar spoed te worden gebracht. “Er stond vijftig man te kijken en iemand van de brandweer riep dat ik toch zou komen zingen op Sint Cecilia. Echt gebeurd”, aldus Margriet.

Acid vertelt hoe hij ooit een ‘preventiejas’ kocht en daarmee in het openbaar een filmpje maakte. En de lokale politie wat later met een huiszoekingsbevel aan de deur stond.

Kantelmomenten

Geert Meyfroidt maakt al tijdens ‘3-6-9' moeiteloos duidelijk dat hij de beste speler is en het meeste kennis heeft.

De intensivist pikt overal waar het kan extra seconden in van de concurrentie en staat na ‘Puzzel’ al comfortabel aan de leiding.

Meyfroidt is de beste in de fotoronde en stelt zijn overwinning veilig door nog 90 seconden te pikken van de tegenstanders.

In de finale lijkt Acid op weg naar de overwinning. Niks weten over de marktwaarde van de Rode Duivels (die namen moet je gewoon kennen) en een black out bij ‘Star Wars’-personages worden hem fataal.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geert Meyfroidt: 427 sec.

2. Anne-Laure Vandeputte: 275 sec.

3. Acid: 214 sec.

Spelen de finaleweken

1. Merol: 9 deelnames - 2 overwinningen

2. Gloria Monserez: 7 deelnames - 3 overwinningen

3. Lisbeth Imbo: 7 deelnames - 3 overwinningen

4. Anthony Nti: 6 deelnames - 0 overwinningen

5. Arjen Lubach: 5 deelnames - 3 overwinningen

6. Steven Van Gucht: 4 deelnames - 2 overwinningen

7. Geert Meyfroidt: 4 deelnames - 1 overwinning

8. Acid: 4 deelnames - 2 overwinningen

9. Anne-Laure Vandeputte: 1 deelname - 1 overwinning

Stapt opnieuw in

Viroloog Steven Van Gucht

